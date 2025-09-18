Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Un esperto di "public speaking" ha svelato la frase di sole tre parole fondamentale per attirare l'attenzione di qualsiasi pubblico

Non è semplice parlare in pubblico, anzi. La sfida più grande? Farsi ascoltare. Riuscire a catturare l’attenzione del pubblico e mantenerlo concentrato su quanto si sta dicendo può risultare decisamente complesso.

Ne ha parlato John Bowe, esperto di comunicazione, che ritiene esista una frase di appena tre parole in grado di attirare l’attenzione immediata del pubblico: “Immagina questo scenario”. Una formula che definisce infallibile.

Immagina questo scenario, perché funziona

In un articolo per Cnbc, Bowe ha spiegato che ognuna di queste tre parole ha un effetto mirato:

“immagina” è un comando diretto , che proietta l’interlocutore in seconda persona, rendendolo dunque una parte attiva e stimolando la sua immaginazione;

, che proietta l’interlocutore in seconda persona, rendendolo dunque una parte attiva e stimolando la sua immaginazione; “questo” permette di ancorare la narrazione nel qui e ora , creando urgenza e rilevanza;

, creando urgenza e rilevanza; “scenario” annuncia invece che sta per giungere una storia concreta, caratterizzata da personaggi, dettagli e immagini. Elementi che il cervello recepisce con più facilità rispetto a dati astratti.

Poste insieme, queste parole evocano curiosità e creano uno spazio mentale condiviso. All’interno di questo, chi ascolta è maggiormente predisposto a seguire il filo logico ed emotivo del messaggio.

Alternative efficaci

Bowe ha poi suggerito alcune varianti simili, utili per adattare il tono alla specifica situazione. L’obiettivo di queste frasi è lo stesso: attivare la mente di chi ascolta, mirando al coinvolgimento diretto:

E se voi (What if you);

Immaginatevi (Imagine yourself);

Pensate all’ultima volta che (Think of the last time you);

Vi siete mai trovati (Have you ever found yourself).

L’importanza del linguaggio del corpo

Le parole sono cruciali, ma vanno combinate con il giusto linguaggio del corpo. Questo può aiutare a prendere il controllo della situazione. Ecco i consigli di coach Francesca, psicologa e life coach ben nota online:

mani sui fianchi per una power pose che indichi prontezza e leadership, aumentano la fiducia nell’uditorio e fanno apparire più autorevoli;

allontanarsi dal tavolo se non si è d’accordo con qualcosa, perché spingersi indietro è un chiaro segnale di dissenso. Una mossa da usare però con cautela, perché potrebbe apparire eccessivamente provocatoria;

tocchi surrogati, come accarezzare una tazza o premere una penna sulle labbra, sono indicatori non verbali di intimità. Segnali silenziosi da lanciare o intercettare;

oggetti tra te e l’altra persona, da spostare per mostrare di sentirsi a proprio agio, abbattendo delle barriere. Al tempo stesso porre oggetti indica disagio e disinteresse;

oggetti personali per potenziarsi, rafforzando il proprio senso di sicurezza.

Comunicazione efficace

I consigli elencati sono decisamente utili ma vanno fatti propri. Non è possibile ripetere tutto in maniera meccanica, sperando in un esito positivo. Non si tratta di istruzioni di Ikea, che dovrebbero avere un risultato identico in ogni caso.

Non costruiamo una libreria ma un legame con il pubblico. Occorre personalizzare, scegliere e scartare, così come leggermente modificare. A partire da “immagina questo scenario”, la scena è vostra e toccherà renderla davvero tale.