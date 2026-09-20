Friggitrice Ariete Airy Fryer XXL: offerta lampo e prezzo incredibile
La friggitrice Ariete Airy Fryer XXL con cestello da 7 litri è in offerta con uno sconto del 36% e fai un super affare. Perfetta per tutta la famiglia.
Quando devi preparare la cena per tutta la famiglia, friggere in padella richiede tempo, sporca mezza cucina e ti costringe a usare molto olio. Oggi la Ariete 4618 Airy Fryer XXL, friggitrice ad aria con cestello extra large, è disponibile con uno sconto del 36% che la rende particolarmente interessante se vuoi alleggerire le ricette senza rinunciare alle porzioni abbondanti.
La friggitrice ad aria Ariete Airy Fryer XXL punta tutto sulla capacità generosa: il cestello da 5,5 litri permette di cuocere fino a 2,5 kg di patatine fritte in un solo ciclo, così puoi servire subito piatti caldi a tutta la tavolata. La cottura con aria calda ti aiuta a ridurre l’uso di olio e grassi, mantenendo comunque una consistenza croccante: una soluzione adatta a chi cerca un compromesso fra gusto e alimentazione più leggera.
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La friggitrice Ariete con il cestello XXL da 5,5 litri e la potenza da 1800 Watt
Se ami fritti e piatti croccanti ma vuoi cucinare per tanti usando meno grassi, una friggitrice ad aria di grande capacità può semplificarti la vita in cucina e velocizzare i tempi dei pasti.
- Cestello extra large da 5,5 litri: ti permette di cuocere in una sola volta fino a 2,5 kg di patatine fritte, ideale per famiglie numerose o per quando hai ospiti e vuoi evitare più infornate.
- Capacità XXL per porzioni abbondanti: puoi preparare grandi quantità di secondi e contorni in un unico ciclo di cottura, mantenendo tutti i piatti pronti nello stesso momento.
- Cottura ad aria senza olio e grassi: riduci sensibilmente l’uso di olio rispetto alla frittura tradizionale, rendendo più leggeri i tuoi piatti preferiti pur conservando una piacevole croccantezza.
- Potenza da 1800 Watt: la resistenza ad alta potenza accelera il riscaldamento dell’aria e i tempi di cottura, così puoi portare in tavola la cena più rapidamente.
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FAQ
Il cestello da 5,5 litri consente di cuocere fino a 2,5 kg di patatine fritte in un solo ciclo, ideale per famiglie numerose.
Sì, la cottura avviene con aria calda e consente di friggere usando poco o nessun olio rispetto alla frittura tradizionale.
La capacità XXL e la potenza da 1800 Watt la rendono adatta a un uso frequente per preparare pasti completi per tutta la famiglia.
La potenza elevata aiuta a riscaldare rapidamente l’aria, riducendo i tempi di cottura rispetto a modelli meno potenti.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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