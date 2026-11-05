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Da oggi trovi la friggitrice Cecotec Cecofry Fantastik 5500 con cestello da 5,5 litri e 9 modalità di cottura in promo con uno sconto del 37% e costa pochissimo

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Preparare porzioni abbondanti senza ricorrere a molto olio può essere complicato quando si cucina per più persone. La Cecotec Cecofry Fantastik 5500 è disponibile con uno sconto del 37%.

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Questa friggitrice ad aria punta su un cestello da 5,5 litri, utile per cucinare quantità generose, e permette di preparare i cibi usando un solo cucchiaio d’olio. La tecnologia PerfectCook fa circolare l’aria calda all’interno del cestello, mentre le nove modalità preimpostate aiutano a impostare la cottura in base al tipo di alimento. Il pannello touch, il termostato regolabile e il timer completano un’impostazione pensata per gestire le preparazioni in modo semplice.

Cecotec Cecofry Fantastik 5500: sconto del 37% e prezzo di 37,99 euro

La Cecotec Cecofry Fantastik 5500 è proposta a 37,99 euro, con uno sconto del 37%. Il cestello da 5,5 litri e la potenza di 1500 W la rendono una soluzione da considerare per chi cerca una friggitrice ad aria capiente, con controlli touch e programmi preimpostati. Le informazioni disponibili non indicano una scadenza della promozione, il pagamento a rate, l’applicazione di coupon o i vantaggi Prime; non sono specificati neppure i tempi per il reso. Puoi consultare la Cecotec Cecofry Fantastik 5500 con sconto del 37% e verificare i dettagli aggiornati dell’offerta.

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La friggitrice Cecotec con il cestello da 5,5 litri e 9 modalità

Se vuoi organizzare la preparazione dei pasti senza impostare ogni volta tutto da zero, le modalità predefinite e i controlli regolabili offrono diverse opzioni d’uso. Ecco le caratteristiche principali della friggitrice:

Cestello da 5,5 litri : offre un’area di cottura ampia, indicata per preparare quantità maggiori di cibo rispetto a un cestello più piccolo.

: offre un’area di cottura ampia, indicata per preparare quantità maggiori di cibo rispetto a un cestello più piccolo. Un solo cucchiaio d’olio : consente di cucinare con poco olio, per chi desidera ridurne l’uso nelle preparazioni.

: consente di cucinare con poco olio, per chi desidera ridurne l’uso nelle preparazioni. Tecnologia PerfectCook : l’aria calda circola all’interno e fuoriesce dai fori posteriori, contribuendo alla cottura degli alimenti.

: l’aria calda circola all’interno e fuoriesce dai fori posteriori, contribuendo alla cottura degli alimenti. Nove modalità preimpostate : impostano tempo e temperatura per diverse tipologie di cibo, così non è necessario regolare manualmente ogni parametro di partenza.

: impostano tempo e temperatura per diverse tipologie di cibo, così non è necessario regolare manualmente ogni parametro di partenza. Temperatura da 80 a 200 °C e timer fino a 60 minuti : permette di adattare la cottura alle diverse preparazioni, intervenendo sui valori disponibili.

: permette di adattare la cottura alle diverse preparazioni, intervenendo sui valori disponibili. Potenza di 1500 W : è indicata per una cottura più veloce con consumo ridotto, secondo le informazioni del prodotto.

: è indicata per una cottura più veloce con consumo ridotto, secondo le informazioni del prodotto. Pannello touch e protezione dal surriscaldamento: il controllo multifunzione aiuta a gestire il funzionamento, mentre la protezione è integrata nel dispositivo.

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FAQ Quanta capacità ha la friggitrice Cecotec Cecofry Fantastik 5500? Ha un cestello con un’area di cottura da 5,5 litri. A quale temperatura si può impostare la Cecotec Cecofry Fantastik 5500? Il termostato permette di regolare la temperatura da 80 a 200 °C. Quanti programmi di cottura preimpostati offre? Sono disponibili 9 modalità preimpostate, che impostano tempo e temperatura per diversi tipi di cibo. Quanto può durare il timer della friggitrice? Il tempo di cottura è regolabile da 0 a 60 minuti.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.