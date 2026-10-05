Philips Airfryer 1000, friggitrice ad aria extra large in offerta con uno sconto incredibile
La friggitrice ad aria Philips Airfryer 1000 con cestello Flexi da 7.1 litri e 10 funzioni di cottura in offerta con uno sconto del 31%.
Preparare pasti veloci e leggeri per tutta la famiglia spesso significa fare i conti con tempi lunghi e cucina piena di pentole. Oggi la Philips Airfryer 1000 è proposta con uno sconto del 32%, una friggitrice ad aria capiente che ti permette di cucinare grandi quantità in una sola volta riducendo l’uso di olio.
Questa friggitrice ad aria è pensata per chi vuole piatti croccanti ma più leggeri: la tecnologia di cottura ad aria calda permette di ottenere una finitura dorata mantenendo i grassi al minimo. La capacità importante si combina con un design studiato per occupare meno spazio possibile sul piano di lavoro, così puoi lasciarla sempre a portata di mano e usarla tutti i giorni.
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Con questa promozione puoi portarti a casa la Philips Airfryer 1000 a soli 109,00€, beneficiando di uno sconto del 32% sul prezzo di listino. Parliamo di una friggitrice ad aria di fascia medio-alta, con una capacità generosa che la rende adatta anche a famiglie numerose o a chi ama preparare più pietanze in una volta sola.
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La friggitrice Philips con il cestello flexi da 7,1L e i 10 programmi di cottura
Se vuoi ridurre l’uso di olio senza rinunciare a piatti croccanti per tutta la famiglia, questa friggitrice ad aria offre una combinazione di capacità elevata e funzioni smart pensate per semplificare la cucina di ogni giorno.
- Capacità da 7,1L con cestello Flexi: lo spazio interno abbondante permette di cucinare porzioni per più persone in un solo ciclo, così eviti cotture ripetute e risparmi tempo.
- Doppia resistenza e due termostati separati: la gestione indipendente delle zone di calore consente una cottura più uniforme e precisa, utile quando prepari alimenti diversi insieme.
- Risultati croccanti con meno grassi: la tecnologia ad aria calda è pensata per ottenere una finitura dorata e croccante riducendo in modo significativo l’uso di olio rispetto alla frittura tradizionale.
- 10 modi di cucinare in 1: puoi friggere, grigliare, cuocere o arrostire sfruttando i programmi preimpostati, così imposti la modalità e lasci che il dispositivo faccia il resto.
- Cestello Flexi con separatore: il separatore interno ti permette di cuocere due piatti contemporaneamente, mantenendo le preparazioni ordinate e pronte da servire senza attese.
- Design compatto: nonostante la capacità importante, l’ingombro sul piano di lavoro è contenuto, ideale se hai poco spazio in cucina ma non vuoi rinunciare a un apparecchio capiente.
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FAQ
La capacità di 7,1L è pensata per preparare porzioni per famiglie numerose o più piatti in una sola cottura.
Sì, il cestello Flexi con separatore permette di cuocere due pietanze diverse nello stesso momento.
Sì, la cottura ad aria calda è studiata per ottenere risultati croccanti riducendo sensibilmente l’uso di olio.
Dispone di 10 modalità preimpostate per friggere, grigliare, cuocere o arrostire vari tipi di piatti.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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