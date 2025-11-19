Friggitrice ad aria COSORI: promo a meno di 100€ per una cucina sana

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Amazon

Forte ribasso su Amazon per la friggitrice ad aria della COSORI : approfitta di uno sconto del 29% e portala a casa a 99,99€. È una soluzione pratica per chi vuole cucinare in modo più sano e veloce senza rinunciare alla croccantezza. In uso quotidiano si distingue per tempi di cottura rapidi, risultati uniformi e facilità di pulizia, caratteristiche che la rendono perfetta per chi desidera semplificare la routine in cucina.

capacità da 5,5 litri è adatta alla famiglia e offre un’interfaccia digitale immediata. Le 13 funzioni preimpostate aiutano a ottenere piatti gustosi usando molto meno olio, con una gestione semplice e intuitiva che riduce i tempi e gli sforzi. La combinazione di potenza, versatilità e praticità la rende una scelta equilibrata per chi vuole passare alla cottura ad aria senza complicazioni.

COSORI Friggitrice ad Aria

COSORI Friggitrice ad Aria: prezzo, offerta e sconto Amazon

COSORI Friggitrice ad Aria, proposta a 99,99€ grazie a uno sconto del 29%. Considerando la riduzione applicata, il risparmio è di circa 41€ rispetto al prezzo precedente. Parliamo di un prezzo particolarmente competitivo per una friggitrice da 5,5L con interfaccia digitale e programmi dedicati, ideale per chi vuole un prodotto completo senza spendere troppo.

COSORI Friggitrice ad Aria: le caratteristiche tecniche

5,5 litri e una potenza di 1700W, la COSORI Friggitrice ad Aria è progettata per servire comodamente nuclei da 3 a 5 persone, risultando però compatta sul piano cucina. La cottura ad aria consente fino all'85% di olio in meno rispetto alla frittura tradizionale e, secondo quanto riportato, può essere fino al 50% più veloce del forno, aiutando a ridurre i tempi di preparazione.

display digitale con comandi one‑touch e 13 funzioni (11 basilari più Preriscaldare e Mantenere Caldo) per adattarsi a ricette e ingredienti diversi. L'intervallo di temperatura va da 75°C a 205°C, offrendo flessibilità con snack, carni, verdure e dolci. Il cestello quadrato è antiaderente, senza PFOA, rimovibile e lavabile anche in lavastoviglie, semplificando la pulizia.

100 ricette italiane per sfruttare al meglio il prodotto fin da subito. Completano la scheda: spegnimento automatico, voltaggio 240V, struttura in plastica, dimensioni di 39,8 x 29,9 x 32,1 cm e peso di 5,4 kg. Un pacchetto equilibrato che combina qualità costruttiva, versatilità e praticità d'uso per un'esperienza all'insegna della semplicità.

COSORI Friggitrice ad Aria