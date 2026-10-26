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La friggitrice ad aria Midea con doppio cestello e una capienza di 11 litri è in offerta con uno sconto del 40%. Cottura sincronizzata e super affare.

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Preparare due pietanze insieme senza riempire il piano di lavoro con più elettrodomestici può essere complicato. La Midea Friggitrice ad Aria Verticale Doppia Zona è disponibile a 89,90 euro con uno sconto del 40%.

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La struttura verticale abbina un cestello superiore da 6 litri a una teglia inferiore da 5 litri, per una capienza complessiva di 11 litri in un ingombro compatto. Le due zone consentono di cucinare preparazioni diverse e la funzione Smart Sync Finish coordina i tempi, così da poterle servire insieme. Sono disponibili diversi programmi di cottura e, grazie al Wi-Fi e all’app MSmart, è possibile controllare la friggitrice da remoto e consultare oltre 50 ricette guidate.

Midea Friggitrice ad Aria Verticale Doppia Zona: sconto del 40%

Con un prezzo di 89,90 euro e uno sconto del 40%, questa friggitrice ad aria propone due zone di cottura e una capacità totale di 11 litri. La configurazione verticale è pensata per chi vuole cucinare più pietanze sfruttando uno spazio compatto sul piano di lavoro. Puoi trovare la Midea Friggitrice ad Aria Verticale Doppia Zona con uno sconto del 40%.

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La friggitrice Midea con 11 litri e due zone di cottura

Se cerchi un modo per gestire piatti diversi senza usare più apparecchi, la doppia zona offre una soluzione pratica. Ecco le caratteristiche che aiutano nell’uso quotidiano:

Due zone e 11 litri di capacità : il cestello da 6 litri e la teglia da 5 litri permettono di preparare pietanze diverse, mantenendo un design verticale pensato per occupare meno spazio.

: il cestello da 6 litri e la teglia da 5 litri permettono di preparare pietanze diverse, mantenendo un design verticale pensato per occupare meno spazio. Smart Sync Finish : coordina i tempi delle due zone per terminare insieme le preparazioni, così puoi portare in tavola due piatti caldi nello stesso momento.

: coordina i tempi delle due zone per terminare insieme le preparazioni, così puoi portare in tavola due piatti caldi nello stesso momento. Potenza da 2400 W e tre resistenze : gli elementi riscaldanti sono posizionati in alto, al centro e in basso per distribuire il calore nelle zone di cottura.

: gli elementi riscaldanti sono posizionati in alto, al centro e in basso per distribuire il calore nelle zone di cottura. Programmi e app MSmart: le modalità preimpostate supportano diverse preparazioni; la connessione Wi-Fi consente il controllo da smartphone e dà accesso a oltre 50 ricette guidate.

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FAQ Quanta capacità ha la friggitrice ad aria Midea? Ha una capacità totale di 11 litri, divisa tra un cestello superiore da 6 litri e una teglia inferiore da 5 litri. È possibile cuocere due piatti e servirli insieme? Sì. La funzione Smart Sync Finish sincronizza i tempi delle due zone per terminare insieme le cotture. La friggitrice Midea si controlla da smartphone? Sì, dispone di Wi-Fi integrato e consente il controllo da remoto tramite l’app MSmart. Quante ricette guidate sono disponibili nell’app? L’app MSmart offre accesso a oltre 50 ricette guidate.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.