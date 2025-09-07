Libero
Ariete, ecco la friggitrice ad aria da comprare oggi: prezzo stracciato

La friggitrice del marchio italiano è perfetta per preparare piatti per tutta la famiglia in pochissimo tempo. Oggi la trovi a un prezzo mai visto prima: risparmi decine di euro.

Ariete 4628 Amazon

Preparare pietanze sane senza però rinunciare a gusti e sapori. Grazie alla friggitrice ad aria Ariete 4628 potrai preparare piatti per tutta la famiglia in pochi minuti e senza troppi grattacapi.

Grazie al cestello di dimensioni generose, infatti, preparare tutte le portate per le cene in famiglia o gli apertivi con amici non sarà più un problema. Ti basterà scegliere uno dei tanti programmi di cottura disponibili per preparare piatti di ogni tipo e per tutti i gusti. E a fine serata potrai mettere il cestello in lavastoviglie, senza doverti preoccupare di lavarlo a mano.

La friggitrice dello storico marchio italiano, poi, oggi è più conveniente che mai. Lo sconto che trovi su Amazon fa crollare il prezzo al minimo storico e ti permette di acquistarla risparmiando decine di euro sul prezzo consigliato.

Sconto pazzo per la friggitrice ad aria Ariete: promozione e prezzo finale

Il prezzo della friggitrice ad aria dello storico marchio italiano non è mai stato così basso come oggi. Merito dello sconto top garantito da Amazon, grazie al quale risparmiare decine di euro sul prezzo di listino.

La Ariete 4628 è disponibile su Amazon con uno sconto del 40%: comprandola adesso la paghi 60 euro anziché 100 euro come da listino. I conti sono piuttosto semplici: oggi la paghi 40 euro in meno rispetto al prezzo consigliato dallo stesso produttore.

Ariete 4628 friggitrice ad aria scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La friggitrice ad aria Ariete 4628 è la soluzione ideale per chi desidera coniugare gusto e salute. Con la sua tecnologia a circolazione d’aria ad alta temperatura ti permette di ottenere fritti croccanti all’esterno e morbidi all’interno utilizzando un solo cucchiaio d’olio.

Dimentica poi gli odori di fritto che invadono la cucina: la friggitrice dello storico marchio italiano in offerta su Amazon cuoce senza produrre fumo o vapori sgradevoli, rendendo ogni preparazione un’esperienza piacevole e pulita.

Grazie al grande pannello touch screen, puoi scegliere tra 12 programmi di cottura preimpostati per ogni tipo di pietanza, o personalizzare manualmente la cottura impostando timer, temperatura e modalità di cottura. La funzione Max Crisp, in particolare, ti assicura una croccantezza extra.

La sua ampia capacità (cestello da 7 litri) ti permette di cucinare fino a 2,8 kg di cibo, ideale per accontentare tutta la famiglia o per organizzare una cena tra amici.

Infine, la sicurezza è garantita. Tutte le parti a contatto con gli alimenti sono BPA Free, una certificazione basata su test di terze parti che assicura la massima qualità e salubrità. Cucina senza pensieri, sapendo che stai offrendo piatti deliziosi e salutari, preparati con un elettrodomestico efficiente e sicuro.

