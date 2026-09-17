Bosch Serie 2, la friggitrice ad aria oggi con un super sconto: affare per tutti
La friggitrice ad aria Bosch Serie 2 è in promo con uno sconto del 42% e la puoi pagare a rate a tasso zero. Puoi cucinare tantissimi piatti differenti.
Spesso vuoi preparare piatti croccanti e gustosi senza riempire la cucina di odori né esagerare con l’olio, ma non hai spazio per elettrodomestici ingombranti. In questo momento la Bosch Friggitrice ad Aria Serie 2 è disponibile con uno sconto del 42%, rendendo più accessibile una soluzione compatta e potente per cucinare in modo pratico e leggero.
Questa friggitrice ad aria è pensata per chi vuole un alleato quotidiano in cucina: il cestello da 4L permette di preparare fino a 2 porzioni, i 6 programmi preimpostati semplificano la cottura di molti piatti e il rivestimento in ceramica antiaderente senza PFAS aiuta a cucinare in modo più sano, con meno grassi e senza preoccupazioni sui materiali a contatto con il cibo.
Bosch Friggitrice ad Aria Serie 2 in offerta: sconto del 42% su Amazon
In questa fase la Bosch Friggitrice ad Aria Serie 2 è proposta a 79,99€, con un forte sconto del 42% rispetto al prezzo di listino, una cifra interessante per una friggitrice ad aria compatta da 1300 W firmata da un marchio noto per gli elettrodomestici affidabili. Se cerchi un modello per 1-2 persone, il fatto che la Bosch Friggitrice ad Aria Serie 2 sia in sconto del 42% la rende particolarmente competitiva nella sua fascia.
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La friggitrice ad aria Bosch con il cestello da 4L e il rivestimento in ceramica senza PFAS
Se vuoi ridurre l’uso di olio e tenere sotto controllo odori e schizzi, questa friggitrice ad aria punta tutto su praticità quotidiana e ingombro ridotto pur mantenendo una buona capacità.
- Cestello da 4L fino a 2 porzioni: ideale per single o coppie, ti permette di cucinare porzioni complete senza occupare troppo spazio sul piano di lavoro.
- Design compatto e fondo profondo: accoglie anche alimenti più lunghi, così puoi variare spesso le ricette senza dover usare forno o padelle ingombranti.
- Rivestimento in ceramica antiaderente senza PFAS: facilita la cottura con poco olio e rende più semplice il distacco dei cibi, aiutandoti a puntare su piatti più leggeri.
- Interno in metallo resistente: pensato per durare nel tempo e per ridurre l’accumulo di odori, così la friggitrice resta più neutra anche con uso frequente.
- Cestello e griglia lavabili in lavastoviglie: dopo la cena basta smontare i componenti principali e inserirli in lavastoviglie, riducendo al minimo la fatica nella pulizia.
- Cavo extra lungo da 1 metro con avvolgicavo: puoi posizionarla dove ti è più comodo sul piano di lavoro e riporla in ordine dopo l’uso, senza fili sparsi.
- Potenza da 1300 W: garantisce una cottura rapida e uniforme per una varietà di piatti, dai contorni alle proteine, riducendo i tempi rispetto al forno tradizionale.
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FAQ
Il cestello da 4L è pensato per preparare fino a circa 2 porzioni alla volta.
No, il rivestimento antiaderente è in ceramica ed è dichiarato senza PFAS.
Sì, cestello e griglia sono lavabili in lavastoviglie e l’interno in metallo facilita la manutenzione.
È progettata con un design compatto e salvaspazio, adatto soprattutto a cucine piccole.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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