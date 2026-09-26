Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

La friggitrice Ninja MAX con cestello da 6,2L e 6 funzioni di cottura è in offerta con uno sconto del 39% e risparmi decine di euro.

Amazon

Mangiare croccante come fritto senza riempire la cucina di odori e senza passare ore ai fornelli è il sogno di chi ha poco tempo ma non vuole rinunciare a piatti gustosi. In questo momento la Ninja MAX, friggitrice ad aria 5 in 1 formato famiglia bianca, è disponibile con uno sconto del 39% che la rende molto più accessibile rispetto al prezzo di listino.

Ninja MAX 99,99 € -39% 163,48 € Risparmi 63,49 € Acquista su Amazon

Questa friggitrice ad aria è pensata per chi vuole una soluzione compatta ma capiente, capace di cucinare in modo uniforme e croccante usando poco o niente olio. Il cestello da 6,2 litri consente di preparare portate per una famiglia fino a quattro persone, mentre la piastra regolabile a due livelli aiuta a gestire diversi tipi di cottura, dalla doratura di snack e patatine alla preparazione di secondi completi. In più, il design facile da pulire con parti lavabili in lavastoviglie semplifica la gestione quotidiana in cucina.

Ninja MAX in offerta su Amazon: sconto del 39% sulla friggitrice ad aria formato famiglia

Con la promo attuale puoi approfittare di un taglio importante sul listino e portarti a casa la Ninja MAX a 99,99€, un prezzo interessante per una friggitrice ad aria capiente da 6,2 litri con funzioni multiple di cottura. Per chi cerca un elettrodomestico versatile in questa fascia, il rapporto tra capacità, potenza e modalità integrate è particolarmente competitivo rispetto a molte alternative più basiche.

Amazon

Approfitta subito dell’offerta sulla Ninja MAX

La friggitrice ad aria Ninja con il cestello da 6,2 litri e le 6 funzioni di cottura

Se vuoi ridurre i grassi e velocizzare i tempi in cucina senza riempire il forno ogni volta, questa friggitrice ad aria nasce proprio per semplificare la routine dei pasti quotidiani, dai pranzi veloci alle cene per tutta la famiglia.

Cottura con poco olio o senza : la tecnologia di frittura ad aria consente di preparare piatti croccanti con fino al 75% di grassi in meno rispetto alla frittura tradizionale, ideale se vuoi alleggerire il menù senza rinunciare alla consistenza delle pietanze.

: la tecnologia di frittura ad aria consente di preparare piatti croccanti con fino al 75% di grassi in meno rispetto alla frittura tradizionale, ideale se vuoi alleggerire il menù senza rinunciare alla consistenza delle pietanze. Capacità da 6,2 litri : il cestello formato famiglia permette di cuocere porzioni abbondanti, perfette per fino a quattro persone, evitando cotture multiple e risparmiando tempo nelle giornate più piene.

: il cestello formato famiglia permette di cuocere porzioni abbondanti, perfette per fino a quattro persone, evitando cotture multiple e risparmiando tempo nelle giornate più piene. 6 funzioni integrate : Max Crisp, frittura ad aria, cottura arrosto, cottura al forno, riscaldamento ed essicazione offrono una grande flessibilità, così puoi passare dagli snack surgelati alle verdure arrosto o alle cotture lente senza usare altri elettrodomestici.

: Max Crisp, frittura ad aria, cottura arrosto, cottura al forno, riscaldamento ed essicazione offrono una grande flessibilità, così puoi passare dagli snack surgelati alle verdure arrosto o alle cotture lente senza usare altri elettrodomestici. Temperature fino a 240°C e funzione Max Crisp : la capacità di lavorare a temperature elevate aiuta a cuocere rapidamente i cibi surgelati mantenendo l’esterno croccante e l’interno ben cotto, riducendo i tempi rispetto al forno tradizionale.

: la capacità di lavorare a temperature elevate aiuta a cuocere rapidamente i cibi surgelati mantenendo l’esterno croccante e l’interno ben cotto, riducendo i tempi rispetto al forno tradizionale. Piastra antiaderente regolabile : le due posizioni di cottura supportano preparazioni diverse, dalla doratura degli alimenti più piccoli alla distribuzione uniforme del calore su piatti unici più voluminosi.

: le due posizioni di cottura supportano preparazioni diverse, dalla doratura degli alimenti più piccoli alla distribuzione uniforme del calore su piatti unici più voluminosi. Risparmio energetico : rispetto ai forni tradizionali, questa soluzione può ridurre sensibilmente i consumi, un vantaggio concreto se utilizzi spesso cotture veloci durante la settimana.

: rispetto ai forni tradizionali, questa soluzione può ridurre sensibilmente i consumi, un vantaggio concreto se utilizzi spesso cotture veloci durante la settimana. Parti lavabili in lavastoviglie : cestello e piastra antiaderente si smontano e si lavano facilmente, riducendo la fatica nella pulizia dopo la cottura.

: cestello e piastra antiaderente si smontano e si lavano facilmente, riducendo la fatica nella pulizia dopo la cottura. Design compatto: con dimensioni di circa 30,5 x 28 x 36 cm, si integra bene sul piano cucina senza occupare troppo spazio, pur offrendo una buona capacità interna.

Ninja MAX 99,99 € -39% 163,48 € Risparmi 63,49 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Approfitta subito della Ninja MAX con sconto del 39%: offerta lampo valida fino a esaurimento scorte.

Scopri altre friggitrici ad aria in promo da oggi su Amazon.

Offerta Ninja CRISPi, Friggitrice ad Aria Portatile, Compatta, 3,8L,... 189,92 € Acquista su Amazon Russell Hobbs Friggitrice ad Aria, 5,5 L, Rapid Air, 9 Funzi... 59,90 € -40% 99,99 € Risparmi 40,09 € Acquista su Amazon Ninja MAX, Friggitrice ad Aria 5 in 1, Formato Famiglia, Bia... 99,99 € -39% 163,48 € Risparmi 63,49 € Acquista su Amazon Cecotec Friggitrice ad Aria Cecofry Fantastik Window 4000. A... Prodotto non disponibile Prodotti simili Accessori Friggitrice ad Aria per Russell Hobbs Air Fryer XX... 18,99 € -34% 28,99 € Risparmi 10,00 € Acquista su Amazon

FAQ Quante persone può servire la friggitrice ad aria Ninja MAX? La capacità di 6,2 litri è indicata per preparare porzioni fino a circa quattro persone. La friggitrice ad aria Ninja MAX permette di cucinare con poco olio? Sì, utilizza la frittura ad aria per ottenere cibi croccanti con fino al 75% di grassi in meno rispetto alla frittura tradizionale. Quali funzioni di cottura include la Ninja MAX? Offre 6 funzioni: Max Crisp, frittura ad aria, cottura arrosto, cottura al forno, riscaldamento ed essicazione. Le parti della friggitrice Ninja MAX sono lavabili in lavastoviglie? Sì, cestello e piastra antiaderente rimovibili sono lavabili in lavastoviglie.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.