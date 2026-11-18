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La friggitrice Philips Airfryer 5000 con doppio cestello e cottura a vapore è in sconto del 33%. La puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

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Preparare insieme un piatto principale e un contorno, senza doverli servire in momenti diversi, può essere complicato quando si cucina con un solo cestello. La Philips Airfryer 5000 è disponibile a 179,99 euro, con uno sconto del 33%.

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Questa friggitrice ad aria abbina la cottura ad aria al vapore: secondo le informazioni del prodotto, consente di ottenere preparazioni croccanti all’esterno e tenere e succose all’interno. La capacità complessiva è di 9 litri, suddivisi in due cestelli da 6 e 3 litri; i tempi sincronizzati aiutano a portare in tavola insieme portata principale e contorno. Tra le funzioni indicate ci sono anche la tecnologia RapidAir Plus e la pulizia automatica SteamClean.

Philips Airfryer 5000 da 9L: oggi sconto del 33%

Se cerchi una soluzione per cucinare più preparazioni nello stesso momento, la Philips Airfryer 5000 è proposta a 179,99 euro, con uno sconto del 33%. La combinazione di aria calda e vapore è pensata per ricette come pollo, verdure, salmone e prodotti da forno. L’offerta disponibile indica prezzo e percentuale di sconto; non sono riportate informazioni su eventuali rate, coupon, scadenza, consegna Prime o tempi di reso.

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La friggitrice ad aria Philips con doppio cestello e cottura a vapore

Quando vuoi preparare pietanze diverse senza doverle cuocere una dopo l’altra, la struttura a due cestelli può rendere più semplice organizzare il pasto. Ecco le caratteristiche dichiarate e i vantaggi pratici indicati:

Doppio cestello da 6 e 3 litri, per 9 litri totali : puoi cucinare due piatti contemporaneamente e sfruttare i tempi sincronizzati per avere portata principale e contorno pronti insieme.

: puoi cucinare due piatti contemporaneamente e sfruttare i tempi sincronizzati per avere portata principale e contorno pronti insieme. Cottura ad aria e a vapore : la combinazione è pensata per ottenere una superficie croccante e un interno tenero e succoso, con preparazioni che includono pollo, verdure e prodotti da forno.

: la combinazione è pensata per ottenere una superficie croccante e un interno tenero e succoso, con preparazioni che includono pollo, verdure e prodotti da forno. Vapore per preservare i nutrienti : le informazioni riportano la conservazione dell’87% dei nutrienti; la funzione è indicata per alimenti come salmone, verdure e proteine.

: le informazioni riportano la conservazione dell’87% dei nutrienti; la funzione è indicata per alimenti come salmone, verdure e proteine. Tecnologia RapidAir Plus : il design a forma di stella fa circolare uniformemente l’aria calda. Il prodotto dichiara risultati dorati e croccanti e fino al 90% di grassi in meno rispetto alla frittura tradizionale.

: il design a forma di stella fa circolare uniformemente l’aria calda. Il prodotto dichiara risultati dorati e croccanti e fino al 90% di grassi in meno rispetto alla frittura tradizionale. Funzione automatica SteamClean: utilizza il vapore per rimuovere il grasso dal cestello grande e dalla resistenza, facilitando la pulizia.

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FAQ Quanta capacità ha la Philips Airfryer 5000? Ha una capacità totale di 9 litri, suddivisa in due cestelli da 6 e 3 litri. Si possono cuocere due piatti contemporaneamente? Sì. I due cestelli consentono di cucinare due piatti insieme; i tempi sincronizzati aiutano a servirli pronti nello stesso momento. La Philips Airfryer 5000 cuoce anche a vapore? Sì, combina la cottura ad aria con quella a vapore. Come funziona la pulizia SteamClean? La funzione automatica usa il vapore per eliminare il grasso dal cestello grande e dalla resistenza.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.