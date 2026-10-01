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Stai cercando un modo per cucinare in modo più sano e veloce per tutta la famiglia senza accendere ogni volta il forno tradizionale? La Ninja MAX PRO, friggitrice ad aria formato famiglia, oggi è proposta con uno sconto del 33% che la rende particolarmente interessante per chi vuole ridurre tempi di cottura e consumi in cucina.

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Questa friggitrice ad aria nasce per gestire senza stress i pasti quotidiani: consente di preparare piatti unici, contorni e snack croccanti in poco tempo, usando poco olio o addirittura senza, con l’obiettivo di ridurre i grassi rispetto alla frittura tradizionale. Il formato da 6,2 litri e la dotazione con piastra regolabile puntano a offrire flessibilità in cucina, mentre il design in colorazione Pietra Oro strizza l’occhio anche all’estetica del piano cottura.

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In questo momento puoi portarti a casa la Ninja MAX PRO a soli 99,99€ grazie a uno sconto del 33% rispetto al prezzo di listino. Si tratta di una cifra aggressiva per una friggitrice ad aria formato famiglia con cestello da 6,2 litri e più modalità di cottura integrate, pensata per chi vuole un elettrodomestico versatile senza salire nella fascia di prezzo dei modelli top.

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La friggitrice ad aria Ninja con le 6 funzioni e il cestello da 6,2 litri

Se vuoi ridurre grassi e consumi energetici senza rinunciare a piatti croccanti e gustosi, questa friggitrice ad aria nasce proprio per semplificare la cucina quotidiana con una gestione più efficiente di tempi e temperature.

Risparmio energetico fino al 60% : la cottura con aria calda circolante consente di ridurre sensibilmente i consumi rispetto al forno tradizionale, aiutandoti a contenere la bolletta quando prepari salsicce, secondi e contorni.

: la cottura con aria calda circolante consente di ridurre sensibilmente i consumi rispetto al forno tradizionale, aiutandoti a contenere la bolletta quando prepari salsicce, secondi e contorni. Cottura con poco olio o senza : la tecnologia di frittura ad aria permette di ottenere pietanze croccanti con fino al 75% di grassi in meno rispetto alla frittura classica, ideale per chi segue uno stile di vita più leggero.

: la tecnologia di frittura ad aria permette di ottenere pietanze croccanti con fino al 75% di grassi in meno rispetto alla frittura classica, ideale per chi segue uno stile di vita più leggero. 6 funzioni integrate : Max Crisps, frittura ad aria, cottura arrosto, cottura al forno, riscaldamento ed essiccazione ti permettono di passare dalle patatine ai dolci, fino agli snack essiccati, con un unico elettrodomestico.

: Max Crisps, frittura ad aria, cottura arrosto, cottura al forno, riscaldamento ed essiccazione ti permettono di passare dalle patatine ai dolci, fino agli snack essiccati, con un unico elettrodomestico. Modalità Max Crisp fino a 240°C : le alte temperature aiutano a cuocere in pochi minuti i cibi surgelati, riducendo i tempi di attesa per la cena improvvisata.

: le alte temperature aiutano a cuocere in pochi minuti i cibi surgelati, riducendo i tempi di attesa per la cena improvvisata. Cestello da 6,2 litri con piastra regolabile : la capacità formato famiglia e la piastra antiaderente con due posizioni di cottura offrono spazio sufficiente per più porzioni, semplificando i pasti condivisi.

: la capacità formato famiglia e la piastra antiaderente con due posizioni di cottura offrono spazio sufficiente per più porzioni, semplificando i pasti condivisi. Componenti lavabili in lavastoviglie : cestello e piastra antiaderente sono pensati per essere facilmente puliti in lavastoviglie, velocizzando la gestione dopo i pasti.

: cestello e piastra antiaderente sono pensati per essere facilmente puliti in lavastoviglie, velocizzando la gestione dopo i pasti. Dimensioni compatte da banco: con 30,5 cm di altezza, 28 cm di larghezza e 36 cm di profondità, si integra con relativa facilità sul piano cucina rispetto a un forno tradizionale.

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FAQ Quanta capacità ha la friggitrice ad aria Ninja MAX PRO? La Ninja MAX PRO offre un cestello da 6,2 litri, adatto alla cucina formato famiglia. La friggitrice ad aria Ninja MAX PRO permette di cucinare con poco olio? Sì, è pensata per la cottura ad aria con poco olio o senza, riducendo fino al 75% dei grassi rispetto alla frittura tradizionale. Quali funzioni di cottura include la Ninja MAX PRO? Dispone di 6 funzioni: Max Crisps, frittura ad aria, arrosto, forno, riscaldamento ed essiccazione. I componenti della Ninja MAX PRO sono lavabili in lavastoviglie? Il cestello a un solo cestello e la piastra antiaderente regolabile sono lavabili in lavastoviglie.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.