Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

La friggitrice ad aria Philips Airfryer 3000 con cestello da 4,2 litri e 16 modalità di cottura è scontata del 32%.

Amazon

Preparare pietanze diverse senza dover ricorrere a più apparecchi può essere complicato, soprattutto quando si cucina per tutta la famiglia. La Philips Airfryer 3000 è disponibile con uno sconto del 32%.

Philips Airfryer 3000 79,99 € -32% 118,37 € Risparmi 38,38 € Acquista su Amazon

La friggitrice ad aria ha una capacità di 4,2 litri e una finestra che consente di osservare la cottura. Offre 16 modalità, tra cui forno, griglia, scongelamento e riscaldamento; le impostazioni partono da 40 °C e arrivano fino a 24 ore per disidratare e fermentare.

Philips Airfryer 3000 in offerta: sconto del 32%

La Philips Airfryer 3000 costa 79,99 euro e, secondo i dati dell’offerta, è proposta con uno sconto del 32%. La capacità da 4,2 litri è indicata per i pasti di famiglia: il cestello può contenere fino a 800 grammi di verdure, sei cosce di pollo, quattro tranci di salmone oppure cinque muffin. Non sono riportate informazioni su pagamento a rate, coupon, scadenza della promozione, consegna Prime o tempi per il reso.

Amazon

Acquista subito la Philips Airfryer 3000 in offerta

La friggitrice Philips con la capacità da 4,2 litri e 16 modalità

Quando le esigenze in cucina cambiano da un pasto all’altro, poter scegliere tra diverse preparazioni può rendere più versatile l’uso dell’apparecchio. Ecco quali caratteristiche offre questa friggitrice ad aria:

16 modalità di cottura : oltre a cuocere al forno e grigliare, permette di scongelare e riscaldare. La varietà di impostazioni consente di usare un solo apparecchio per queste diverse funzioni.

: oltre a cuocere al forno e grigliare, permette di scongelare e riscaldare. La varietà di impostazioni consente di usare un solo apparecchio per queste diverse funzioni. Impostazioni da 40 °C e durata fino a 24 ore : sono previste anche per la disidratazione e la fermentazione, così la macchina copre preparazioni che vanno oltre la cottura ordinaria.

: sono previste anche per la disidratazione e la fermentazione, così la macchina copre preparazioni che vanno oltre la cottura ordinaria. Finestra di cottura : permette di osservare gli alimenti mentre cuociono e controllarne lo stato senza affidarsi soltanto al tempo impostato.

: permette di osservare gli alimenti mentre cuociono e controllarne lo stato senza affidarsi soltanto al tempo impostato. Capacità da 4,2 litri : può ospitare, secondo le indicazioni, fino a 800 grammi di verdure, sei cosce di pollo, quattro tranci di salmone o cinque muffin. Offre quindi spazio per preparare diverse quantità e tipologie di cibo.

: può ospitare, secondo le indicazioni, fino a 800 grammi di verdure, sei cosce di pollo, quattro tranci di salmone o cinque muffin. Offre quindi spazio per preparare diverse quantità e tipologie di cibo. Rimozione del grasso in eccesso: il sistema separa il cibo dal grasso raccolto nella padella e può eliminarne fino al 40%, mantenendo il gusto dei pasti secondo la descrizione del prodotto.

Philips Airfryer 3000 79,99 € -32% 118,37 € Risparmi 38,38 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Approfitta ora dello sconto del 32% sulla Philips Airfryer 3000: l’offerta è da verificare subito.

Scopri altre friggitrici ad aria in promo da oggi su Amazon.

Offerta Cecotec 2 Pezzi Stampi Silicone Circolari per Friggitrice ad... 22,90 €(11,45 € / unità) Acquista su Amazon Cecotec Teglia per Friggitrice ad Aria 3 Pezzi Circolari Cec... 5,99 €(2,00 € / unità) -68% 18,90 € Risparmi 12,91 € Acquista su Amazon Cecotec Accessori di carta per friggitrice ad aria senza oli... 18,99 €(0,13 € / unità) Acquista su Amazon Cecotec 3 Pezzi Stampi in Silicone Circolari per Friggitrice... 6,99 €(2,33 € / unità) -63% 18,90 € Risparmi 11,91 € Acquista su Amazon Cecotec Cestino Per Friggitrice Ad Aria In Silicone Cecofry ... 8,99 €(1,12 € / unità) -52% 18,90 € Risparmi 9,91 € Acquista su Amazon

FAQ Qual è la capacità della Philips Airfryer 3000? La capacità è di 4,2 litri; il cestello può contenere fino a 800 grammi di verdure, sei cosce di pollo, quattro tranci di salmone o cinque muffin. Quali modalità di cottura offre? Sono indicate 16 modalità, tra cui forno, griglia, scongelamento e riscaldamento. Sono previste anche impostazioni per disidratazione e fermentazione. È possibile controllare gli alimenti mentre cuociono? Sì, la friggitrice dispone di una finestra di cottura che permette di osservare gli alimenti. Quanto grasso in eccesso può rimuovere? La descrizione indica che il sistema può eliminare fino al 40% del grasso in eccesso, separandolo dal cibo e raccogliendolo nella padella.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.