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Midea, la friggitrice ad aria verticale a un prezzo incredibile: offerta shock

La friggitrice ad aria Midea con doppio cestello e una capienza di 11 litri è in offerta con uno sconto del 40%. Cottura sincronizzata e super affare.

3 min di lettura

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Redazione

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Midea Friggitrice ad Aria Verticale Doppia Zona da 11 litri Amazon

Preparare due pietanze insieme senza riempire il piano di lavoro con più elettrodomestici può essere complicato. La Midea Friggitrice ad Aria Verticale Doppia Zona è disponibile a 89,90 euro con uno sconto del 40%.

La struttura verticale abbina un cestello superiore da 6 litri a una teglia inferiore da 5 litri, per una capienza complessiva di 11 litri in un ingombro compatto. Le due zone consentono di cucinare preparazioni diverse e la funzione Smart Sync Finish coordina i tempi, così da poterle servire insieme. Sono disponibili diversi programmi di cottura e, grazie al Wi-Fi e all’app MSmart, è possibile controllare la friggitrice da remoto e consultare oltre 50 ricette guidate.

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Midea Friggitrice ad Aria Verticale Doppia Zona: sconto del 40%

Con un prezzo di 89,90 euro e uno sconto del 40%, questa friggitrice ad aria propone due zone di cottura e una capacità totale di 11 litri. La configurazione verticale è pensata per chi vuole cucinare più pietanze sfruttando uno spazio compatto sul piano di lavoro. Puoi trovare la Midea Friggitrice ad Aria Verticale Doppia Zona con uno sconto del 40%.

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La friggitrice Midea con 11 litri e due zone di cottura

Se cerchi un modo per gestire piatti diversi senza usare più apparecchi, la doppia zona offre una soluzione pratica. Ecco le caratteristiche che aiutano nell’uso quotidiano:

  • Due zone e 11 litri di capacità: il cestello da 6 litri e la teglia da 5 litri permettono di preparare pietanze diverse, mantenendo un design verticale pensato per occupare meno spazio.
  • Smart Sync Finish: coordina i tempi delle due zone per terminare insieme le preparazioni, così puoi portare in tavola due piatti caldi nello stesso momento.
  • Potenza da 2400 W e tre resistenze: gli elementi riscaldanti sono posizionati in alto, al centro e in basso per distribuire il calore nelle zone di cottura.
  • Programmi e app MSmart: le modalità preimpostate supportano diverse preparazioni; la connessione Wi-Fi consente il controllo da smartphone e dà accesso a oltre 50 ricette guidate.

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FAQ

Quanta capacità ha la friggitrice ad aria Midea?

Ha una capacità totale di 11 litri, divisa tra un cestello superiore da 6 litri e una teglia inferiore da 5 litri.

È possibile cuocere due piatti e servirli insieme?

Sì. La funzione Smart Sync Finish sincronizza i tempi delle due zone per terminare insieme le cotture.

La friggitrice Midea si controlla da smartphone?

Sì, dispone di Wi-Fi integrato e consente il controllo da remoto tramite l’app MSmart.

Quante ricette guidate sono disponibili nell’app?

L’app MSmart offre accesso a oltre 50 ricette guidate.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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