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Melchioni Dora AI, friggitrice ad aria da 8 litri con riconoscimento cibo, 24 programmi preimpostati e vapore soft è in sconto del 39%.

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Vuoi ridurre i grassi senza rinunciare a patatine, pollo croccante o verdure sfiziose per tutta la famiglia? Oggi su Amazon la Melchioni Family Dora AI, friggitrice ad aria da 8 litri con intelligenza artificiale, è proposta con uno sconto del 39% e un prezzo che la rende molto accessibile rispetto alle rivali della stessa categoria.

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Questa friggitrice ad aria punta tutto sulla praticità: la tecnologia AI di riconoscimento cibo identifica automaticamente diverse famiglie di alimenti e imposta tempi e temperatura ideali, così non devi più fare prove per ottenere una cottura uniforme. La capienza extra large da 8 litri è pensata per preparare porzioni abbondanti in un solo ciclo, mentre i 24 programmi preimpostati e la modalità DIY ti permettono di passare da ricette automatiche a impostazioni completamente personalizzate. La funzione di vapore soft, infine, combina aria calda e vapore per mantenere i cibi morbidi dentro e croccanti fuori, con meno olio rispetto alle fritture tradizionali.

Melchioni Dora AI in offerta su Amazon con il 39% di sconto

Con la promozione in corso puoi portarti a casa la Melchioni Family Dora AI a soli 59,99€, grazie a uno sconto del 39% che la posiziona tra le friggitrici ad aria più interessanti della sua fascia per rapporto tra capienza, potenza e funzioni smart. Il prezzo è particolarmente competitivo per un modello da 8 litri con riconoscimento intelligente degli alimenti e ben 24 programmi preimpostati, caratteristiche che spesso si trovano su prodotti più costosi.

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La friggitrice ad aria Melchioni è ora in sconto su Amazon

La friggitrice Melchioni con la capacità da 8 litri e i 24 programmi preimpostati

Se ti sei stancato di dover controllare continuamente il forno o di friggere in padella con litri di olio, questa friggitrice ad aria nasce proprio per semplificarti la vita in cucina, soprattutto quando devi cucinare per più persone.

Tecnologia AI di riconoscimento cibo : la friggitrice riconosce fino a diverse famiglie di alimenti e regola automaticamente cottura e temperatura, così riduci il rischio di bruciare o cuocere male i piatti.

: la friggitrice riconosce fino a diverse famiglie di alimenti e regola automaticamente cottura e temperatura, così riduci il rischio di bruciare o cuocere male i piatti. Capacità extra large da 8 litri : puoi preparare porzioni abbondanti in un’unica mandata, ideale per famiglie numerose o per chi organizza spesso cene con amici.

: puoi preparare porzioni abbondanti in un’unica mandata, ideale per famiglie numerose o per chi organizza spesso cene con amici. 24 programmi preimpostati più funzione DIY : passi dalle ricette automatiche alle impostazioni manuali da 80°C a 200°C, adattando la cottura ai tuoi piatti preferiti senza dover fare tentativi infiniti.

: passi dalle ricette automatiche alle impostazioni manuali da 80°C a 200°C, adattando la cottura ai tuoi piatti preferiti senza dover fare tentativi infiniti. Cottura con vapore soft : la combinazione di aria calda e vapore mantiene gli alimenti succosi all’interno e croccanti all’esterno, permettendoti di usare molto meno olio rispetto alla frittura tradizionale.

: la combinazione di aria calda e vapore mantiene gli alimenti succosi all’interno e croccanti all’esterno, permettendoti di usare molto meno olio rispetto alla frittura tradizionale. Design smart e pratico: il cassetto con finestra trasparente, la luce interna e il display a colori intuitivo ti consentono di monitorare in tempo reale la cottura, evitando continue aperture del cestello.

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FAQ Per quante persone è adatta la friggitrice ad aria Melchioni Dora AI da 8L? La capacità extra large da 8 litri è ideale per famiglie numerose o per cucinare più porzioni in un solo ciclo. La Melchioni Dora AI permette di personalizzare tempi e temperature di cottura? Sì, oltre ai 24 programmi preimpostati offre una funzione DIY che consente di impostare manualmente tempi e temperature da 80°C a 200°C. A cosa serve la tecnologia AI di riconoscimento cibo della Melchioni Dora AI? La tecnologia AI riconosce diverse famiglie di alimenti e imposta automaticamente i parametri ideali per una cottura uniforme e ottimizzata. Che vantaggi offre la funzione di vapore soft nella friggitrice Melchioni Dora AI? La funzione di vapore soft combina aria calda e vapore per cibi croccanti fuori e morbidi dentro, riducendo la quantità di olio necessario.