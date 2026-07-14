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Oggi a metà prezzo la friggitrice Ardes Infinity per una cucina light

Ardes ARFRYA10L INFINITY, friggitrice ad aria XL da 5 litri sottile e salvaspazio con programmi automatici, oggi in sconto del 48%.

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Friggitrice ad aria Ardes ARFRYA10L INFINITY XL da 5 litri Amazon

Vuoi ridurre i grassi in cucina senza rinunciare a piatti croccanti come patatine, pollo o snack sfiziosi? Oggi la Ardes ARFRYA10L INFINITY, friggitrice ad aria XL da 5 litri, è proposta con uno sconto del 48% che la rende una soluzione accessibile per passare a una cottura più leggera e pratica.

Questa friggitrice ad aria unisce una cavità XL da 5 litri a un design sottile da soli 23 cm di larghezza, così puoi cucinare per 4-6 persone pur avendo poco spazio sul piano di lavoro. I 5 programmi preimpostati ti guidano nella preparazione di piatti diversi senza dover regolare ogni volta tempi e temperature, mentre la cavità antiaderente super profonda e gli elementi lavabili in lavastoviglie semplificano al massimo la pulizia dopo ogni utilizzo.

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Ardes ARFRYA10L INFINITY in offerta su Amazon: sconto del 48%

Con la promo in corso puoi portarti a casa la Ardes ARFRYA10L INFINITY a soli 43,99€, approfittando di uno sconto del 48% rispetto al prezzo di listino. Per una friggitrice ad aria XL da 5 litri con touch screen digitale, timer da 60 minuti e cavità antiaderente super profonda, il rapporto qualità/prezzo è particolarmente competitivo nella sua fascia. Se stai pensando di passare alla cottura ad aria, questo è un momento interessante per valutare l’acquisto.

La friggitrice ad aria Ardes con la cavità XL da 5 litri e il design sottile

Se vuoi alleggerire le ricette di tutti i giorni senza stravolgere le tue abitudini, una friggitrice ad aria può diventare l’alleata ideale in cucina, soprattutto quando unisce capacità, praticità e ingombro ridotto.

  • Frittura sana e croccante con fino all’80% di grassi in meno: la cottura ad aria permette di usare pochissimo olio rispetto alla frittura tradizionale, così puoi preparare patatine, pollo o snack croccanti riducendo sensibilmente i grassi nei tuoi piatti quotidiani.
  • Capacità XL da 5 litri per 4-6 persone: la cavità è più profonda del 30% rispetto alle friggitrici convenzionali, ideale per famiglie o cene con amici, perché consente di cuocere porzioni più abbondanti in un solo ciclo.
  • 5 programmi preimpostati e timer fino a 60 minuti: puoi friggere, arrostire, cuocere al forno e preparare snack salutari selezionando il programma più adatto, senza dover impostare ogni volta tutti i parametri, con un maggiore controllo sui tempi di cottura.
  • Design compatto da soli 23 cm di larghezza: nonostante la capacità XL, la friggitrice occupa poco spazio sul piano cucina (23 cm di larghezza e 40 cm di profondità), una soluzione pratica per chi ha piani di lavoro ridotti o cucine piccole.
  • Contenitore estraibile e griglia antiaderente lavabili in lavastoviglie: la cavità antiaderente super profonda e i componenti estraibili rendono le operazioni di pulizia rapide, evitando l’accumulo di residui e incrostazioni dopo la cottura.
  • Temperatura regolabile tra 80°C e 200°C: la possibilità di modulare il calore ti permette di passare da piatti delicati a ricette più croccanti, adattando la friggitrice a molte preparazioni diverse.

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Ardes ARFRYA10L INFINITY, offerta lampo a 43,99€: Approfitta subito prima che le scorte finiscano.

FAQ

Quante persone posso servire con la friggitrice ad aria Ardes ARFRYA10L INFINITY?

La capacità XL da 5 litri è pensata per cucinare porzioni adatte a circa 4-6 persone.

La friggitrice Ardes ARFRYA10L INFINITY occupa molto spazio sul piano cucina?

No, è una friggitrice sottile larga solo 23 cm e profonda 40 cm, studiata per essere salvaspazio.

I componenti della friggitrice Ardes ARFRYA10L INFINITY sono lavabili in lavastoviglie?

Sì, il contenitore estraibile e la griglia antiaderente sono lavabili in lavastoviglie per facilitare la pulizia.

Che range di temperatura offre la friggitrice ad aria Ardes ARFRYA10L INFINITY?

La temperatura è regolabile tra 80°C e 200°C, così puoi adattarla a molte ricette diverse.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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