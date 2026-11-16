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Mova Aeroglass AF20 Pro, la friggitrice ad aria un prezzo mai visto prima

La friggitrice ad aria Mova Aeroglass AF20 Pro dotata ciotole in vetro intercambiabili, 8 programmi e temperatura regolabile è in offerta con uno sconto del 73%.

3 min di lettura

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Redazione

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Mova Aeroglass AF20 Pro friggitrice ad aria con interno in vetro Amazon

Controllare la cottura senza interromperla e adattare le quantità a pasti diversi può rendere più pratica la preparazione quotidiana. La Mova Aeroglass AF20 Pro è disponibile a 79 euro, con uno sconto del 43%.

Il punto distintivo è l’interno in vetro trasparente, che permette di osservare il cibo mentre cuoce senza sollevare il coperchio e disperdere calore. Le due ciotole intercambiabili da 4 e 2,5 litri consentono di scegliere la capacità in base alla preparazione: quella più ampia è indicata per i pasti familiari, mentre la più piccola si presta a porzioni ridotte e cotture rapide. Manici ergonomici e basi termoisolanti permettono di portare le ciotole in tavola; il formato compatto facilita la sistemazione negli armadi.

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Mova Aeroglass AF20 Pro in offerta: sconto del 43% e prezzo di 79 euro

Per chi cerca una friggitrice ad aria con capacità selezionabile e controllo visivo della cottura, la Mova Aeroglass AF20 Pro è proposta a 79 euro, con uno sconto del 43%. La percentuale corrisponde a un risparmio di circa 60 euro rispetto al prezzo pieno implicito nel ribasso. Il prezzo rispetto ad altri prodotti della stessa fascia non è indicato. Non sono disponibili informazioni su pagamento a rate, coupon, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi per il reso. Puoi consultare la disponibilità della Mova Aeroglass AF20 Pro a 79 euro nella pagina dell’offerta.

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La friggitrice MOVA con l’interno in vetro e due capacità

Se vuoi seguire la preparazione e scegliere la quantità più adatta senza usare sempre lo stesso recipiente, questa friggitrice offre diverse soluzioni pratiche:

  • Interno in vetro trasparente: puoi controllare gli alimenti durante la cottura senza sollevare il coperchio, limitando così la dispersione di calore. Il materiale resistente al calore non assorbe odori e non rilascia sostanze nocive, secondo le informazioni del prodotto.
  • Ciotole intercambiabili da 4 e 2,5 litri: scegli quella più grande per i pasti familiari o quella più piccola per porzioni ridotte e preparazioni croccanti veloci.
  • Manici ergonomici e base termoisolante: le ciotole possono essere portate direttamente in tavola senza danneggiare il piano della cucina.
  • Motore senza spazzole e circolazione rapida dell’aria: favoriscono una doratura esterna mantenendo l’umidità all’interno; la griglia ondulata contribuisce alla distribuzione del calore.
  • 8 programmi preimpostati e schermo touch LED: le curve di cottura dedicate aiutano a gestire le preparazioni tramite comandi intuitivi. La temperatura è regolabile da 40 a 185 °C e il sistema di riscaldamento superiore non richiede preriscaldamento.

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FAQ

Quali capacità hanno le ciotole della Mova Aeroglass AF20 Pro?

La confezione prevede due ciotole in vetro intercambiabili: una da 4 litri e una da 2,5 litri.

Si può controllare il cibo mentre cuoce?

Sì. L’interno in vetro trasparente consente di osservare la cottura senza sollevare il coperchio.

Qual è l’intervallo di temperatura?

La temperatura è regolabile da 40 a 185 °C.

Quanti programmi preimpostati include?

Sono disponibili 8 programmi preimpostati gestibili tramite schermo touch LED.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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