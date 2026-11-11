Philips Airfryer 3000, prezzo al minimo per la friggitrice ad aria compatta
La friggitrice ad aria Philips Airfryer 3000 con cestello da 4,2 litri e 16 modalità di cottura è scontata del 32%.
Preparare pietanze diverse senza dover ricorrere a più apparecchi può essere complicato, soprattutto quando si cucina per tutta la famiglia. La Philips Airfryer 3000 è disponibile con uno sconto del 32%.
La friggitrice ad aria ha una capacità di 4,2 litri e una finestra che consente di osservare la cottura. Offre 16 modalità, tra cui forno, griglia, scongelamento e riscaldamento; le impostazioni partono da 40 °C e arrivano fino a 24 ore per disidratare e fermentare.
Philips Airfryer 3000 in offerta: sconto del 32%
La Philips Airfryer 3000 costa 79,99 euro e, secondo i dati dell’offerta, è proposta con uno sconto del 32%. La capacità da 4,2 litri è indicata per i pasti di famiglia: il cestello può contenere fino a 800 grammi di verdure, sei cosce di pollo, quattro tranci di salmone oppure cinque muffin. Non sono riportate informazioni su pagamento a rate, coupon, scadenza della promozione, consegna Prime o tempi per il reso.
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La friggitrice Philips con la capacità da 4,2 litri e 16 modalità
Quando le esigenze in cucina cambiano da un pasto all’altro, poter scegliere tra diverse preparazioni può rendere più versatile l’uso dell’apparecchio. Ecco quali caratteristiche offre questa friggitrice ad aria:
- 16 modalità di cottura: oltre a cuocere al forno e grigliare, permette di scongelare e riscaldare. La varietà di impostazioni consente di usare un solo apparecchio per queste diverse funzioni.
- Impostazioni da 40 °C e durata fino a 24 ore: sono previste anche per la disidratazione e la fermentazione, così la macchina copre preparazioni che vanno oltre la cottura ordinaria.
- Finestra di cottura: permette di osservare gli alimenti mentre cuociono e controllarne lo stato senza affidarsi soltanto al tempo impostato.
- Capacità da 4,2 litri: può ospitare, secondo le indicazioni, fino a 800 grammi di verdure, sei cosce di pollo, quattro tranci di salmone o cinque muffin. Offre quindi spazio per preparare diverse quantità e tipologie di cibo.
- Rimozione del grasso in eccesso: il sistema separa il cibo dal grasso raccolto nella padella e può eliminarne fino al 40%, mantenendo il gusto dei pasti secondo la descrizione del prodotto.
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FAQ
La capacità è di 4,2 litri; il cestello può contenere fino a 800 grammi di verdure, sei cosce di pollo, quattro tranci di salmone o cinque muffin.
Sono indicate 16 modalità, tra cui forno, griglia, scongelamento e riscaldamento. Sono previste anche impostazioni per disidratazione e fermentazione.
Sì, la friggitrice dispone di una finestra di cottura che permette di osservare gli alimenti.
La descrizione indica che il sistema può eliminare fino al 40% del grasso in eccesso, separandolo dal cibo e raccogliendolo nella padella.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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