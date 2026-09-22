Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

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La friggitrice ad aria è ormai un elettrodomestico imprescindibile nelle cucine italiane (e non solo). Potrebbe però esserci all’orizzonte una nuova protagonista in questo settore. Nel 2026 si sta facendo infatti strada una tendenza destinata a cambiare l’aspetto di questo elettrodomestico: la friggitrice ad aria in vetro.

In tanti stanno valutando l’addio al cestello metallico, sostituendolo con un contenitore trasparente. La tecnologia di cottura resta la stessa, ma cambiano estetica e comodità d’uso. Non una rivoluzione tecnologica ma di design.

La nuova friggitrice ad aria in vetro

La novità sta tutta nel recipiente. Al posto del cestello in metallo, con rivestimento antiaderente, arriva un contenitore in vetro trasparente. Questa è già l’ultima tendenza nelle cucine, soprattutto europee. A puntare su questo formato sono svariati marchi del settore, come Ninja con la sua linea CRISPi. Un’idea di fondo molto semplice: mantenere intatte le prestazioni della friggitrice ad aria, ma con un design più elegante e funzionale nel quotidiano.

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Come funziona: i vantaggi della friggitrice in vetro

Come detto, dal punto di vista tecnologico non si registrano stravolgimenti. Il funzionamento di base è identico a quello delle friggitrici ad aria tradizionali. Una resistenza scalda e un sistema fa circolare aria molto calda intorno al cibo, cuocendolo in modo uniforme con pochissimo olio (o anche in totale assenza).

Non cambiano neanche tempi di cottura, temperature e tecniche. Le ricette abituali restano le stesse. In pratica, si tratta dello stesso elettrodomestico. Ci sono però dei vantaggi. Al di là di quelli estetici, si può controllare comodamente la cottura senza dover aprire il cassetto. Ciò provoca la dispersione del calore e, per quanto esistano modelli con una finestrella in plastica trasparente, la visione è di certo limitata.

Il secondo elemento vantaggioso, ben più importante, sta nella semplicità del lavaggio dei cestelli rispetto a quelli metallici. In questo caso, inoltre, non si corre neanche il rischio che il rivestimento antiaderente si rovini nel tempo.

Conviene davvero cambiare?

Siamo sempre in balia di novità in vari ambiti, che attentano al nostro portafoglio. Siamo tentati dal modificare costantemente, come accade per gli smartphone, i tablet e i computer. In questo caso i vantaggi ci sono ma, considerando che la resa in cottura non varia, si consiglia di cambiare e preferire una friggitrice ad aria in vetro soltanto se la sostituzione fosse già stata prevista. Ecco, questo potrebbe essere quello slancio necessario a effettuare la spesa. Non di più.

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