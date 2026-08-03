Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Friggitrice ad aria Severin FR2464, 4 litri e 10 programmi con funzione pizza dedicata: cucina più sano e veloce con uno sconto del 48%.

Severin FR2464 87,99 € -48% 169,90 € Risparmi 81,91 € Acquista su Amazon

Preparare piatti sfiziosi e croccanti senza riempire la cucina di odori e senza esagerare con l’olio è una delle sfide di chi cucina ogni giorno. La friggitrice ad aria Severin FR2464 nasce proprio per questo: grazie allo sconto del 48% diventa una soluzione ancora più accessibile per friggere, cuocere e gratinare in modo rapido e con meno grassi.

Severin FR2464 87,99 € -48% 169,90 € Risparmi 81,91 € Acquista su Amazon

Con una capacità di 4 litri e 10 programmi di cottura preimpostati, questa friggitrice ad aria permette di passare con facilità da patatine e ali di pollo a piatti più elaborati come pizza, muffin e snack misti, controllando sempre la cottura attraverso la pratica finestra frontale. La distribuzione ottimale del calore e la forma extra ampia garantiscono risultati uniformi sia con porzioni singole sia con teglie più grandi, rendendola una scelta versatile per la cucina di tutti i giorni.

Severin FR2464 in offerta su Amazon con il 48% di sconto

Al momento la friggitrice ad aria Severin FR2464 è proposta a 87,99€, con uno sconto del 48% rispetto al prezzo di listino. In questa fascia di prezzo si posiziona tra le soluzioni più interessanti per chi cerca un modello da 4 litri con potenza elevata, grazie ai suoi 2100 W che assicurano tempi di preriscaldamento e cottura contenuti. Se stai valutando un’alternativa al forno tradizionale per piccole e medie quantità, puoi portarti a casa la Severin FR2464 a soli 87,99€ approfittando della promozione attuale su Amazon.

La friggitrice Severin con la funzione pizza e i 10 programmi automatici

Chi desidera ridurre l’uso di olio senza rinunciare alla croccantezza trova in questa friggitrice un alleato concreto in cucina. Ecco come le sue caratteristiche tecniche si traducono in vantaggi quotidiani.

Funzione pizza integrata : i programmi specifici per pizza fresca o surgelata regolano automaticamente temperatura e tempi, così ottieni una base croccante e una cottura uniforme senza dover fare prove ogni volta.

: i programmi specifici per pizza fresca o surgelata regolano automaticamente temperatura e tempi, così ottieni una base croccante e una cottura uniforme senza dover fare prove ogni volta. Forma extra ampia da 4 litri : lo spazio interno generoso permette di cuocere pizze, ali di pollo, muffin o porzioni abbondanti di patatine, ideale per famiglie o per chi cucina per più persone in una sola volta.

: lo spazio interno generoso permette di cuocere pizze, ali di pollo, muffin o porzioni abbondanti di patatine, ideale per famiglie o per chi cucina per più persone in una sola volta. Preparazione sana senza olio : la cottura ad aria calda ti consente di friggere, arrostire e cuocere piatti vari riducendo al minimo grassi e calorie, mantenendo però una consistenza croccante e dorata.

: la cottura ad aria calda ti consente di friggere, arrostire e cuocere piatti vari riducendo al minimo grassi e calorie, mantenendo però una consistenza croccante e dorata. 10 programmi di cottura preimpostati : con la selezione automatica per pesce, carne, snack e altri piatti non devi impostare manualmente ogni volta temperatura e durata, riducendo il rischio di bruciare o cuocere poco gli alimenti.

: con la selezione automatica per pesce, carne, snack e altri piatti non devi impostare manualmente ogni volta temperatura e durata, riducendo il rischio di bruciare o cuocere poco gli alimenti. Finestra di visualizzazione : la possibilità di osservare il processo di cottura ti evita di aprire continuamente il cassetto, mantenendo stabile il calore interno e migliorando la qualità del risultato finale.

: la possibilità di osservare il processo di cottura ti evita di aprire continuamente il cassetto, mantenendo stabile il calore interno e migliorando la qualità del risultato finale. Potenza fino a 230 gradi e 2100 W: la combinazione di alta temperatura e potenza consente di ottenere rapidamente una doratura uniforme, utile quando hai poco tempo e vuoi piatti pronti in minuti.

Severin FR2464 87,99 € -48% 169,90 € Risparmi 81,91 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Severin FR2464, l’offerta lampo a -48% per cucinare con meno olio: Approfitta subito finché le scorte su Amazon sono disponibili.

FAQ Quanta capacità offre la friggitrice ad aria Severin FR2464? La Severin FR2464 offre una capacità di 4 litri, adatta a famiglie o porzioni abbondanti. La friggitrice Severin FR2464 permette di cucinare la pizza? Sì, integra una funzione pizza con programmi dedicati per pizza fresca o surgelata. Posso controllare la cottura senza aprire la friggitrice Severin FR2464? Sì, la Severin FR2464 ha una finestra di visualizzazione che permette di monitorare la cottura. La friggitrice ad aria Severin FR2464 richiede l’uso di olio? No, cucina ad aria calda e consente di friggere e arrostire senza aggiungere olio o grassi.