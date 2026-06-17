Philips Airfryer Serie 1000, occasione rara sulla friggitrice smart
Philips Airfryer Serie 1000, friggitrice ad aria capiente e compatta con cestello flexi, doppia resistenza e 10 modalità di cottura, oggi al 33% di sconto.
Vuoi preparare cene complete per tutta la famiglia senza passare ore ai fornelli e senza riempire la cucina di odore di fritto? La Philips Airfryer Serie 1000 arriva con uno sconto del 33%, così puoi portarti a casa una friggitrice ad aria capiente, flessibile e pensata per semplificare davvero la routine in cucina.
Questa friggitrice ad aria abbina una capacità di 7,1 L a un design compatto che si inserisce facilmente sul piano di lavoro, permettendoti di cucinare per famiglie numerose o di preparare più piatti in una sola volta. Il cestello flexi con separatore, insieme alla doppia resistenza e ai termostati separati, ti consente di gestire due preparazioni contemporaneamente mantenendo ogni portata alla giusta temperatura, mentre la tecnologia RapidAir garantisce risultati croccanti usando fino al 90% di grassi in meno. Inoltre, grazie alle 10 modalità preimpostate e all’integrazione con l’app HomeID, puoi spaziare facilmente tra ricette diverse senza complicazioni.
Philips Airfryer Serie 1000 in offerta: sconto del 33% e maxi capacità da 7,1 L
In questo momento la Philips Airfryer Serie 1000 è proposta a 99,99€, con uno sconto del 33% rispetto al prezzo di listino. Parliamo di una cifra molto competitiva per una friggitrice ad aria con cestello da 7,1 L, capace di coprire le esigenze di una famiglia numerosa e di sostituire più piccoli elettrodomestici in cucina. Considerando la dotazione con cestello flexi, doppia resistenza e 10 modalità di cottura, il rapporto qualità/prezzo è particolarmente interessante per chi cerca un modello versatile senza salire nella fascia premium. Se vuoi aggiornare la tua cucina con una soluzione più sana e pratica, il Philips Airfryer Serie 1000 è disponibile con uno sconto del 33%.
La friggitrice Philips con il cestello flexi da 7,1 L e la tecnologia RapidAir
Se il tuo obiettivo è ridurre l’uso dell’olio senza rinunciare alla croccantezza, questa friggitrice ad aria punta proprio su questo equilibrio tra gusto e leggerezza, offrendo al tempo stesso una grande flessibilità di cottura per tutta la famiglia.
- Capacità da 7,1 L con cestello flexi: puoi preparare porzioni abbondanti in una sola volta, ideale per famiglie numerose o per organizzare più pasti in anticipo senza dover fare cicli multipli di cottura.
- Separatore, doppia resistenza e termostati separati: ti permettono di cucinare due piatti diversi contemporaneamente, ognuno con la propria gestione del calore, riducendo tempi e passaggi in cucina.
- Tecnologia RapidAir con il 90% di grassi in meno: circolazione rapida dell’aria calda per ottenere esterni croccanti e interni morbidi usando pochissimo olio, ideale se vuoi piatti più leggeri ma saporiti.
- 10 modalità di cottura in 1: puoi friggere, grigliare, cuocere o arrostire con programmi dedicati, così passi da patatine e pollo a verdure e dolci senza dover regolare ogni volta manualmente i parametri.
- Design compatto: nonostante la capacità elevata, l’ingombro sul piano cucina è contenuto, una soluzione pratica se hai poco spazio ma non vuoi rinunciare a un elettrodomestico capace.
- App HomeID: mette a disposizione tante ricette guidate, utile se sei alle prime armi con le friggitrici ad aria o se cerchi idee nuove per sfruttarla al massimo ogni giorno.
Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:
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FAQ
La capacità di 7,1 L è adatta a famiglie numerose e permette di preparare porzioni abbondanti in un solo ciclo di cottura.
Sì, grazie al cestello flexi con separatore, doppia resistenza e termostati separati puoi gestire due preparazioni contemporaneamente.
La tecnologia RapidAir consente di ottenere cibi croccanti con fino al 90% di grassi in meno rispetto alla frittura tradizionale.
Sì, include 10 modalità di cottura preimpostate per friggere, grigliare, cuocere e arrostire in modo semplice.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.