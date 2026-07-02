Melchioni Dora, friggitrice AI per una cottura smart al 39% di sconto
Melchioni Dora AI, friggitrice ad aria da 8 litri con riconoscimento cibo, 24 programmi preimpostati e vapore soft è in sconto del 39%.
Vuoi ridurre i grassi senza rinunciare a patatine, pollo croccante o verdure sfiziose per tutta la famiglia? Oggi su Amazon la Melchioni Family Dora AI, friggitrice ad aria da 8 litri con intelligenza artificiale, è proposta con uno sconto del 39% e un prezzo che la rende molto accessibile rispetto alle rivali della stessa categoria.
Questa friggitrice ad aria punta tutto sulla praticità: la tecnologia AI di riconoscimento cibo identifica automaticamente diverse famiglie di alimenti e imposta tempi e temperatura ideali, così non devi più fare prove per ottenere una cottura uniforme. La capienza extra large da 8 litri è pensata per preparare porzioni abbondanti in un solo ciclo, mentre i 24 programmi preimpostati e la modalità DIY ti permettono di passare da ricette automatiche a impostazioni completamente personalizzate. La funzione di vapore soft, infine, combina aria calda e vapore per mantenere i cibi morbidi dentro e croccanti fuori, con meno olio rispetto alle fritture tradizionali.
Melchioni Dora AI in offerta su Amazon con il 39% di sconto
Con la promozione in corso puoi portarti a casa la Melchioni Family Dora AI a soli 59,99€, grazie a uno sconto del 39% che la posiziona tra le friggitrici ad aria più interessanti della sua fascia per rapporto tra capienza, potenza e funzioni smart. Il prezzo è particolarmente competitivo per un modello da 8 litri con riconoscimento intelligente degli alimenti e ben 24 programmi preimpostati, caratteristiche che spesso si trovano su prodotti più costosi.
La friggitrice ad aria Melchioni è ora in sconto su Amazon
La friggitrice Melchioni con la capacità da 8 litri e i 24 programmi preimpostati
Se ti sei stancato di dover controllare continuamente il forno o di friggere in padella con litri di olio, questa friggitrice ad aria nasce proprio per semplificarti la vita in cucina, soprattutto quando devi cucinare per più persone.
- Tecnologia AI di riconoscimento cibo: la friggitrice riconosce fino a diverse famiglie di alimenti e regola automaticamente cottura e temperatura, così riduci il rischio di bruciare o cuocere male i piatti.
- Capacità extra large da 8 litri: puoi preparare porzioni abbondanti in un’unica mandata, ideale per famiglie numerose o per chi organizza spesso cene con amici.
- 24 programmi preimpostati più funzione DIY: passi dalle ricette automatiche alle impostazioni manuali da 80°C a 200°C, adattando la cottura ai tuoi piatti preferiti senza dover fare tentativi infiniti.
- Cottura con vapore soft: la combinazione di aria calda e vapore mantiene gli alimenti succosi all’interno e croccanti all’esterno, permettendoti di usare molto meno olio rispetto alla frittura tradizionale.
- Design smart e pratico: il cassetto con finestra trasparente, la luce interna e il display a colori intuitivo ti consentono di monitorare in tempo reale la cottura, evitando continue aperture del cestello.
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FAQ
La capacità extra large da 8 litri è ideale per famiglie numerose o per cucinare più porzioni in un solo ciclo.
Sì, oltre ai 24 programmi preimpostati offre una funzione DIY che consente di impostare manualmente tempi e temperature da 80°C a 200°C.
La tecnologia AI riconosce diverse famiglie di alimenti e imposta automaticamente i parametri ideali per una cottura uniforme e ottimizzata.
La funzione di vapore soft combina aria calda e vapore per cibi croccanti fuori e morbidi dentro, riducendo la quantità di olio necessario.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.