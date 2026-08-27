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SEVERIN Friggitrice ad Aria FryLight 38,99 € -51% 79,99 € Risparmi 41,00 € Acquista su Amazon

Vuoi preparare patatine, pollo e verdure croccanti senza riempire la cucina di odori e soprattutto senza esagerare con i grassi? Oggi la Severin Friggitrice ad Aria FryLight è proposta con uno sconto del 51%, un’occasione interessante per portare in casa una soluzione compatta e versatile per la cottura quotidiana.

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Questa friggitrice ad aria combina una capacità da 4 litri con una potenza di 1300W, sufficiente per gestire senza problemi le cene di tutti i giorni. Il touch screen LED con programmi automatici rende l’uso immediato anche per chi si avvicina per la prima volta alle friggitrici ad aria, mentre il cestello con rivestimento antiaderente facilita sia la cottura uniforme sia la pulizia dopo l’uso.

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La promozione attuale rende la Severin Friggitrice ad Aria FryLight particolarmente interessante per chi cerca un elettrodomestico pratico e dal buon rapporto qualità-prezzo. Grazie allo sconto del 51%, puoi portarti a casa una friggitrice ad aria da 4 litri e 1300W con pannello di controllo touchscreen e ben 8 programmi automatici pensati per patatine, pesce, carne, surgelati, dolci e altre pietanze quotidiane. Nella fascia delle friggitrici ad aria compatte, il prezzo promozionale la colloca tra le opzioni più accessibili senza rinunciare a funzionalità evolute come il promemoria Shake per agitare il cestello e la funzione di mantenimento in caldo del cibo. Se ti interessa una soluzione che riduca tempi e consumi rispetto al forno tradizionale, l’offerta attuale su questa FryLight rappresenta un’occasione da valutare.

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La friggitrice Severin con il touchscreen LED e i programmi automatici

Se vuoi ridurre l’uso di olio e cucinare in modo più leggero senza complicarti la vita, questa friggitrice ad aria punta tutto su semplicità d’uso e versatilità.

Cucina sana e senza grassi : sfruttando la circolazione di aria calda, puoi preparare patatine, pollo o verdure con un apporto calorico ridotto e senza aggiungere olio, ideale per chi vuole alleggerire la dieta.

: sfruttando la circolazione di aria calda, puoi preparare patatine, pollo o verdure con un apporto calorico ridotto e senza aggiungere olio, ideale per chi vuole alleggerire la dieta. Touch screen intuitivo con 8 programmi : il pannello LED ti permette di selezionare rapidamente impostazioni già ottimizzate per diverse pietanze, così non devi perdere tempo a sperimentare temperatura e tempi di cottura.

: il pannello LED ti permette di selezionare rapidamente impostazioni già ottimizzate per diverse pietanze, così non devi perdere tempo a sperimentare temperatura e tempi di cottura. Talento versatile in cucina : oltre a friggere, può cuocere al forno, arrostire e riscaldare velocemente, sostituendo in molte situazioni il forno tradizionale e aiutandoti a risparmiare energia.

: oltre a friggere, può velocemente, sostituendo in molte situazioni il forno tradizionale e aiutandoti a risparmiare energia. Funzione Shake Reminder : l’avviso automatico ti ricorda quando è il momento di agitare il cestello, così ottieni una doratura più uniforme senza dover controllare continuamente la cottura.

: l’avviso automatico ti ricorda quando è il momento di agitare il cestello, così ottieni una doratura più uniforme senza dover controllare continuamente la cottura. Mantenimento in caldo : a fine cottura puoi mantenere il cibo alla temperatura ideale, utile quando non tutti si siedono a tavola nello stesso momento.

: a fine cottura puoi mantenere il cibo alla temperatura ideale, utile quando non tutti si siedono a tavola nello stesso momento. Cestello antiaderente da 4L : la capacità è adatta a nuclei familiari piccoli o medi e il rivestimento antiaderente semplifica sia l’estrazione delle pietanze sia la pulizia dopo l’uso.

: la capacità è adatta a nuclei familiari piccoli o medi e il rivestimento antiaderente semplifica sia l’estrazione delle pietanze sia la pulizia dopo l’uso. Potenza da 1300W: garantisce tempi di preparazione rapidi, così puoi organizzare cene e snack all’ultimo minuto senza lunghe attese per il preriscaldamento.

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FAQ Quante porzioni posso preparare con la Severin FryLight da 4L? La capacità da 4 litri è adatta in genere a 2-3 persone, ideale per famiglie piccole o coppie. La friggitrice Severin FryLight permette di cucinare senza olio? Sì, sfrutta l’aria calda per friggere e cuocere le pietanze completamente senza olio aggiunto. La Severin FryLight ha programmi automatici di cottura? Sì, include un touchscreen LED con 8 programmi preimpostati per vari tipi di cibi. Il cestello della Severin FryLight è antiaderente? Sì, il cestello è dotato di rivestimento antiaderente per facilitare sia la cottura sia la pulizia.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.