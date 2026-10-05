Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Amazon

Preparare pasti veloci e leggeri per tutta la famiglia spesso significa fare i conti con tempi lunghi e cucina piena di pentole. Oggi la Philips Airfryer 1000 è proposta con uno sconto del 32%, una friggitrice ad aria capiente che ti permette di cucinare grandi quantità in una sola volta riducendo l’uso di olio.

Philips Airfryer 1000 109,00 € -32% 159,99 € Risparmi 50,99 € Acquista su Amazon

Questa friggitrice ad aria è pensata per chi vuole piatti croccanti ma più leggeri: la tecnologia di cottura ad aria calda permette di ottenere una finitura dorata mantenendo i grassi al minimo. La capacità importante si combina con un design studiato per occupare meno spazio possibile sul piano di lavoro, così puoi lasciarla sempre a portata di mano e usarla tutti i giorni.

Philips Airfryer 1000 in offerta: sconto del 32% su Amazon

Con questa promozione puoi portarti a casa la Philips Airfryer 1000 a soli 109,00€, beneficiando di uno sconto del 32% sul prezzo di listino. Parliamo di una friggitrice ad aria di fascia medio-alta, con una capacità generosa che la rende adatta anche a famiglie numerose o a chi ama preparare più pietanze in una volta sola.

Amazon

Approfitta subito dello sconto sulla Philips Airfryer 1000

La friggitrice Philips con il cestello flexi da 7,1L e i 10 programmi di cottura

Se vuoi ridurre l’uso di olio senza rinunciare a piatti croccanti per tutta la famiglia, questa friggitrice ad aria offre una combinazione di capacità elevata e funzioni smart pensate per semplificare la cucina di ogni giorno.

Capacità da 7,1L con cestello Flexi : lo spazio interno abbondante permette di cucinare porzioni per più persone in un solo ciclo, così eviti cotture ripetute e risparmi tempo.

: lo spazio interno abbondante permette di cucinare porzioni per più persone in un solo ciclo, così eviti cotture ripetute e risparmi tempo. Doppia resistenza e due termostati separati : la gestione indipendente delle zone di calore consente una cottura più uniforme e precisa, utile quando prepari alimenti diversi insieme.

: la gestione indipendente delle zone di calore consente una cottura più uniforme e precisa, utile quando prepari alimenti diversi insieme. Risultati croccanti con meno grassi : la tecnologia ad aria calda è pensata per ottenere una finitura dorata e croccante riducendo in modo significativo l’uso di olio rispetto alla frittura tradizionale.

: la tecnologia ad aria calda è pensata per ottenere una finitura dorata e croccante riducendo in modo significativo l’uso di olio rispetto alla frittura tradizionale. 10 modi di cucinare in 1 : puoi friggere, grigliare, cuocere o arrostire sfruttando i programmi preimpostati, così imposti la modalità e lasci che il dispositivo faccia il resto.

: puoi friggere, grigliare, cuocere o arrostire sfruttando i programmi preimpostati, così imposti la modalità e lasci che il dispositivo faccia il resto. Cestello Flexi con separatore : il separatore interno ti permette di cuocere due piatti contemporaneamente, mantenendo le preparazioni ordinate e pronte da servire senza attese.

: il separatore interno ti permette di cuocere due piatti contemporaneamente, mantenendo le preparazioni ordinate e pronte da servire senza attese. Design compatto: nonostante la capacità importante, l’ingombro sul piano di lavoro è contenuto, ideale se hai poco spazio in cucina ma non vuoi rinunciare a un apparecchio capiente.

Philips Airfryer 1000 109,00 € -32% 159,99 € Risparmi 50,99 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Philips Airfryer 1000, approfitta ora dell’offerta lampo fino ad esaurimento scorte.

Scopri altre friggitrice ad aria in promo da oggi su Amazon.

Offerta Lefant M3 Max Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatur... 332,48 € -70% 1.099,99 € Risparmi 767,51 € Acquista su Amazon Lefant M330 Plus Robot Aspirapolvere Lavapavimenti Anti-Grov... 433,43 € Acquista su Amazon Lefant M210 Omni Robot Aspirapolvere Lavapavimenti Rullo 20.... 259,99 € -57% 599,99 € Risparmi 340,00 € Acquista su Amazon OKP L6 Aqua Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 3 in 1 con Map... 139,98 € -56% 319,99 € Risparmi 180,01 € Acquista su Amazon

FAQ Quante persone posso servire con la Philips Airfryer 1000 da 7,1L? La capacità di 7,1L è pensata per preparare porzioni per famiglie numerose o più piatti in una sola cottura. Posso cucinare due piatti diversi contemporaneamente nella Philips Airfryer 1000? Sì, il cestello Flexi con separatore permette di cuocere due pietanze diverse nello stesso momento. La Philips Airfryer 1000 permette di friggere con meno olio? Sì, la cottura ad aria calda è studiata per ottenere risultati croccanti riducendo sensibilmente l’uso di olio. Quante modalità di cottura offre la Philips Airfryer 1000? Dispone di 10 modalità preimpostate per friggere, grigliare, cuocere o arrostire vari tipi di piatti.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.