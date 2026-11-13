MOVA FD20 Pro, friggitrice con doppio cestello in offerta con uno sconto del 50%
La friggitrice ad aria MOVA FD20 Pro con doppio cestello da 9 L oggi è in offerta con il 50% di sconto. Affare immediato.
Preparare due piatti insieme senza doverli servire a temperature diverse può essere complicato. La MOVA FD20 Pro, friggitrice ad aria a doppio cestello, è disponibile con uno sconto del 50%.
Il cestello FlexZone può diventare un’unica vasca da 9 litri oppure dividersi in due zone di cottura, così è possibile preparare pietanze differenti senza mescolarne i sapori. La modalità SyncFinish coordina i tempi per far terminare entrambe le cotture insieme. La finestra illuminata consente di controllare l’avanzamento senza interrompere il programma; i comandi touchscreen e le sette modalità preimpostate rendono inoltre semplice selezionare le impostazioni.
MOVA FD20 Pro in offerta: sconto del 50% e risparmio di 75 euro
La friggitrice ad aria è proposta a 75 euro, con uno sconto del 50% e un risparmio di 75 euro rispetto al prezzo precedente implicato dalla percentuale indicata. Per chi cerca una friggitrice con capienza da 9 litri e doppia zona, questa proposta combina una vasca flessibile e funzioni dedicate alla cottura simultanea. Puoi acquistare la MOVA FD20 Pro a 75 euro. Le informazioni disponibili non indicano eventuali rate, coupon, data di scadenza, benefici Prime o tempi di reso.
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La friggitrice MOVA con il cestello da 9 L e la modalità SyncFinish
Se vuoi preparare più pietanze senza dover gestire separatamente i tempi di servizio, la struttura flessibile e le funzioni di cottura della friggitrice possono essere utili nella cucina di tutti i giorni:
- Cestello FlexZone da 9 L: si usa come un’unica vasca capiente oppure si divide in due zone, per cucinare pietanze diverse senza che i sapori si mescolino.
- Modalità SyncFinish: permette di concludere insieme le cotture delle due zone, anche quando i piatti sono preparati in modi differenti, così arrivano pronti da servire nello stesso momento.
- Finestra ampia e illuminata: aiuta a seguire la cottura senza aprire il cestello e interrompere il programma.
- Potenza di 2.700 W e temperatura fino a 230 °C: secondo le caratteristiche dichiarate, la cottura può essere più rapida rispetto a un forno tradizionale; il riscaldamento 3D favorisce la doratura e aiuta a mantenere morbido l’interno degli alimenti.
- Interno in metallo e superfici antiaderenti: la struttura interna è pensata per evitare odori di plastica durante il riscaldamento, mentre cestello e griglie sono rivestiti per facilitare la pulizia.
- Sette programmi e touchscreen: le modalità preimpostate semplificano la scelta, mentre temperatura e tempo si possono regolare manualmente.
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FAQ
Sì. Il cestello può essere diviso in due zone di cottura separate, senza mescolare i sapori.
Fa terminare contemporaneamente le cotture delle due zone, anche se sono impostate per preparazioni differenti.
Il cestello FlexZone ha una capacità da 9 litri e può essere usato come una vasca unica o diviso in due zone.
Sì, offre sette modalità di cottura preimpostate, selezionabili tramite touchscreen.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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