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Con una friggitrice ad aria a doppio cestello ci sono tanti vantaggi: la cottura diventa più flessibile. Ecco tutti i vantaggi e a chi conviene davvero

Moulinex

La friggitrice ad aria è un elettrodomestico molto utile e sempre più diffuso nelle case degli italiani, garantendo varie opzioni per cotture veloci e salutari.

I produttori continuano a migliorare i modelli di dispositivi e, in questi ultimi mesi, si sta diffondendo sempre di più una nuova variante.

Si tratta della friggitrice ad aria a doppio cestello, una soluzione particolarmente comoda e che può portare una lunga serie di vantaggi.

Scegliendo un prodotto di questo tipo, infatti, è possibile sfruttare al massimo le caratteristiche di una friggitrice ad aria tradizionale, ottenendo ulteriori funzionalità aggiuntive.

Andiamo ad analizzare quando conviene scegliere una friggitrice ad aria a doppio cestello e a chi può davvero servire una soluzione di questo tipo.

I vantaggi della friggitrice ad aria a doppio cestello

Con una friggitrice ad aria di questo tipo è possibile sfruttare la cottura simultanea di pietanze diverse, sfruttando al meglio la presenza di un doppio cestello.

Un prodotto di questo tipo, quindi, conviene soprattutto quando si preparano regolarmente un piatto principale e un contorno che presentano temperature e tempi di cottura differenti.

In questo modo, si elimina la necessità di effettuare due cotture separate, velocizzando notevolmente i tempi di preparazione. Il doppio cestello permette anche di sfruttare la sincronizzazione dei tempi di cottura, quando si cucinano due portate diverse.

La separazione dei vani di cottura, con il sistema del doppio cestello in sostituzione di un unico cestello grande, permette anche di ottenere una separazione di sapori e odori quando si cucinano pietanze molto diverse.

Da non sottovalutare un altro vantaggio: quando ci sono esigenze alimentari differenti (intolleranze, diete particolari etc.), il doppio cestello si rivela essere un plus di grande rilevanza che migliora l’efficienza nell’utilizzo della friggitrice ad aria.

Il sistema a doppio cestello è anche una soluzione flessibile: chi alterna pasti singoli veloci a cene più articolate, infatti, può adattare il funzionamento in base alle esigenze. Se bisogna preparare una sola pietanza, è possibile utilizzare un solo cestello.

La friggitrice a doppio cestello è ideale per le famiglie composte da 3 o più persone e per cui un modello normale, con singolo cestello, può risultare troppo piccolo e poco flessibile.

In genere, infatti, modelli di questo tipo hanno una capienza elevata (fino a 10 litri ,ad esempio). In quest’ottica, è possibile anche sostituire completamente il forno elettrico, ottenendo cotture più veloci, con consumi ridotti e una soluzione più flessibile e in grado di adattarsi alle differenti esigenze delle famiglie.

Quanto costa una friggitrice ad aria di questo tipo?

Il doppio cestello comporta una spesa leggermente più alta: una friggitrice ad aria di questo tipo, infatti, costa intorno ai 100-120 euro, con la possibilità di arrivare a 150 euro per i modelli più grandi e con funzionalità più avanzate.

Si tratta, in ogni caso, di una spesa non troppo elevata, rispetto a un modello a singolo cestello, ma che consente di ottenere numerosi vantaggi, come visto in precedenza. Le offerte del momento, inoltre, possono garantire un risparmio sostanziale.