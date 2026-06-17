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Philips Airfryer Serie 1000, occasione rara sulla friggitrice smart

Philips Airfryer Serie 1000, friggitrice ad aria capiente e compatta con cestello flexi, doppia resistenza e 10 modalità di cottura, oggi al 33% di sconto.

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Philips Airfryer Serie 1000 friggitrice ad aria nera Amazon

Vuoi preparare cene complete per tutta la famiglia senza passare ore ai fornelli e senza riempire la cucina di odore di fritto? La Philips Airfryer Serie 1000 arriva con uno sconto del 33%, così puoi portarti a casa una friggitrice ad aria capiente, flessibile e pensata per semplificare davvero la routine in cucina.

Philips Airfryer Serie 1000

Philips Airfryer Serie 1000

99,99 €149,99 € -50,00 € (33%)

Questa friggitrice ad aria abbina una capacità di 7,1 L a un design compatto che si inserisce facilmente sul piano di lavoro, permettendoti di cucinare per famiglie numerose o di preparare più piatti in una sola volta. Il cestello flexi con separatore, insieme alla doppia resistenza e ai termostati separati, ti consente di gestire due preparazioni contemporaneamente mantenendo ogni portata alla giusta temperatura, mentre la tecnologia RapidAir garantisce risultati croccanti usando fino al 90% di grassi in meno. Inoltre, grazie alle 10 modalità preimpostate e all’integrazione con l’app HomeID, puoi spaziare facilmente tra ricette diverse senza complicazioni.

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Philips Airfryer Serie 1000 in offerta: sconto del 33% e maxi capacità da 7,1 L

In questo momento la Philips Airfryer Serie 1000 è proposta a 99,99€, con uno sconto del 33% rispetto al prezzo di listino. Parliamo di una cifra molto competitiva per una friggitrice ad aria con cestello da 7,1 L, capace di coprire le esigenze di una famiglia numerosa e di sostituire più piccoli elettrodomestici in cucina. Considerando la dotazione con cestello flexi, doppia resistenza e 10 modalità di cottura, il rapporto qualità/prezzo è particolarmente interessante per chi cerca un modello versatile senza salire nella fascia premium. Se vuoi aggiornare la tua cucina con una soluzione più sana e pratica, il Philips Airfryer Serie 1000 è disponibile con uno sconto del 33%.

La friggitrice Philips con il cestello flexi da 7,1 L e la tecnologia RapidAir

Se il tuo obiettivo è ridurre l’uso dell’olio senza rinunciare alla croccantezza, questa friggitrice ad aria punta proprio su questo equilibrio tra gusto e leggerezza, offrendo al tempo stesso una grande flessibilità di cottura per tutta la famiglia.

  • Capacità da 7,1 L con cestello flexi: puoi preparare porzioni abbondanti in una sola volta, ideale per famiglie numerose o per organizzare più pasti in anticipo senza dover fare cicli multipli di cottura.
  • Separatore, doppia resistenza e termostati separati: ti permettono di cucinare due piatti diversi contemporaneamente, ognuno con la propria gestione del calore, riducendo tempi e passaggi in cucina.
  • Tecnologia RapidAir con il 90% di grassi in meno: circolazione rapida dell’aria calda per ottenere esterni croccanti e interni morbidi usando pochissimo olio, ideale se vuoi piatti più leggeri ma saporiti.
  • 10 modalità di cottura in 1: puoi friggere, grigliare, cuocere o arrostire con programmi dedicati, così passi da patatine e pollo a verdure e dolci senza dover regolare ogni volta manualmente i parametri.
  • Design compatto: nonostante la capacità elevata, l’ingombro sul piano cucina è contenuto, una soluzione pratica se hai poco spazio ma non vuoi rinunciare a un elettrodomestico capace.
  • App HomeID: mette a disposizione tante ricette guidate, utile se sei alle prime armi con le friggitrici ad aria o se cerchi idee nuove per sfruttarla al massimo ogni giorno.

Philips Airfryer Serie 1000

Philips Airfryer Serie 1000

99,99 €149,99 € -50,00 € (33%)

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Philips Airfryer Serie 1000, sconto del 33% e capacità maxi: approfitta subito dell’offerta lampo fino ad esaurimento scorte.

FAQ

Quante persone possono cucinare con la Philips Airfryer Serie 1000 da 7,1 L?

La capacità di 7,1 L è adatta a famiglie numerose e permette di preparare porzioni abbondanti in un solo ciclo di cottura.

La Philips Airfryer Serie 1000 permette di cucinare due piatti diversi insieme?

Sì, grazie al cestello flexi con separatore, doppia resistenza e termostati separati puoi gestire due preparazioni contemporaneamente.

Con la Philips Airfryer Serie 1000 si usa davvero meno olio?

La tecnologia RapidAir consente di ottenere cibi croccanti con fino al 90% di grassi in meno rispetto alla frittura tradizionale.

La Philips Airfryer Serie 1000 offre programmi di cottura preimpostati?

Sì, include 10 modalità di cottura preimpostate per friggere, grigliare, cuocere e arrostire in modo semplice.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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