La friggitrice ad aria Russell Hobbs Satisfry è disponibile su Amazon con un ottimo sconto del 40% e il prezzo scende a meno di 60 euro. La puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero. Cestello da 5,5 litri per 3-5 persone.

Russell Hobbs

Per chi ha poco tempo per cucinare, la friggitrice ad aria è una vera manna dal cielo. Dimensioni compatte, facilissima da utilizzare, ti aiuta a preparare decine di piatti differenti in poche decine di minuti. Un vero alleato in cucina e anche per il portafogli. Grazie alle promo disponibili online, infatti, è possibile acquistare un modello spendendo pochissimo. Ed è quello che accade oggi con la friggitrice ad aria Russell Hobbs Satisfry, che trovi su Amazon con uno sconto del 40% e il prezzo scende a meno di 60 euro. L’offerta si impreziosisce anche della possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero. Dotata di un cestello da 5,5 litri che permette di cucinare cibo per 3-5 persone e di ben 9 programmi di cottura. Compatta, multifunzione e da oggi disponibile a un prezzo speciale.

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Friggitrice ad aria Russell Hobbs Satisfry: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un prezzo alla portata di tutti per la friggitrice ad aria Russell Hobbs Satisfry. Grazie all’offerta lampo Amazon è disponibile a un prezzo di 59,90 euro con uno sconto del 40% su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate da 19,97 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. La paghi molto meno di un caffè e acquisti un elettrodomestico utilissimo per la vita di tutti i giorni.

Acquistando oggi la friggitrice ad aria la ricevi a casa nel giro di un paio di giorni, mentre per il reso gratuito hai come sempre i soliti quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnata a casa.

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Friggitrice ad aria Russell Hobbs Satisfry: le caratteristiche tecniche

La friggitrice ad aria Rusesll Hobbs Satisfry offre una capacità totale di 5,5 litri, sufficiente per preparare facilmente una cena o un pranzo veloce per tutta la famiglia. L’elettrodomestico mette a disposizione 9 funzioni di cottura preimpostate (patatine, bistecca, pesce, verdure, pizza, pollo, cottura al forno, essiccatura e riscaldamento), pensate per ottenere risultati perfetti con un solo tocco, senza dover regolare manualmente tempi e temperature ogni volta. La gestione avviene tramite uno schermo touch con controlli digitali, semplice e intuitivo da utilizzare.

Una funzione particolarmente utile è lo Shake Reminder, che ricorda quando è il momento di mescolare gli alimenti per garantire una cottura uniforme su tutta la porzione. Il vassoio interno è rivestito in ceramica antiaderente, mentre sia il cestello sia il vassoio sono lavabili in lavastoviglie, per una pulizia rapida e senza sforzo al termine di ogni utilizzo.

Sul fronte della sicurezza, la friggitrice è dotata di spegnimento automatico a fine cottura. Le parti amovibili possono essere lavate facilmente in lavastoviglie. Una friggitrice ad aria compatta e facile da utilizzare, da oggi a un prezzo mai visto prima.

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