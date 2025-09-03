Philips, ecco la friggitrice ad aria da comprare oggi: sconto vertiginoso

La friggitrice ad aria Philips è in promo con un doppio sconto che fa crollare il prezzo al minimo storico. Dotata di un doppio cestello, è utilissima da avere in cucina.

Le friggitrice ad aria non sono tutte uguali. Rispetto ai primi modelli tutti molto simili tra di loro, negli ultimi anni le aziende hanno lanciato friggitrici sempre più moderne e con caratteristiche più avanzate. Ne è un esempio la Philips Dual Basket Air Fryer, un modello dotato di un doppio cestello che ti permette di cucinare ben due pietanze differenti contemporaneamente. Una soluzione innovativa per chi vuole cucinare in poco tempo il pranzo o la cena, senza avere il timore di rovinarne il gusto.

Oggi a catturare l’attenzione è soprattutto l’offerta disponibile su Amazon. Infatti, oltre allo sconto fisso del 35% puoi aggiungere anche il codice sconto per il quindicesimo compleanno di Amazon che ti fa risparmiare altri 15 euro. Il prezzo scende al minimo storico e la puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Un’occasione da non farsi assolutamente scappare per acquistare uno degli elettrodomestici per la cucina più amati e utilizzati.

Il prezzo della friggitrice ad aria Philips crolla al minimo storico. Il merito è della promo con doppio sconto disponibile oggi per il quindicesimo compleanno di Amazon. Oltre allo sconto fisso del 35%, puoi aggiungere il codice sconto "IT15Y" in fase di pagamento e il prezzo scende di altri 15 euro. Il costo finale è di 134,99 euro con lo sconto totale che arriva al 41%. La puoi anche pagare in 15 rate a tasso zero.

La disponibilità della friggitrice ad aria è immediata e la consegna avviene nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai quattordici giorni di tempo da quando lo ricevi a casa. Ti consigliamo di approfittarne subito: la promo scade tra pochissime ore.

Philips Dual Basket Air Fryer: le caratteristiche tecniche

La Philips Dual Basket Air Fryer è la soluzione perfetta per chi vuole cucinare in modo sano e veloce. Questo elettrodomestico è l’ideale per la tua cucina grazie al suo design innovativo a due cestelli, che ti permette di cucinare contemporaneamente due piatti diversi, risparmiando tempo e fatica.

Il punto di forza di questa friggitrice ad aria è la versatilità. Puoi utilizzare i due cestelli in modo indipendente per cuocere, ad esempio, del pesce in uno e delle verdure nell’altro. Oppure, grazie alla funzione Dual, puoi raddoppiare la quantità dello stesso piatto, come patatine fritte o alette di pollo, per sfamare tutta la famiglia. Ancora più comoda è la funzione Sync, che fa terminare la cottura dei due piatti contemporaneamente, così avrai un pasto completo e caldo pronto allo stesso momento.

Sfruttando l’esclusiva tecnologia Rapid Air di Philips, la friggitrice cuoce i tuoi cibi con un flusso di aria calda. Questo garantisce che il cibo sia croccante all’esterno e tenero all’interno, con il 90% di grassi in meno rispetto a una friggitrice tradizionale.

Con una serie di programmi preimpostati, puoi friggere, cuocere al forno, grigliare e persino arrostire con la semplice pressione di un pulsante. Il controllo è intuitivo e puoi anche accedere all’app NutriU di Philips per trovare centinaia di ricette, guide passo-passo e ispirazioni per i tuoi pasti.

La pulizia è semplice e veloce, grazie ai cestelli con rivestimento antiaderente che possono essere comodamente lavati in lavastoviglie. La Philips Dual Basket Air Fryer è un vero e proprio alleato in cucina, che combina velocità, salute e versatilità in un unico elettrodomestico.

