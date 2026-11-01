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La friggitrice ad aria Electrolux con cestello da 5 litri e 8 programmi preimpostati, è in sconto del 37%. La puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

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Preparare pietanze con aria calda senza olio e avere spazio per porzioni generose può essere una necessità in cucina. La friggitrice ad aria Electrolux EAF5B da 5 litri è disponibile a 119,99 euro, con uno sconto del 37%.

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La capacità di 5 litri offre spazio per la cottura, mentre gli 8 programmi preimpostati permettono di selezionare un’impostazione tra quelle disponibili per diverse pietanze. La potenza è di 1500 W e la temperatura si regola da 80 a 200 °C. Per gestire i tempi, il timer è impostabile da 0 a 60 minuti. Le parti removibili sono lavabili in lavastoviglie, un dettaglio pratico quando si termina di cucinare e si passa alla pulizia.

Electrolux Friggitrice ad Aria EAF5B: sconto del 37%

Il prezzo indicato per la friggitrice ad aria Electrolux EAF5B è di 119,99 euro, con uno sconto del 37%. Il modello unisce una vasca da 5 litri alla cottura ad aria calda senza olio e integra otto programmi preimpostati per diverse pietanze. Le informazioni disponibili non indicano una scadenza della promozione, un prezzo di confronto, la possibilità di pagare a rate o i dettagli sulla consegna e sul reso. Puoi consultare la scheda della friggitrice Electrolux EAF5B con sconto del 37% per verificare le condizioni aggiornate dell’offerta.

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La friggitrice Electrolux con la vasca da 5 litri e 8 programmi

Per chi cerca un apparecchio con impostazioni già predisposte e parametri di cottura regolabili, questo modello combina capacità, programmi e timer in un’unica friggitrice. Ecco le caratteristiche che aiutano a valutarla nell’uso quotidiano:

Vasca da 5 litri : la capienza offre spazio per preparare pietanze in una vasca ampia, utile quando una capacità ridotta non è sufficiente.

: la capienza offre spazio per preparare pietanze in una vasca ampia, utile quando una capacità ridotta non è sufficiente. Otto programmi preimpostati : le impostazioni dedicate a diverse pietanze consentono di scegliere un programma senza impostare ogni volta manualmente tutti i parametri.

: le impostazioni dedicate a diverse pietanze consentono di scegliere un programma senza impostare ogni volta manualmente tutti i parametri. Potenza da 1500 W e temperatura regolabile da 80 a 200 °C : l’intervallo permette di selezionare la temperatura in base alla preparazione.

: l’intervallo permette di selezionare la temperatura in base alla preparazione. Timer da 0 a 60 minuti : si può regolare la durata della cottura entro l’intervallo disponibile, adattandola alle proprie esigenze.

: si può regolare la durata della cottura entro l’intervallo disponibile, adattandola alle proprie esigenze. Parti removibili lavabili in lavastoviglie : i componenti estraibili possono essere lavati in lavastoviglie, per semplificare la pulizia dopo l’utilizzo.

: i componenti estraibili possono essere lavati in lavastoviglie, per semplificare la pulizia dopo l’utilizzo. Cottura ad aria calda senza olio: la friggitrice è progettata per cucinare sfruttando l’aria calda senza aggiungere olio.

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FAQ Quanta capacità ha la friggitrice ad aria Electrolux EAF5B? La vasca di cottura ha una capacità di 5 litri. Quanti programmi preimpostati offre? Dispone di 8 programmi preimpostati per diverse pietanze. A che temperatura si può impostare? La temperatura è regolabile da 80 a 200 °C. Le parti della friggitrice si possono lavare in lavastoviglie? Le parti removibili sono lavabili in lavastoviglie.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.