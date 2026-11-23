Electrolux, crolla il prezzo della friggitrice ad aria: costa meno della metà
La friggitrice ad aria Electrolux da 5 litri con 8 programmi e parti lavabili in lavastoviglie è scontata del 58%. Perfetta per la tua cucina.
Preparare pietanze con la cottura ad aria calda senza olio e gestire diverse preparazioni con impostazioni già pronte può semplificare la cucina di tutti i giorni. La friggitrice Electrolux EAF5B è disponibile con uno sconto del 58%.
La vasca ha una capacità di 5 litri e la friggitrice offre otto programmi preimpostati per diverse pietanze. Per regolare la cottura si possono impostare un timer da 0 a 60 minuti e una temperatura compresa tra 80 e 200 °C. Le parti removibili sono lavabili in lavastoviglie, una caratteristica utile per gestire la pulizia dopo l’utilizzo.
Electrolux EAF5B in offerta: sconto del 58% e prezzo di 79,99 euro
La friggitrice ad aria Electrolux EAF5B è proposta a 79,99 euro, con uno sconto del 58%. La capacità di 5 litri, gli otto programmi e la possibilità di regolare tempi e temperatura permettono di scegliere le impostazioni in base alla preparazione. Il prodotto utilizza la cottura ad aria calda senza olio e ha una potenza di 1500 W. Il tool non indica una scadenza della promozione, la possibilità di pagare a rate, la disponibilità di coupon o informazioni sulla consegna Prime e sui resi. Puoi acquistare la friggitrice Electrolux EAF5B a 79,99 euro consultando la pagina dell’offerta.
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La friggitrice Electrolux con la vasca da 5 litri e 8 programmi
Se cerchi un apparecchio con cui gestire diverse pietanze regolando i parametri di cottura, queste sono le caratteristiche principali della friggitrice Electrolux:
- Vasca da 5 litri: offre una capacità di cottura di 5 litri, il dato da considerare per valutare se il formato risponde alle proprie esigenze.
- Otto programmi preimpostati: le impostazioni dedicate a diverse pietanze aiutano a selezionare un programma senza dover impostare ogni volta manualmente la cottura.
- Timer da 0 a 60 minuti e temperatura da 80 a 200 °C: l’intervallo regolabile consente di scegliere durata e temperatura in base alla preparazione.
- Potenza di 1500 W e cottura ad aria calda senza olio: sono le caratteristiche dichiarate per il funzionamento della friggitrice.
- Parti removibili lavabili in lavastoviglie: i componenti estraibili possono essere lavati in lavastoviglie dopo l’uso.
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FAQ
La vasca di cottura ha una capacità di 5 litri.
Sono disponibili otto programmi preimpostati per diverse pietanze.
La temperatura è regolabile da 80 a 200 °C e il timer da 0 a 60 minuti.
Sì, le parti removibili sono lavabili in lavastoviglie.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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