Philips, la friggitrice ad aria crolla di prezzo: offerta mai vista prima

La friggitrice ad aria Philips Serie 5000 è disponibile al prezzo più basso di sempre e la paghi meno della metà. Puoi cucinare di tutto e in poco tempo.

Una delle migliori offerte del giorno non riguarda né uno smartphone né uno smartwatch, bensì la friggitrice ad aria Philips Serie 5000 L. Da oggi, infatti, è disponibile su Amazon con uno sconto del 53% che fa crollare il prezzo al minimo storico e la paghi veramente poco. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero e diventa accessibile a tutti.

Una friggitrice ad aria versatile che, oltre a "friggere" le patatine, permette di cucinare veramente di tutto, spaziando dalla carne alle verdure, fino ad arrivare ai dolci. Il merito è delle funzioni di cottura disponibili e alle 7 diverse impostazioni già pre-selezionate e disponibili sul comodo schermo touch. Un alleato fondamentale nella vita di tutti i giorni per preparare velocemente la cena per tutta la famiglia. Non farti scappare questa ottima occasione cliccando sul banner qui in basso.

Friggitrice ad aria Philips Serie 5000 L: prezzo, offerta e sconto Amazon

Una promo da cogliere al volo. Con l’offerta lampo di oggi la friggitrice ad aria Philips è disponibile a un prezzo di soli 69,99 euro, con uno sconto di ben il 53%. La paghi meno della metà e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate da 14 euro al mese a tasso zero. Praticamente ti costa molto meno di un caffè al giorno.

La disponibilità dell’elettrodomestico per la cucina è immediato e ti viene consegnato in casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai i classici quattordici giorni assicurati da Amazon, quanto basta per provare tutte le funzioni innovative di questa friggitrice ad aria Philips.

Friggitrice ad aria Philips Serie 5000 L: le caratteristiche tecniche

La friggitrice ad aria Philips Serie 5000 L è la soluzione perfetta per la tua cucina. Se stai cercando un elettrodomestico per la cucina compatto, ma allo stesso tempo capiente, questo modello Philips è quello che fa per te. È in grado di assicurare cibi croccanti e deliziosi e con una drastica riduzione di grassi.

Nonostante le sue dimensioni compatte, l’Airfryer ha una capacità di 4,1 litri (0,8 kg di cibo), ideale per preparare fino a 4 porzioni alla volta. Al centro di questa friggitrice ad aria c’è la tecnologia Rapid Air. Grazie al suo esclusivo design a "stella marina", la friggitrice crea un vortice di aria calda ad altissima velocità che avvolge gli alimenti. Questo processo permette di ottenere una croccantezza perfetta all’esterno e una morbidezza irresistibile all’interno, utilizzando poco o nessun olio aggiunto e riducendo i grassi fino al 90% rispetto alla frittura tradizionale.

La friggitrice ad aria non permette solo di "friggere" le classiche patatine, ma è dotata di ben 13 funzioni di cottura. Con un unico dispositivo puoi friggere, cuocere al forno, grigliare, arrostire e riscaldare. Il pannello di controllo touch screen include 7 preimpostazioni pratiche che rendono la selezione del programma immediata e a prova di errore.

Uno dei punti forti della friggitrice ad aria sono le sue funzioni smart. Grazie all’app HomeID/NutriU puoi sincronizzare la friggitrice ar aria con l’app, selezionare le ricette, inviare le impostazioni di cottura direttamente al dispositivo e monitorare i progressi della cottura da remoto. Puoi rilassarti sul divano o dedicarti ad altro, e tornare per trovare il tuo pasto caldo e pronto. Hai accesso anche a un ricettario personalizzato in base alle tue preferenze.

La manutenzione è estremamente semplice, grazie al cestello QuickClean con rivestimento antiaderente. Tutti i componenti estraibili, infatti, sono lavabili in lavastoviglie, rendendo la pulizia un gioco da ragazzi.

