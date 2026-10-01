Ninja MAX PRO, la friggitrice ad aria extra large oggi in offerta con uno sconto speciale
La friggitrice ad aria Ninja MAX PRO con cestello extra large e 6 funzioni di cottura da oggi in promo con uno sconto mai visto prima.
Stai cercando un modo per cucinare in modo più sano e veloce per tutta la famiglia senza accendere ogni volta il forno tradizionale? La Ninja MAX PRO, friggitrice ad aria formato famiglia, oggi è proposta con uno sconto del 33% che la rende particolarmente interessante per chi vuole ridurre tempi di cottura e consumi in cucina.
Questa friggitrice ad aria nasce per gestire senza stress i pasti quotidiani: consente di preparare piatti unici, contorni e snack croccanti in poco tempo, usando poco olio o addirittura senza, con l’obiettivo di ridurre i grassi rispetto alla frittura tradizionale. Il formato da 6,2 litri e la dotazione con piastra regolabile puntano a offrire flessibilità in cucina, mentre il design in colorazione Pietra Oro strizza l’occhio anche all’estetica del piano cottura.
Ninja MAX PRO in offerta su Amazon: sconto del 33% per la cucina di tutti i giorni
In questo momento puoi portarti a casa la Ninja MAX PRO a soli 99,99€ grazie a uno sconto del 33% rispetto al prezzo di listino. Si tratta di una cifra aggressiva per una friggitrice ad aria formato famiglia con cestello da 6,2 litri e più modalità di cottura integrate, pensata per chi vuole un elettrodomestico versatile senza salire nella fascia di prezzo dei modelli top.
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La friggitrice ad aria Ninja con le 6 funzioni e il cestello da 6,2 litri
Se vuoi ridurre grassi e consumi energetici senza rinunciare a piatti croccanti e gustosi, questa friggitrice ad aria nasce proprio per semplificare la cucina quotidiana con una gestione più efficiente di tempi e temperature.
- Risparmio energetico fino al 60%: la cottura con aria calda circolante consente di ridurre sensibilmente i consumi rispetto al forno tradizionale, aiutandoti a contenere la bolletta quando prepari salsicce, secondi e contorni.
- Cottura con poco olio o senza: la tecnologia di frittura ad aria permette di ottenere pietanze croccanti con fino al 75% di grassi in meno rispetto alla frittura classica, ideale per chi segue uno stile di vita più leggero.
- 6 funzioni integrate: Max Crisps, frittura ad aria, cottura arrosto, cottura al forno, riscaldamento ed essiccazione ti permettono di passare dalle patatine ai dolci, fino agli snack essiccati, con un unico elettrodomestico.
- Modalità Max Crisp fino a 240°C: le alte temperature aiutano a cuocere in pochi minuti i cibi surgelati, riducendo i tempi di attesa per la cena improvvisata.
- Cestello da 6,2 litri con piastra regolabile: la capacità formato famiglia e la piastra antiaderente con due posizioni di cottura offrono spazio sufficiente per più porzioni, semplificando i pasti condivisi.
- Componenti lavabili in lavastoviglie: cestello e piastra antiaderente sono pensati per essere facilmente puliti in lavastoviglie, velocizzando la gestione dopo i pasti.
- Dimensioni compatte da banco: con 30,5 cm di altezza, 28 cm di larghezza e 36 cm di profondità, si integra con relativa facilità sul piano cucina rispetto a un forno tradizionale.
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FAQ
La Ninja MAX PRO offre un cestello da 6,2 litri, adatto alla cucina formato famiglia.
Sì, è pensata per la cottura ad aria con poco olio o senza, riducendo fino al 75% dei grassi rispetto alla frittura tradizionale.
Dispone di 6 funzioni: Max Crisps, frittura ad aria, arrosto, forno, riscaldamento ed essiccazione.
Il cestello a un solo cestello e la piastra antiaderente regolabile sono lavabili in lavastoviglie.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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