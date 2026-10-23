Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

La friggitrice ad aria Girmi FG78 con cestello da 6 litri e 12 programmi è in offerta a metà prezzo e costa pochissimo. Puoi dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero.

Amazon

La friggitrice ad aria Girmi FG78 è disponibile con uno sconto del 50%.

Girmi FG78 44,99 € -50% 89,90 € Risparmi 44,91 € Acquista su Amazon

Con una capacità di 6 litri, questo modello permette di preparare porzioni abbondanti in un’unica sessione. I 12 programmi automatici semplificano la scelta delle impostazioni per alimenti come patatine, carne, pesce e dolci; la finestra con luce interna, invece, consente di controllare la cottura senza aprire il cassetto. La temperatura regolabile da 60 a 200 °C amplia le possibilità d’uso, mentre il ricettario incluso offre spunti per sfruttare le diverse funzioni.

Girmi FG78 in offerta: sconto del 50% e risparmio di 44,99 euro

La Girmi FG78 è proposta a 44,99 euro, con uno sconto del 50% rispetto al prezzo di riferimento risultante dalla percentuale indicata: il risparmio calcolato è di 44,99 euro. Le informazioni disponibili non indicano una scadenza della promozione, la possibilità di pagare a rate, l’uso di un coupon, i vantaggi Prime o i tempi per il reso. Puoi consultare la disponibilità e i dettagli aggiornati della Girmi FG78 a 44,99 euro nella pagina dedicata.

Amazon

Acquista subito la friggitrice Girmi FG78 in offerta

La friggitrice Girmi con la capacità da 6 litri e 12 programmi

Quando vuoi preparare pietanze diverse e tenere sotto controllo la cottura senza aprire continuamente il cestello, alcune funzioni possono rendere più semplice la routine in cucina. La Girmi FG78 combina programmi preimpostati, regolazioni manuali e una finestra di controllo.

Capacità da 6 litri: consente di cucinare porzioni abbondanti in un’unica sessione, una caratteristica indicata per famiglie o cene con amici.

consente di cucinare porzioni abbondanti in un’unica sessione, una caratteristica indicata per famiglie o cene con amici. 12 programmi automatici: permettono di selezionare con un tocco impostazioni per patatine, carne, pesce, dolci e altre preparazioni, senza dover impostare ogni volta tutto manualmente.

permettono di selezionare con un tocco impostazioni per patatine, carne, pesce, dolci e altre preparazioni, senza dover impostare ogni volta tutto manualmente. Finestra con luce interna: aiuta a osservare l’avanzamento della cottura senza aprire il cassetto, evitando dispersioni di calore.

aiuta a osservare l’avanzamento della cottura senza aprire il cassetto, evitando dispersioni di calore. Temperatura regolabile da 60 a 200 °C: offre impostazioni adatte a diverse preparazioni, dall’essiccazione di frutta e verdura a cotture croccanti e leggere senza olio.

offre impostazioni adatte a diverse preparazioni, dall’essiccazione di frutta e verdura a cotture croccanti e leggere senza olio. Potenza da 1500 W e spegnimento automatico: l’aria calda circola in modo uniforme e, al termine del programma, l’apparecchio si spegne automaticamente.

l’aria calda circola in modo uniforme e, al termine del programma, l’apparecchio si spegne automaticamente. Cassetto e vassoio antiaderenti: sono indicati come BPA e PFOA safe; la superficie antiaderente facilita la pulizia e la maniglia agevola l’estrazione.

sono indicati come BPA e PFOA safe; la superficie antiaderente facilita la pulizia e la maniglia agevola l’estrazione. Display digitale e ricettario incluso: il display semplifica la selezione delle impostazioni, mentre il ricettario propone idee per usare le funzioni disponibili.

Girmi FG78 44,99 € -50% 89,90 € Risparmi 44,91 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Approfitta ora dell’offerta sulla Girmi FG78: sconto del 50% fino a esaurimento scorte.

Scopri altre friggitrici ad aria in promo da oggi su Amazon.

Offerta Ninja CRISPi Friggitrice ad aria portatile 4 in 1, 3,8L / 2,... 99,99 € -51% 205,03 € Risparmi 105,04 € Acquista su Amazon Ninja CRISPi, Friggitrice ad Aria in Vetro Compatta, 4 Funzi... 99,99 € -46% 184,53 € Risparmi 84,54 € Acquista su Amazon LEHMANN LEHMANN Friggitrice ad Aria XXL 8L con Divisorio Rim... 59,99 € -20% 74,99 € Risparmi 15,00 € Acquista su Amazon Accessori Friggitrice Ad Aria,12 Pezzi Clip Magnetiche In Si... 8,54 €(0,71 € / unità) -34% 12,99 € Risparmi 4,45 € Acquista su Amazon Girmi FG28 Ecofrit 14 L Friggitrice ad Aria e Forno Multifun... 99,90 € -23% 129,90 € Risparmi 30,00 € Acquista su Amazon

FAQ Quanta capacità ha la friggitrice ad aria Girmi FG78? Ha una capacità di 6 litri, indicata per porzioni abbondanti. Quanti programmi automatici offre la Girmi FG78? Dispone di 12 programmi automatici per diverse preparazioni, tra cui patatine, carne, pesce e dolci. È possibile controllare la cottura senza aprire il cassetto? Sì. La finestra con luce interna permette di osservare la cottura senza aprire il cassetto. Qual è l’intervallo di temperatura della Girmi FG78? La temperatura è regolabile da 60 a 200 °C.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.