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Nikon Z30, la fotocamera mirrorless con sensore DX da 20,9 MP, obiettivo 16-50 mm e funzioni dedicate ai vlog è in offerta con uno sconto del 40%.

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Registrare vlog e video con immagini dettagliate e audio chiaro può essere complicato con strumenti poco adatti alle riprese. La Nikon Z30 con obiettivo NIKKOR Z DX 16-50 VR è disponibile con uno sconto del 40%.

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Questo kit mirrorless è pensato per chi vuole realizzare contenuti con praticità, dai vlog in prima persona alle interviste. Il monitor touchscreen orientabile aiuta a controllare l’inquadratura anche quando si riprende se stessi, mentre l’autofocus continuo segue il soggetto durante la registrazione. Il microfono stereo integrato registra l’audio e, se serve, è possibile collegare un microfono esterno compatibile.

Nikon Z30: sconto del 40% e circa 393 euro di risparmio

La fotocamera mirrorless Nikon Z30 con obiettivo NIKKOR Z DX 16-50 VR costa 589 euro, con uno sconto del 40% rispetto al prezzo di riferimento implicito nella promozione: il risparmio calcolato è di circa 393 euro. Il kit comprende un obiettivo zoom compatto, utilizzabile per riprese in prima persona e interviste. Puoi portarti a casa la Nikon Z30 a 589 euro. Le informazioni disponibili non indicano se siano previsti pagamenti a rate, l’uso di coupon, una scadenza della promozione, i vantaggi Prime o i tempi per il reso.

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La fotocamera mirrorless con sensore DX da 20,9 MP e monitor orientabile

Quando si creano video da soli, controllare inquadratura, messa a fuoco e audio può fare la differenza. La Nikon Z30 riunisce funzioni pensate per rendere più semplici le riprese e dare maggiore libertà nella creazione di contenuti:

Sensore CMOS DX da 20,9 MP : cattura foto e video ricchi di dettagli, per dare maggiore definizione ai contenuti condivisi.

: cattura foto e video ricchi di dettagli, per dare maggiore definizione ai contenuti condivisi. Monitor touchscreen ad angolazione variabile : permette di verificare l’inquadratura mentre si registra un vlog in prima persona o si scatta un selfie.

: permette di verificare l’inquadratura mentre si registra un vlog in prima persona o si scatta un selfie. Registrazione continua fino a 125 minuti e autofocus permanente : consente di realizzare sequenze lunghe e aiuta a mantenere a fuoco il soggetto anche durante le riprese in movimento.

: consente di realizzare sequenze lunghe e aiuta a mantenere a fuoco il soggetto anche durante le riprese in movimento. Microfono stereo incorporato e compatibilità con un microfono esterno : offre una soluzione audio integrata e la possibilità di collegare un microfono opzionale.

: offre una soluzione audio integrata e la possibilità di collegare un microfono opzionale. Obiettivo zoom NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR : la gamma di zoom è adatta a situazioni diverse, dai vlog alle interviste; l’autofocus silenzioso riduce i rumori di messa a fuoco quando si registra con un microfono esterno.

: la gamma di zoom è adatta a situazioni diverse, dai vlog alle interviste; l’autofocus silenzioso riduce i rumori di messa a fuoco quando si registra con un microfono esterno. Stabilizzazione e impugnatura profonda : la funzione e-VR e la presa salda aiutano a ottenere riprese più stabili anche a mano libera.

: la funzione e-VR e la presa salda aiutano a ottenere riprese più stabili anche a mano libera. Garanzia Nital V.I.P. fino a 6 anni: la descrizione indica che acquistando dal Nikon Store ufficiale su Amazon Italia si riceve la card gratuita per l’estensione della garanzia su fotocamera e obiettivo.

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FAQ La Nikon Z30 è adatta per registrare vlog? Sì. Ha un monitor touchscreen orientabile, autofocus permanente e microfono stereo integrato; supporta anche un microfono esterno compatibile. Quanto a lungo può registrare la Nikon Z30? Le informazioni del prodotto indicano registrazioni continue fino a 125 minuti. Che obiettivo è incluso nel kit Nikon Z30? Il kit comprende l’obiettivo zoom NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR. La Nikon Z30 include una garanzia estesa? La descrizione indica una garanzia Nital V.I.P. fino a 6 anni acquistando dal Nikon Store ufficiale su Amazon Italia.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.