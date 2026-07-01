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Vuoi cucinare in modo più sano senza rinunciare alla croccantezza dei fritti e, allo stesso tempo, tenere sotto controllo tempi e cottura? Su Amazon la ADIVO Friggitrice ad Aria in Vetro 4L/1.5L è ora disponibile con uno sconto del 37%, un’occasione interessante per chi cerca un apparecchio versatile e compatto per la cucina di tutti i giorni.

ADIVO Friggitrice ad Aria in Vetro 4L/1.5L 94,99 € -37% 149,99 € Risparmi 55,00 € Acquista su Amazon

Questa friggitrice ad aria punta tutto sulla visibilità della cottura e sulla praticità. La ciotola in vetro borosilicato permette di controllare a colpo d’occhio la doratura dei cibi, mentre la doppia capacità regolabile semplifica la vita sia a chi cucina solo per sé sia a chi prepara pasti per tutta la famiglia. Il design staccabile e impilabile, unito alle modalità di cottura multiple con potenza da 1500W, la rende una soluzione flessibile per chi vuole ridurre l’uso di olio senza complicarsi con troppi elettrodomestici diversi.

ADIVO Friggitrice ad Aria in Vetro in offerta: sconto del 37% sul prezzo di listino

La promo su Amazon rende la ADIVO Friggitrice ad Aria in Vetro 4L/1.5L particolarmente interessante per chi vuole un dispositivo completo a un prezzo più accessibile. Oggi puoi portarti a casa la friggitrice a solo 94,99€ grazie allo sconto del 37% rispetto al listino. Un prezzo in linea con le friggitrici ad aria di fascia media, con in più il vantaggio della ciotola in vetro premium e della doppia capacità regolabile. L’offerta è a tempo e, come spesso accade su questo tipo di prodotti, potrebbe variare in base alle scorte disponibili.

La friggitrice ADIVO con la ciotola in vetro visiva e la doppia capacità regolabile

Se il tuo obiettivo è cucinare in modo più leggero e controllato, questa friggitrice ad aria offre una serie di caratteristiche pensate proprio per semplificare la vita in cucina e ridurre al minimo gli accessori necessari.

Camera di cottura in vetro borosilicato : la ciotola in vetro liscia e trasparente ti permette di monitorare la cottura a 360° senza aprire il cassetto, così eviti dispersioni di calore e hai sempre sotto controllo il grado di doratura.

: la ciotola in vetro liscia e trasparente ti permette di monitorare la cottura a 360° senza aprire il cassetto, così eviti dispersioni di calore e hai sempre sotto controllo il grado di doratura. Doppia capacità 4L e 1,5L : il design 2-in-1 consente di passare da una capacità compatta per porzioni singole a un volume più grande per la famiglia, ottimizzando spazio e consumi in base alle tue esigenze reali.

: il design 2-in-1 consente di passare da una capacità compatta per porzioni singole a un volume più grande per la famiglia, ottimizzando spazio e consumi in base alle tue esigenze reali. Ciotola per cuocere, servire e conservare : grazie al coperchio abbinato puoi portare direttamente la ciotola in tavola o riporla in frigorifero, riducendo il numero di piatti e contenitori da lavare dopo ogni pasto.

: grazie al coperchio abbinato puoi portare direttamente la ciotola in tavola o riporla in frigorifero, riducendo il numero di piatti e contenitori da lavare dopo ogni pasto. Struttura staccabile e portatile : la testa motore separata e il corpo impilabile permettono di riporre la friggitrice anche in armadietti piccoli e di portarla facilmente in ufficio, in camper o in campeggio.

: la testa motore separata e il corpo impilabile permettono di riporre la friggitrice anche in armadietti piccoli e di portarla facilmente in ufficio, in camper o in campeggio. Potenza da 1500W con modalità multiple : il sistema di riscaldamento fa circolare rapidamente l’aria calda fino a 200°C, con impostazioni di tempo/temperatura personalizzabili e funzioni dedicate come Frittura ad aria, Arrosto, Forno, Riscaldamento, Mantenimento in caldo e Sbrinamento per adattarsi a molte ricette diverse.

: il sistema di riscaldamento fa circolare rapidamente l’aria calda fino a 200°C, con impostazioni di tempo/temperatura personalizzabili e funzioni dedicate come Frittura ad aria, Arrosto, Forno, Riscaldamento, Mantenimento in caldo e Sbrinamento per adattarsi a molte ricette diverse. Manutenzione semplificata: la ciotola in vetro resistente ai graffi è completamente lavabile in lavastoviglie, così la pulizia dopo la cottura è rapida e senza fatica.

ADIVO Friggitrice ad Aria in Vetro 4L/1.5L 94,99 € -37% 149,99 € Risparmi 55,00 € Acquista su Amazon

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FAQ La friggitrice ADIVO in vetro è adatta sia a una persona che a una famiglia? Sì, grazie alla doppia capacità regolabile da 1,5L e 4L è comoda sia per porzioni singole sia per pasti familiari. Posso vedere il cibo mentre cuoce nella friggitrice ADIVO? Sì, la ciotola in vetro borosilicato offre visibilità a 360° sulla cottura senza dover aprire l’apparecchio. La ciotola della friggitrice ADIVO può essere lavata in lavastoviglie? Sì, la ciotola in vetro è resistente ai graffi e completamente lavabile in lavastoviglie. Quante modalità di cottura ha la friggitrice ad aria ADIVO? Dispone di un sistema da 1500W con funzioni come Frittura ad aria, Arrosto, Forno, Riscaldamento, Mantenimento in caldo e Sbrinamento.