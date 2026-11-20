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Cecotec Cecofry&Glass Crunchy Pro, friggitrice ad aria con cestelli in vetro e 8 programmi è in offerta con il 62% di sconto.

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Vuoi preparare pietanze croccanti usando una quantità minima di olio e controllare la cottura senza aprire il cestello? La Cecotec Cecofry&Glass Crunchy Pro è scontata del 62%.

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Questa friggitrice ad aria abbina un cestello in vetro trasparente a programmi automatici pensati per rendere più pratica la preparazione quotidiana. La visuale a 360° permette di seguire gli alimenti durante la cottura senza aprire il cestello; inoltre, i due contenitori inclusi hanno capacità di 4 e 2,5 litri e sono dotati di coperchio. La temperatura regolabile e la circolazione rapida dell’aria calda consentono di adattare la preparazione a ricette diverse, dalla doratura alla cottura al forno.

Cecotec Cecofry&Glass Crunchy Pro scontata del 62%: costa 89,90 euro

Il prezzo indicato è di 89,90 euro, con uno sconto del 62%. In base alla percentuale riportata, la riduzione equivale a circa 146,68 euro rispetto al prezzo di riferimento implicito nel calcolo dello sconto. Puoi portarti a casa la Cecotec Cecofry&Glass Crunchy Pro a 89,90 euro. Le informazioni disponibili non indicano la possibilità di pagare a rate, usare un coupon, la scadenza della promozione, i benefici Prime o i tempi per il reso.

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La friggitrice ad aria Cecotec con il cestello in vetro e 8 programmi

Se vuoi cucinare in modo versatile e seguire quello che succede nel cestello senza interrompere la preparazione, queste caratteristiche possono fare la differenza:

Cestello in vetro trasparente con visuale a 360° : puoi controllare gli alimenti mentre cuociono senza aprire il contenitore e disperdere calore. Il cestello è privo di rivestimenti antiaderenti, che secondo la descrizione possono deteriorarsi con il calore.

: puoi controllare gli alimenti mentre cuociono senza aprire il contenitore e disperdere calore. Il cestello è privo di rivestimenti antiaderenti, che secondo la descrizione possono deteriorarsi con il calore. Due cestelli in vetro, da 4 e 2,5 litri, con coperchi : puoi usare i contenitori inclusi anche per conservare o trasportare gli alimenti, senza trasferirli in un altro recipiente.

: puoi usare i contenitori inclusi anche per conservare o trasportare gli alimenti, senza trasferirli in un altro recipiente. Otto menu preimpostati : i programmi regolano tempo e temperatura in base al tipo di ricetta, così puoi affidarti a impostazioni automatiche per rendere più semplice la preparazione.

: i programmi regolano tempo e temperatura in base al tipo di ricetta, così puoi affidarti a impostazioni automatiche per rendere più semplice la preparazione. Temperatura regolabile da 30°C a 200°C : la possibilità di impostare il calore aiuta ad adattare la friggitrice a preparazioni diverse, dai cibi fermentati agli arrosti croccanti.

: la possibilità di impostare il calore aiuta ad adattare la friggitrice a preparazioni diverse, dai cibi fermentati agli arrosti croccanti. Aria calda ad alta velocità: consente di friggere, cuocere al forno e dorare usando una quantità minima di olio, puntando a mantenere consistenza e sapore.

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FAQ Quanti cestelli sono inclusi con la Cecotec Cecofry&Glass Crunchy Pro? Sono inclusi due cestelli in vetro, uno da 4 litri e uno da 2,5 litri, entrambi con coperchio. Si può controllare la cottura senza aprire il cestello? Sì. Il cestello in vetro consente di seguire la cottura con una visuale a 360° senza aprirlo. Quale temperatura si può impostare? La temperatura è regolabile da 30°C a 200°C. Quanti programmi preimpostati ha la friggitrice? Sono disponibili 8 menu preimpostati che regolano tempo e temperatura in base al tipo di ricetta.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.