Moulinex, friggitrice silenziosa in super promo: occasione imperdibile
Easy Fry Silence in offerta con sconto del 43% e prezzo a 79,98€. Silenziosa, capiente e facile da pulire. Scopri l’occasione e approfitta ora.
Cerchi una friggitrice ad aria capiente e davvero discreta nei rumori? La Moulinex Easy Fry Silence oggi è protagonista di una promo imperdibile con sconto del 43%. Un modello pensato per le famiglie che vogliono cucinare con meno odori e più praticità, grazie a funzioni studiate per semplificare ogni fase: dalla cottura alla pulizia.
Nell’uso quotidiano spiccano la silenziosità e la facilità di gestione: il cestello si rimuove in un attimo e si lava anche in lavastoviglie. La cottura è veloce e convincente, con risultati omogenei girando gli alimenti a metà ciclo. I comandi touch rispondono con precisione se premuti con decisione, e l’insieme risulta pratico e ben progettato per chi cerca semplicità e prestazioni.
Moulinex Easy Fry Silence in offerta su Amazon: sconto del 43%
L’offerta rende questa friggitrice particolarmente allettante: oggi puoi portarti a casa la Moulinex Easy Fry Silence a soli 79,98€. Una cifra accessibile per un modello da 5 litri pensato per fino a 6 persone, con dotazione completa e cura dei dettagli. Se vuoi rinnovare la cucina con un alleato versatile e comodo da pulire, questo è il momento giusto per approfittare dello sconto.
La friggitrice di Moulinex con il cestello da 5 litri e i 10 programmi
Progettata per ridurre il rumore, la Silent Technology ottimizza il flusso d’aria e il motore, così cucini senza disturbare. La capacità di 5L/1,5kg è ideale per famiglie fino a 6 persone, mentre il touchscreen offre 10 programmi e un ampio range di temperatura 40–220°C per passare da snack croccanti a secondi più elaborati. La dotazione include una griglia con rivestimento antiaderente e sistema di scolo integrato, perfetta per carne, pesce e verdure.
La gestione quotidiana è uno dei suoi punti di forza: con Easy Clean & Store il frontale si rimuove per pulizie rapide e il recipiente, grazie all’accessorio-coperchio, si trasforma in contenitore per il frigo. Il cestello è lavabile in lavastoviglie e l’assorbimento da 1670W si accompagna a una cottura efficiente: fino al 70% di consumo energetico in meno e tempi più rapidi fino al 55% rispetto a un forno tradizionale. Una soluzione versatile e pratica per migliorare la routine in cucina con risultati croccanti e dorati, ma più leggeri.
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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.