Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Amazon

L’offerta del giorno riguarda la friggitrice ad aria Nutribullet Crisplite, una soluzione pratica per rendere più leggeri i tuoi piatti senza rinunciare al gusto. In questo momento la trovi con uno sconto del 34%, un taglio che la rende particolarmente interessante per chi desidera semplificare la cucina di tutti i giorni.

Nutribullet Crisplite

Questa proposta si distingue per la comodità e per un rapporto qualità-prezzo che convince fin dal primo utilizzo. Le dimensioni e la gestione degli spazi la rendono adatta anche a una o due persone, mentre la manutenzione facile permette di pulirla rapidamente e usarla spesso senza complicazioni.

Nutribullet Crisplite in offerta su Amazon: sconto del 34%

La Nutribullet Crisplite è proposta a 65,77€ con sconto del 34%. In concreto, puoi portarti a casa il Nutribullet Crisplite a soli 65,77€, un prezzo davvero competitivo per una friggitrice ad aria capiente e completa.

La friggitrice ad aria NutriBullet con la capacità da 6 litri e la convezione Vortex a 360°

Capacità generosa e gestione intuitiva: il cestello da 6 litri permette di preparare snack, contorni e pasti completi, arrivando a contenere anche un pollo intero. Il controllo digitale con interfaccia touch regola la temperatura da 80–200°C e sfrutta una potenza di 1700W per dare reattività e uniformità alla cottura.

Per semplificare tutto, trovi 6 programmi automatici che impostano da soli tempo e calore per i piatti più comuni. Una tecnologia intelligente compensa inoltre la perdita di calore quando apri il cestello, così mantieni una cottura omogenea senza dover intervenire continuamente.

La convezione Vortex a 360° avvolge gli alimenti con aria calda uniforme, aiutandoti a ottenere una resa croccante con meno olio e fino al 90% di grassi in meno rispetto alla frittura tradizionale, per pasti più leggeri e gustosi.

La dotazione include una piastra grill/pizza reversibile priva di PFAS e rivestita in ceramica antiaderente, per ampliare le ricette tra grigliate e pizze croccanti. Il cestello, il vassoio Crisping e la piastra reversibile sono lavabili in lavastoviglie, così la pulizia è rapida e senza pensieri.

Nutribullet Crisplite

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui