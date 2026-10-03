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La friggitrice ad aria Electrolux Serie 700 con cestello da 5 litri e 8 programmi di cottura è in offerta con uno sconto del 55% e costa meno della metà.

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Cucinare in modo più leggero senza rinunciare al gusto è una sfida quotidiana per chi ha poco tempo ma non vuole friggere in olio. In questo momento la Electrolux Friggitrice ad Aria EAF5B è proposta con uno sconto del 55%, una occasione interessante per chi cerca una friggitrice ad aria capiente e semplice da usare.

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Questa friggitrice ad aria da 5 litri punta su versatilità e praticità: grazie alla buona potenza da 1500 W cuoce con aria calda senza olio aggiunto, mentre i programmi preimpostati permettono di preparare diverse pietanze con un tocco. Il timer regolabile e l’ampio intervallo di temperatura aiutano a gestire ricette differenti, e le parti lavabili in lavastoviglie semplificano notevolmente la pulizia dopo l’uso.

Electrolux Friggitrice ad Aria EAF5B in offerta su Amazon: sconto del 55%

La Electrolux Friggitrice ad Aria EAF5B da 5 litri è disponibile a 84,99€ grazie a uno sconto del 55%, una cifra interessante per una friggitrice ad aria di questa capacità e potenza. Il prezzo la posiziona tra i modelli accessibili ma con funzioni che di solito si trovano su prodotti di fascia superiore, come i programmi automatici e il timer esteso.

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La friggitrice ad aria Electrolux con il cestello da 5 litri e la potenza da 1500 W

Se vuoi ridurre l’uso di olio in cucina ma continuare a preparare piatti croccanti per tutta la famiglia, questa friggitrice ad aria unisce capacità generosa e gestione intuitiva della cottura.

Capacità di 5 litri : il cestello ampio permette di cuocere porzioni adatte a più persone in un solo ciclo, ideale per cene in famiglia o pasti preparati in anticipo.

: il cestello ampio permette di cuocere porzioni adatte a più persone in un solo ciclo, ideale per cene in famiglia o pasti preparati in anticipo. Potenza da 1500 W : la cottura ad aria calda è rapida e uniforme, così riduci i tempi in cucina rispetto al forno tradizionale.

: la cottura ad aria calda è rapida e uniforme, così riduci i tempi in cucina rispetto al forno tradizionale. 8 programmi preimpostati : puoi selezionare rapidamente l’impostazione più adatta al tipo di pietanza, senza dover regolare ogni volta tempo e temperatura manualmente.

: puoi selezionare rapidamente l’impostazione più adatta al tipo di pietanza, senza dover regolare ogni volta tempo e temperatura manualmente. Parti lavabili in lavastoviglie : cestello e componenti removibili si possono inserire direttamente in lavastoviglie, rendendo la pulizia quotidiana molto più semplice.

: cestello e componenti removibili si possono inserire direttamente in lavastoviglie, rendendo la pulizia quotidiana molto più semplice. Timer 0-60 minuti e temperatura da 80 a 200°C: hai un buon margine per adattare la cottura a ricette diverse, dalle patatine alle verdure fino agli snack più croccanti.

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FAQ Quante persone possono cucinare con la friggitrice ad aria Electrolux EAF5B da 5 litri? La capacità di 5 litri è adatta a preparare porzioni per una famiglia di 3-4 persone in un solo ciclo di cottura. Le parti della friggitrice ad aria Electrolux EAF5B sono lavabili in lavastoviglie? Sì, le parti removibili della friggitrice ad aria Electrolux EAF5B sono lavabili in lavastoviglie. Qual è la potenza della friggitrice ad aria Electrolux EAF5B? La friggitrice ad aria Electrolux EAF5B ha una potenza di 1500 W per la cottura ad aria calda. Qual è l’intervallo di temperatura della friggitrice ad aria Electrolux EAF5B? La temperatura è regolabile da 80 a 200°C, con timer impostabile da 0 a 60 minuti.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.