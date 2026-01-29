Friggitrice ad aria Princess, sconto del 53% e prezzo in picchiata

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Se cerchi una friggitrice ad aria compatta ma capiente, la Princess Slim Airfryer è una proposta da tenere d’occhio. Si distingue per l’ingombro ridotto e per la semplicità di utilizzo, con cotture rapide e risultati croccanti. L’esperienza d’uso risulta in generale molto positiva: è silenziosa, facile da pulire e versatile nelle preparazioni. Qualche aspetto dei comandi touch può richiedere un attimo di abitudine, ma i benefici complessivi sono evidenti. Oggi è in offerta con uno sconto del 53% che la rende particolarmente appetibile.

Princess Slim Airfryer: prezzo, offerta e sconto Amazon

La Princess Slim Airfryer è proposta a 59,99€ con un sconto del 53% rispetto al listino: il risparmio è di circa 68 euro. Un prezzo davvero competitivo per una friggitrice ad aria di marca che punta su praticità e ingombro ridotto.

L’offerta rende questo modello una scelta azzeccata per chi vuole entrare nel mondo della cottura ad aria con un prodotto affidabile e semplice da usare, perfetto per ottimizzare lo spazio in cucina senza rinunciare alla capienza.

Princess Slim Airfryer: le caratteristiche tecniche

Questa friggitrice ad aria unisce design salvaspazio e capacità: il cestello da 5,5 L consente di preparare porzioni generose pur mantenendo un profilo sottile (dimensioni 28,2 x 22,8 x 39,9 cm). Il motore da 1500 W assicura cotture rapide e uniformi, con un funzionamento silenzioso di circa 55 dB.

Il pannello di controllo digitale touchscreen offre 8 programmi preimpostati per friggere, cuocere e grigliare. Il termostato regolabile (80–200°C) e il timer fino a 60 minuti permettono di personalizzare la cottura, mentre lo spegnimento automatico aggiunge un ulteriore livello di sicurezza. La cottura ad aria consente di ottenere ottimi risultati anche senza olio.

La pulizia è semplice grazie alle parti rimovibili e al rivestimento antiaderente; la struttura è inoltre senza BPA. Con un peso di 3,18 kg, è facile da spostare e risulta ideale per chi desidera un elettrodomestico pratico, versatile e pronto all’uso quotidiano, perfetto per snack, secondi e contorni croccanti.

