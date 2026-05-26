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L’offerta su Ariete 4618 Airy Fryer XXL è particolarmente interessante se stai cercando una friggitrice ad aria capiente per tutta la famiglia. Su Amazon la trovi con uno sconto del 26% e puoi portarti a casa una friggitrice da ben 7 litri a 48,84€, un prezzo molto competitivo per questa categoria di prodotto.

Ariete 4618 Airy Fryer XXL

Questa friggitrice ad aria nasce per chi vuole preparare porzioni abbondanti in poco tempo, limitando l’uso di olio e grassi. Il cestello extra large ti permette di cuocere fino a 2,5 kg di patatine fritte in una sola volta, soluzione ideale per famiglie numerose o cene con amici, con il plus della praticità del formato XXL e dei 1800 Watt di potenza che velocizzano i tempi di cottura.

Ariete 4618 Airy Fryer XXL in offerta: sconto del 26% e prezzo sotto i 50 euro

La Ariete 4618 Airy Fryer XXL è proposta su Amazon a 48,84€ grazie a uno sconto del 26% che rende questa friggitrice ad aria una delle soluzioni più convenienti nella fascia delle XXL. Considerando il cestello da 7 litri in grado di friggere fino a 2,5 kg di patatine in un solo ciclo, si tratta di un prezzo particolarmente aggressivo se confrontato con altri modelli di pari capacità.

Chi vuole una friggitrice ad aria grande, adatta a famiglie numerose e pensata per una cottura più leggera senza olio e grassi, può approfittare di questa promo: il Ariete 4618 Airy Fryer XXL è disponibile a 48,84€, una cifra che di solito si vede su prodotti decisamente più piccoli. La potenza da 1800 Watt aiuta a ridurre i tempi di preparazione e ad affrontare senza problemi anche grandi quantità di cibo in un’unica infornata.

La friggitrice Ariete con il cestello XXL da 7 litri e la potenza da 1800 Watt

La friggitrice ad aria Ariete 4618 Airy Fryer XXL è pensata per chi prepara spesso grandi quantità di cibo e non vuole rinunciare alla comodità. Il cestello extra large da 7 litri è l’elemento chiave: puoi cucinare fino a 2,5 kg di patatine fritte in un’unica sessione, evitando cotture multiple e ottimizzando i tempi in cucina, soprattutto quando hai ospiti o una famiglia numerosa da servire.

La potenza di 1800 Watt permette di portare velocemente la friggitrice in temperatura e di mantenere una cottura uniforme. L’uso ridotto o nullo di olio e grassi rende le preparazioni più leggere rispetto alla frittura tradizionale, mantenendo però la croccantezza tipica delle patatine e degli snack fritti. La struttura XXL, unita alla gestione ad aria calda, la rende una valida alternativa al forno per molte ricette quotidiane.

Ariete 4618 Airy Fryer XXL

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