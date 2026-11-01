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Electrolux, la friggitrice ad aria a prezzo stracciato: sconto imperdibile

La friggitrice ad aria Electrolux con cestello da 5 litri e 8 programmi preimpostati, è in sconto del 37%. La puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

3 min di lettura

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Redazione

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Friggitrice ad aria Electrolux EAF5B da 5 litri Amazon

Preparare pietanze con aria calda senza olio e avere spazio per porzioni generose può essere una necessità in cucina. La friggitrice ad aria Electrolux EAF5B da 5 litri è disponibile a 119,99 euro, con uno sconto del 37%.

La capacità di 5 litri offre spazio per la cottura, mentre gli 8 programmi preimpostati permettono di selezionare un’impostazione tra quelle disponibili per diverse pietanze. La potenza è di 1500 W e la temperatura si regola da 80 a 200 °C. Per gestire i tempi, il timer è impostabile da 0 a 60 minuti. Le parti removibili sono lavabili in lavastoviglie, un dettaglio pratico quando si termina di cucinare e si passa alla pulizia.

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Electrolux Friggitrice ad Aria EAF5B: sconto del 37%

Il prezzo indicato per la friggitrice ad aria Electrolux EAF5B è di 119,99 euro, con uno sconto del 37%. Il modello unisce una vasca da 5 litri alla cottura ad aria calda senza olio e integra otto programmi preimpostati per diverse pietanze. Le informazioni disponibili non indicano una scadenza della promozione, un prezzo di confronto, la possibilità di pagare a rate o i dettagli sulla consegna e sul reso. Puoi consultare la scheda della friggitrice Electrolux EAF5B con sconto del 37% per verificare le condizioni aggiornate dell’offerta.

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La friggitrice Electrolux con la vasca da 5 litri e 8 programmi

Per chi cerca un apparecchio con impostazioni già predisposte e parametri di cottura regolabili, questo modello combina capacità, programmi e timer in un’unica friggitrice. Ecco le caratteristiche che aiutano a valutarla nell’uso quotidiano:

  • Vasca da 5 litri: la capienza offre spazio per preparare pietanze in una vasca ampia, utile quando una capacità ridotta non è sufficiente.
  • Otto programmi preimpostati: le impostazioni dedicate a diverse pietanze consentono di scegliere un programma senza impostare ogni volta manualmente tutti i parametri.
  • Potenza da 1500 W e temperatura regolabile da 80 a 200 °C: l’intervallo permette di selezionare la temperatura in base alla preparazione.
  • Timer da 0 a 60 minuti: si può regolare la durata della cottura entro l’intervallo disponibile, adattandola alle proprie esigenze.
  • Parti removibili lavabili in lavastoviglie: i componenti estraibili possono essere lavati in lavastoviglie, per semplificare la pulizia dopo l’utilizzo.
  • Cottura ad aria calda senza olio: la friggitrice è progettata per cucinare sfruttando l’aria calda senza aggiungere olio.

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FAQ

Quanta capacità ha la friggitrice ad aria Electrolux EAF5B?

La vasca di cottura ha una capacità di 5 litri.

Quanti programmi preimpostati offre?

Dispone di 8 programmi preimpostati per diverse pietanze.

A che temperatura si può impostare?

La temperatura è regolabile da 80 a 200 °C.

Le parti della friggitrice si possono lavare in lavastoviglie?

Le parti removibili sono lavabili in lavastoviglie.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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