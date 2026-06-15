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Russell Hobbs friggitrice ad aria 5,5L, compatta e capiente con 9 funzioni preimpostate per cucinare più sano è in offerta con sconto del 50%.

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Cucinare per tutta la famiglia in poco tempo senza sporcare mezza cucina e riducendo al minimo l’olio è il sogno di molti, soprattutto a fine giornata. In questo momento la Russell Hobbs Friggitrice ad Aria 5,5L è proposta con uno sconto del 50%, un’occasione interessante per chi vuole passare alla frittura ad aria con un modello capiente ma compatto.

Russell Hobbs Friggitrice ad Aria 5,5L

Questa friggitrice ad aria unisce una capacità di 5,5 litri a un design pensato per occupare poco spazio sul piano di lavoro, permettendo di preparare pasti completi per 4-6 persone in una sola infornata. Il controllo di temperatura regolabile da 40°C a 200°C e le 9 funzioni di cottura preimpostate la rendono versatile: dalle patatine croccanti alle verdure arrosto, fino a piatti più elaborati. Il cestello e il piatto crisp antiaderenti, privi di PFAS e BPA e lavabili in lavastoviglie, semplificano la pulizia, mentre la tecnologia di cottura ad aria permette tempi fino a due volte più rapidi rispetto al forno tradizionale ventilato per alcune preparazioni.

Russell Hobbs Friggitrice ad Aria 5,5L in offerta: sconto del 50%

Con la promozione attuale puoi portarti a casa la Russell Hobbs Friggitrice ad Aria 5,5L a soli 49,99€, grazie a uno sconto del 50% rispetto al prezzo di listino. Per una friggitrice ad aria capiente, con 9 programmi preimpostati e potenza da 1500W, si tratta di una cifra molto competitiva nella fascia delle air fryer familiari. Se stavi valutando l’acquisto di un modello di marca ma dal costo contenuto, questa offerta ti permette di salire di qualità senza sforare il budget: il Russell Hobbs Friggitrice ad Aria 5,5L è disponibile con uno sconto del 50%. Verifica sempre sul sito i dettagli aggiornati sulla disponibilità, eventuali opzioni di spedizione e condizioni di reso incluse nel programma Prime, se attivo sul tuo account.

La friggitrice ad aria con la capacità da 5,5L e le 9 funzioni preimpostate

Se vuoi ridurre grassi e tempi in cucina senza rinunciare a porzioni abbondanti per tutta la famiglia, questa friggitrice ad aria punta proprio su praticità e velocità.

Capacità da 5,5 litri : ti permette di cuocere in un’unica sessione porzioni per 4-6 persone, ideale per famiglie o cene con amici senza dover fare più infornate.

: ti permette di cuocere in un’unica sessione porzioni per 4-6 persone, ideale per famiglie o cene con amici senza dover fare più infornate. Controllo di temperatura regolabile 40°C-200°C : puoi adattare il calore a ogni ricetta, dalle cotture delicate a bassa temperatura fino a piatti super croccanti, ottenendo risultati più precisi rispetto ai modelli con un solo livello di calore.

: puoi adattare il calore a ogni ricetta, dalle cotture delicate a bassa temperatura fino a piatti super croccanti, ottenendo risultati più precisi rispetto ai modelli con un solo livello di calore. 9 funzioni di cottura preimpostate : i programmi dedicati semplificano l’utilizzo quotidiano, perché basta un tocco per avere il giusto tempo e temperatura per patatine, verdure arrosto e altre preparazioni tipiche.

: i programmi dedicati semplificano l’utilizzo quotidiano, perché basta un tocco per avere il giusto tempo e temperatura per patatine, verdure arrosto e altre preparazioni tipiche. Parti lavabili in lavastoviglie e rivestimento antiaderente : cestello e piatto crisp sono facili da pulire e pronti all’uso in pochi minuti, così non perdi tempo a strofinare teglie unte dopo ogni utilizzo.

: cestello e piatto crisp sono facili da pulire e pronti all’uso in pochi minuti, così non perdi tempo a strofinare teglie unte dopo ogni utilizzo. Cottura ad aria più veloce del forno ventilato : per alcuni piatti i tempi si dimezzano rispetto a un forno elettrico tradizionale, permettendoti di servire la cena in meno tempo e con meno consumo energetico.

: per alcuni piatti i tempi si dimezzano rispetto a un forno elettrico tradizionale, permettendoti di servire la cena in meno tempo e con meno consumo energetico. Materiali privi di PFAS e BPA: una scelta più attenta per chi vuole ridurre l’esposizione a determinate sostanze nei componenti che vengono a contatto con il cibo.

Russell Hobbs Friggitrice ad Aria 5,5L

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Russell Hobbs Friggitrice ad Aria 5,5L al 50% di sconto: Approfitta subito dell’offerta lampo prima che le scorte vadano esaurite.

FAQ Quante persone posso servire con la friggitrice ad aria Russell Hobbs 5,5L? La capacità di 5,5 litri è indicata per preparare porzioni per circa 4-6 persone in una sola cottura. La friggitrice ad aria Russell Hobbs 5,5L ha programmi automatici di cottura? Sì, integra 9 funzioni di cottura preimpostate che semplificano la preparazione di molti piatti comuni. Le parti della friggitrice ad aria Russell Hobbs 5,5L sono lavabili in lavastoviglie? Il cestello antiaderente e il piatto crisp sono lavabili in lavastoviglie e facili da pulire. Che range di temperatura offre la friggitrice ad aria Russell Hobbs 5,5L? La temperatura è regolabile da 40°C a 200°C, così puoi adattarla a diverse ricette.