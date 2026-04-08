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Compatta, versatile e a basso consumo energetico: la friggitrice ad aria compatta Russell Hobbs Satisfry è ora in offerta su Amazon. Approfittane

Occasione interessante su Amazon per la Russell Hobbs Satisfry, una friggitrice ad aria pensata per chi vuole cucinare in modo pratico, veloce e con meno olio. Oggi è proposta con uno sconto del 38% a 62,32€, un prezzo aggressivo per un modello compatto perfetto per spazi ridotti e cucine piccole.

L’esperienza d’uso è semplice grazie al touchscreen e ai 9 programmi a un tocco, mentre la cottura fino a 200°C assicura risultati croccanti e leggeri senza olio.

Tra i plus che spiccano: cottura rapida, gestione intuitiva e pulizia facilitata con il cestello lavabile in lavastoviglie. Non solo patatine: la Satisfry si presta anche a grigliare, panificare e a mantenere i cibi in caldo, risultando versatile nella quotidianità.

Russell Hobbs Satisfry

L’offerta da non perdere sulla friggitrice Russell Hobbs Satisfry

La promo Amazon porta la Russell Hobbs Satisfry a 62,32€ con sconto del 38%. Tradotto in numeri, il ribasso ti fa risparmiare circa 38 euro sul prezzo di listino. Un affare per chi desidera una friggitrice ad aria affidabile e maneggevole, adatta a ottimizzare tempi e consumi in cucina.

Non ci sono passaggi complessi: basta scegliere il programma più adatto e la cottura parte in pochi istanti. Se stai cercando un dispositivo compatto e dal prezzo accessibile, questa offerta rappresenta un’opportunità concreta.

9 programmi preimpostati e schermo touch

Questa friggitrice ad aria da 4,3L e 1300W lavora in un intervallo di temperatura tra 40°C e 200°C, coprendo dalla lievitazione delicata fino alle cotture più intense. I 9 programmi preimpostati (patatine, bistecca, pesce, verdure, pizza, pollo, dolci, snack e riscaldamento) offrono versatilità con un tocco, mentre la modalità mantenere caldo aiuta a servire i piatti alla temperatura ideale.

Il design è nero testurizzato con dettagli argento, elegante su qualsiasi piano cucina. Il promemoria di scuotimento favorisce una cottura uniforme, e l’autospegnimento garantisce sicurezza a fine ciclo o all’estrazione del cestello. La pulizia è semplice: rivestimento antiaderente resistente, cestello e piastra in ceramica lavabili in lavastoviglie e componenti senza BPA.

Attenta ai consumi, può far risparmiare fino al 57% di energia rispetto a un forno elettrico ventilato cucinando patatine surgelate. Compatta e rapida, il modello 27610-56 è ideale per chi ha poco spazio e vuole una soluzione pratica per ogni giorno, capace di grigliare, panificare e cucinare con poco o senza olio, mantenendo croccantezza e leggerezza.

Russell Hobbs Satisfry