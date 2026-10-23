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La friggitrice ad aria Girmi costa la metà e il prezzo scende a meno di 45 euro

La friggitrice ad aria Girmi FG78 con cestello da 6 litri e 12 programmi è in offerta a metà prezzo e costa pochissimo. Puoi dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero.

3 min di lettura

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Redazione

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Girmi FG78 friggitrice ad aria nera e argento Amazon

La friggitrice ad aria Girmi FG78 è disponibile con uno sconto del 50%.

Con una capacità di 6 litri, questo modello permette di preparare porzioni abbondanti in un’unica sessione. I 12 programmi automatici semplificano la scelta delle impostazioni per alimenti come patatine, carne, pesce e dolci; la finestra con luce interna, invece, consente di controllare la cottura senza aprire il cassetto. La temperatura regolabile da 60 a 200 °C amplia le possibilità d’uso, mentre il ricettario incluso offre spunti per sfruttare le diverse funzioni.

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Girmi FG78 in offerta: sconto del 50% e risparmio di 44,99 euro

La Girmi FG78 è proposta a 44,99 euro, con uno sconto del 50% rispetto al prezzo di riferimento risultante dalla percentuale indicata: il risparmio calcolato è di 44,99 euro. Le informazioni disponibili non indicano una scadenza della promozione, la possibilità di pagare a rate, l’uso di un coupon, i vantaggi Prime o i tempi per il reso. Puoi consultare la disponibilità e i dettagli aggiornati della Girmi FG78 a 44,99 euro nella pagina dedicata.

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La friggitrice Girmi con la capacità da 6 litri e 12 programmi

Quando vuoi preparare pietanze diverse e tenere sotto controllo la cottura senza aprire continuamente il cestello, alcune funzioni possono rendere più semplice la routine in cucina. La Girmi FG78 combina programmi preimpostati, regolazioni manuali e una finestra di controllo.

  • Capacità da 6 litri: consente di cucinare porzioni abbondanti in un’unica sessione, una caratteristica indicata per famiglie o cene con amici.
  • 12 programmi automatici: permettono di selezionare con un tocco impostazioni per patatine, carne, pesce, dolci e altre preparazioni, senza dover impostare ogni volta tutto manualmente.
  • Finestra con luce interna: aiuta a osservare l’avanzamento della cottura senza aprire il cassetto, evitando dispersioni di calore.
  • Temperatura regolabile da 60 a 200 °C: offre impostazioni adatte a diverse preparazioni, dall’essiccazione di frutta e verdura a cotture croccanti e leggere senza olio.
  • Potenza da 1500 W e spegnimento automatico: l’aria calda circola in modo uniforme e, al termine del programma, l’apparecchio si spegne automaticamente.
  • Cassetto e vassoio antiaderenti: sono indicati come BPA e PFOA safe; la superficie antiaderente facilita la pulizia e la maniglia agevola l’estrazione.
  • Display digitale e ricettario incluso: il display semplifica la selezione delle impostazioni, mentre il ricettario propone idee per usare le funzioni disponibili.

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FAQ

Quanta capacità ha la friggitrice ad aria Girmi FG78?

Ha una capacità di 6 litri, indicata per porzioni abbondanti.

Quanti programmi automatici offre la Girmi FG78?

Dispone di 12 programmi automatici per diverse preparazioni, tra cui patatine, carne, pesce e dolci.

È possibile controllare la cottura senza aprire il cassetto?

Sì. La finestra con luce interna permette di osservare la cottura senza aprire il cassetto.

Qual è l’intervallo di temperatura della Girmi FG78?

La temperatura è regolabile da 60 a 200 °C.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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