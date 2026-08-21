Haier, questa friggitrice ad aria è l'offerta del giorno: costa pochissimo

La friggitrice ad aria della Haier è disponibile su Amazon con uno sconto del 55% e il prezzo crolla al minimo storico. La puoi pagare anche in 5 rate a tasso zero.

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La friggitrice ad aria è diventata oramai l’elettrodomestico "must have" per milioni di famiglie italiane. Dalle dimensioni compatte, permette di cucinare tantissimi cibi differenti in poco tempo e risparmiando anche sul consumo di corrente rispetto a un forno tradizionale. Per questo motivo quando si trova un modello avanzato in promo non bisogna perdere troppo tempo e approfittarne immediatamente. Esattamente quello che accade oggi con la friggitrice ad aria Haier I-Master Serie 5 che trovi su Amazon con uno sconto del 55% che fa scendere il prezzo al minimo storico e la paghi meno della metà. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Una vera occasione speciale che dura pochi giorni: approfittane ora.

Friggitrice ad aria Haier I-Master Serie 5 74,99 € -55% 167,99 € Risparmi 93,00 € Acquista su Amazon

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Friggitrice ad aria Haier: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta lampo e prezzo dimezzato per la friggitrice ad aria di Haier. Da oggi trovi questo modello in promo su Amazon a 74,99 euro, con uno sconto del 55% sul prezzo di listino. Il risparmio è di oltre 90 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 15 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodoto.

La disponibilità del prodotto è immediata e la spedizione richiede solamente pochi giorni. Essendo un dispositivo venduto e spedito da Amazon, hai quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito nel caso in cui cambiassi idea.

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Friggitrice ad aria Haier: le caratteristiche tecniche

L’elettrodomestico definitivo per la tua cucina. Grazie alle tante funzioni offerte, la friggitrice ad aria Haier I-Master Serie 5 è quanto di meglio tu possa trovare oggi in offerta. Non solo permette di cucinare le classiche patatine fritte, ma offre tante altre funzioni e un cestello adatto a tutta la faiglia.

La friggitrice ad aria di Haier è dotata di un cestello con una capacità di 5 litri, sufficiente per cucinare fino a 4 porzioni in un’unica soluzione, il tutto in un formato compatto pensato per occupare il minor spazio possibile in cucina. La friggitrice mette a disposizione 6 programmi automatici, tra cui le funzioni di cottura arrosto e al forno, per un controllo ancora più preciso della temperatura in base alla ricetta scelta.

Il termostato è regolabile da 80° a 200°C e la gestione delle funzioni avviene tramite comandi touch, per un utilizzo semplice e intuitivo. La potenza della friggitrice si attesta sui 1.500 W, con spegnimento automatico a fine cottura per un utilizzo più sicuro.

Sia il cestello sia il cassetto interno sono dotati di rivestimento antiaderente, con il cestello lavabile in lavastoviglie per una pulizia rapida e senza sforzo. La maniglia ergonomica gommata e i piedini antiscivolo garantiscono un utilizzo sicuro e confortevole. La friggitrice è inoltre compatibile con l’app hOn, che dà accesso a ricette e contenuti esclusivi curati da chef professionisti, per scoprire nuove idee in cucina e sfruttare al meglio tutte le funzioni del dispositivo. La soluzione definitiva per cucinare tanti piatti differenti in pochissimi minuti.

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