Friggitrice ad aria BELLA: solo per oggi il prezzo sprofonda
La friggitrice ad aria bella con cestello da 8 litri e 5 modalità di cottura differenti, è in promo con uno sconto del 38% e costa pochissimo.
Preparare pasti per più persone senza occupare tempo tra pentole e attese di preriscaldamento può essere complicato. La friggitrice ad aria bella da 8 L è disponibile con uno sconto del 38%.
Il modello riunisce cinque modalità di cottura in un unico apparecchio: frigge ad aria, griglia, cuoce, arrostisce e riscalda. Il cestello da 8 litri è indicato per preparare porzioni per 6-8 persone, mentre gli otto programmi preimpostati e i comandi digitali touchscreen aiutano a impostare la cottura. La griglia e il cestello sono rimovibili, antiaderenti e lavabili in lavastoviglie.
Friggitrice ad aria BELLA da 8 L in offerta: sconto del 38%
Su Amazon la friggitrice ad aria BELLA è proposta a 49,99 euro, con uno sconto indicato del 38%. Il formato da 8 litri e le cinque funzioni la rendono una soluzione versatile per chi desidera cucinare diversi tipi di pietanze con un solo dispositivo. Non sono disponibili informazioni per confrontare il prezzo con altri prodotti della stessa fascia o per indicare eventuali opzioni di pagamento a rate, coupon, vantaggi Prime o scadenza della promozione. Puoi scoprire ora la friggitrice ad aria BELLA a 49,99 euro.
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La friggitrice ad aria da 8 L con 5 funzioni e comandi touchscreen
Quando si vuole variare la preparazione dei pasti senza ricorrere a più apparecchi, contano la capienza e la versatilità. Questa friggitrice digitale offre diverse modalità e accorgimenti pratici per l’uso quotidiano:
- Capacità da 8 litri: consente di preparare pietanze per 6-8 persone, utile quando si cucina per la famiglia o per gli ospiti.
- Cinque modalità di cottura: friggere ad aria, grigliare, cuocere, arrostire e riscaldare amplia le preparazioni possibili, dai pasti ai dolci. È incluso anche un ricettario per iniziare.
- Otto programmi preimpostati e touchscreen digitale: aiutano a selezionare impostazioni di cottura senza dover intervenire su ogni parametro manualmente.
- Cottura senza preriscaldamento: la convezione è pensata per cuocere rapidamente e in modo uniforme, evitando l’attesa iniziale.
- Cestello e griglia rimovibili: il rivestimento antiaderente senza PFOA e il lavaggio in lavastoviglie semplificano la pulizia dopo l’uso.
- Preparazioni con meno grassi: le informazioni del prodotto indicano l’88% di grassi e il 65% di calorie in meno rispetto ai tipici fast food, mantenendo croccantezza e sapore.
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FAQ
Le informazioni del prodotto indicano una capacità adatta a preparare pietanze per 6-8 persone.
Permette di friggere ad aria, grigliare, cuocere, arrostire e riscaldare.
Sì. Il cestello e la griglia sono rimovibili e lavabili in lavastoviglie.
La scheda indica la cottura senza preriscaldamento.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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