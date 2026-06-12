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Panasonic NF-CC600AXE, friggitrice ad aria da 6 litri con finestra trasparente, 11 programmi e funzione vapore delicato è in offerta con sconto del 50%.

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Vuoi cucinare piatti croccanti e leggeri per tutta la famiglia senza riempire la cucina di odori di fritto e senza perdere tempo ai fornelli? In questi giorni la Panasonic NF-CC600AXE, friggitrice ad aria con capienza da 6 litri, è proposta con un generoso sconto del 50%, riducendo sensibilmente il costo d’ingresso a questa tipologia di elettrodomestico smart per la cucina.

Questa friggitrice ad aria è pensata per offrire una cottura versatile e più salutare: la funzione vapore delicato aiuta a mantenere l’interno dei cibi morbido e succoso, mentre l’esterno resta ben dorato. La finestra trasparente con luce LED consente di controllare la cottura senza aprire il cestello, evitando dispersioni di calore. Gli 11 menu preimpostati semplificano la preparazione di piatti diversi, dalle patatine al pollo, dal pesce ai dolci, mentre il flusso d’aria a 360° e il doppio riscaldamento superiore e inferiore assicurano una cottura uniforme e rapida. Il design è completato da componenti antiaderenti e rimovibili per rendere la pulizia più rapida e meno faticosa.

Panasonic NF-CC600AXE in offerta su Amazon con sconto del 50%

Al momento puoi trovare la Panasonic NF-CC600AXE a 74,99€, con uno sconto del 50% rispetto al prezzo di listino indicato, una cifra molto competitiva per una friggitrice ad aria di queste dimensioni e con così tante funzioni integrate. Per chi cerca un prodotto capiente e versatile, questo prezzo la posiziona tra le soluzioni più interessanti della sua fascia. Se ti interessa una soluzione pratica per cucinare in modo più leggero, la Panasonic NF-CC600AXE è disponibile con uno sconto del 50%, rendendo l’acquisto particolarmente conveniente in questo momento.

La friggitrice Panasonic con il vapore delicato e la finestra trasparente

Se il tuo obiettivo è ridurre l’uso di olio senza rinunciare alla croccantezza, questa friggitrice ad aria è pensata per semplificare la vita in cucina e migliorare il risultato finale dei tuoi piatti.

Funzione vapore delicato : permette di trattenere l’umidità interna dei cibi, mantenendoli morbidi dentro e croccanti fuori, ideale per chi non vuole piatti secchi o stopposi.

: permette di trattenere l’umidità interna dei cibi, mantenendoli morbidi dentro e croccanti fuori, ideale per chi non vuole piatti secchi o stopposi. Finestra trasparente in vetro temperato con luce LED : puoi controllare a colpo d’occhio il livello di cottura senza aprire il cestello, risparmiando energia e mantenendo costante la temperatura.

: puoi controllare a colpo d’occhio il livello di cottura senza aprire il cestello, risparmiando energia e mantenendo costante la temperatura. 11 menu preimpostati selezionabili dal pannello touch LED digitale: ti guidano nella preparazione di patatine, pollo, pesce, verdure, pizza, dolci e molto altro, riducendo il rischio di errori di cottura.

selezionabili dal pannello touch LED digitale: ti guidano nella preparazione di patatine, pollo, pesce, verdure, pizza, dolci e molto altro, riducendo il rischio di errori di cottura. Flusso d’aria a 360° con doppio riscaldamento : garantisce una doratura uniforme e tempi ridotti, così puoi preparare pasti completi in meno tempo rispetto al forno tradizionale.

: garantisce una doratura uniforme e tempi ridotti, così puoi preparare pasti completi in meno tempo rispetto al forno tradizionale. Cottura più salutare con poco o niente olio : la piastra rivestita in teflon drena l’olio in eccesso e limita gli odori di grasso, perfetto per chi vuole alleggerire l’alimentazione quotidiana.

: la piastra rivestita in teflon drena l’olio in eccesso e limita gli odori di grasso, perfetto per chi vuole alleggerire l’alimentazione quotidiana. Facilità di pulizia: il rivestimento antiaderente e le parti rimovibili, come la piastra lavabile in lavastoviglie e il cestello lavabile con acqua e detersivo, aiutano a risparmiare tempo dopo ogni utilizzo.

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Panasonic NF-CC600AXE, friggitrice ad aria da 6L con sconto del 50%: approfitta subito di questa offerta lampo fino ad esaurimento scorte.

FAQ La friggitrice ad aria Panasonic NF-CC600AXE consente di cucinare senza olio? Sì, permette di preparare piatti croccanti con poco o niente olio grazie al flusso d’aria a 360° e alla piastra che drena i grassi in eccesso. Posso controllare la cottura senza aprire il cestello della Panasonic NF-CC600AXE? Sì, la friggitrice ha una finestra trasparente in vetro temperato con luce LED per monitorare i cibi dall’esterno. Quanti programmi automatici offre la friggitrice ad aria Panasonic NF-CC600AXE? Dispone di 11 menu preimpostati selezionabili dal pannello touch LED digitale per diversi tipi di piatti. La Panasonic NF-CC600AXE è facile da pulire dopo l’uso? Sì, ha rivestimento antiaderente e parti rimovibili, con piastra lavabile in lavastoviglie e cestello lavabile a mano con acqua e detersivo.