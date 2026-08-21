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Vuoi friggere crocchette, patatine e secondi sfiziosi senza riempire la cucina di odori e senza esagerare con l’olio? Con uno sconto del 38% la Ariete 4633 diventa una delle soluzioni più interessanti tra le friggitrici ad aria compatte: con i suoi 4 litri di capacità e i programmi preimpostati ti permette di preparare piatti croccanti usando anche solo un cucchiaio d’olio.

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Questa friggitrice è pensata per chi cerca praticità quotidiana: la circolazione di aria ad alta temperatura cuoce velocemente, limita i grassi e riduce al minimo fumo e odori in cucina. Grazie ai diversi programmi, alle funzioni Grill e Shake e al pannello touch, puoi gestire in modo intuitivo tempi e temperatura fino a 200 °C per adattare ogni ricetta alle preferenze della famiglia.

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In questo momento la Ariete 4633 friggitrice ad aria è proposta a 49,99€ con uno sconto del 38%, una cifra molto competitiva per un modello da 4 litri con 9 programmi e funzioni avanzate come Grill e Shake. Nella fascia delle friggitrici ad aria compatte il rapporto qualità/prezzo è particolarmente interessante, soprattutto per chi vuole un elettrodomestico versatile senza salire su modelli più costosi e ingombranti. Se ti interessa un modello capiente ma ancora adatto alla cucina di tutti i giorni, puoi portarti a casa la Ariete 4633 a soli 49,99€, approfittando della promozione attuale disponibile su Amazon.

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La friggitrice Ariete con la capacità da 4 litri e i 9 programmi automatici

Se in casa amate il fritto ma vuoi contenere grassi, odori e tempi di preparazione, questa friggitrice ad aria è pensata proprio per semplificare la tua routine in cucina senza rinunciare alla croccantezza.

Frittura con un solo cucchiaio d’olio : la cottura ad aria calda ti permette di ottenere pietanze dorate e croccanti riducendo drasticamente l’uso di olio, ideale se vuoi piatti più leggeri senza cambiare le tue ricette preferite.

: la cottura ad aria calda ti permette di ottenere pietanze dorate e croccanti riducendo drasticamente l’uso di olio, ideale se vuoi piatti più leggeri senza cambiare le tue ricette preferite. Cottura senza odori e fumo : l’aria ad alta temperatura circola all’interno della camera di cottura e limita la dispersione di odori in cucina, così puoi friggere anche in ambienti piccoli senza impregnare tende e vestiti.

: l’aria ad alta temperatura circola all’interno della camera di cottura e limita la dispersione di odori in cucina, così puoi friggere anche in ambienti piccoli senza impregnare tende e vestiti. Funzioni Grill e Shake con 9 programmi : i programmi preimpostati e le funzioni dedicate ti aiutano a gestire automaticamente tempi e intensità di cottura, evitando errori e controlli continui sullo stato delle pietanze.

: i programmi preimpostati e le funzioni dedicate ti aiutano a gestire automaticamente tempi e intensità di cottura, evitando errori e controlli continui sullo stato delle pietanze. Capacità fino a 1,5 kg di fritto : il cestello da 4 litri consente di preparare porzioni generose per famiglie o cene con amici, riducendo il numero di cicli di cottura rispetto ai modelli più piccoli.

: il cestello da 4 litri consente di preparare porzioni generose per famiglie o cene con amici, riducendo il numero di cicli di cottura rispetto ai modelli più piccoli. Pannello touch con impostazione di temperatura e timer : il grande display rende immediato scegliere programma, temperatura fino a 200 °C e durata, per adattare la cottura a snack veloci o piatti più elaborati.

: il grande display rende immediato scegliere programma, temperatura fino a 200 °C e durata, per adattare la cottura a snack veloci o piatti più elaborati. Parti a contatto con gli alimenti BPA Free: l’assenza di BPA nelle componenti dedicate al cibo offre una maggiore tranquillità per l’uso quotidiano, soprattutto se cucini spesso per bambini.

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FAQ Quante porzioni posso preparare con la friggitrice ad aria Ariete 4633? La capacità consente di cuocere fino a circa 1,5 kg di fritto, adatta per famiglie o piccoli gruppi. La friggitrice Ariete 4633 produce molti odori durante la cottura? No, la circolazione di aria calda limita fumo e odori, rendendola adatta anche a cucine piccole. Posso regolare manualmente temperatura e tempo sulla Ariete 4633? Sì, tramite il pannello touch puoi impostare timer e temperatura fino a 200 °C oltre ai programmi automatici. Le parti interne della friggitrice Ariete 4633 sono sicure per gli alimenti? Sì, le parti a contatto con il cibo sono dichiarate BPA Free sulla base di test di terze parti.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.