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Il set LEGO Polaroid OneStep SX-70 è in offerta con uno sconto del 38% e costa meno di 50 euro. Lo puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero.

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Un oggetto fotografico iconico può essere difficile da ricreare in modo creativo e da esporre in casa. Il set LEGO Ideas Fotocamera Polaroid OneStep SX-70 è disponibile a 49,98 euro, con uno sconto del 38%.

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Il modello riproduce in mattoncini le linee distintive della Polaroid vintage, dal mirino alla striscia colorata, fino alla manopola per la sensibilità alla luce. Una volta completata la costruzione, è possibile caricare una delle tre foto illustrate incluse e premere il pulsante rosso per farla uscire dalla fotocamera, ricreando il gesto della stampa. Il set è pensato come attività creativa e oggetto da collezione per chi ama la fotografia.

LEGO Ideas Fotocamera Polaroid OneStep SX-70 in offerta: sconto del 38%

Il set LEGO Ideas dedicato alla Polaroid OneStep SX-70 costa 49,98 euro ed è proposto con uno sconto del 38%. La confezione comprende i mattoncini per costruire la fotocamera e tre immagini da inserire nel modello. Il prezzo e la percentuale di sconto sono quelli indicati nell’offerta disponibile: le informazioni fornite non specificano una scadenza della promozione, il pagamento a rate, le condizioni Prime o i tempi per il reso. Puoi consultare la scheda dell’offerta per verificare i dettagli aggiornati e acquistare LEGO Ideas Fotocamera Polaroid OneStep SX-70 a 49,98 euro.

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La fotocamera LEGO con tre foto illustrate e il pulsante di stampa

Per chi cerca un passatempo creativo o un pezzo da collezione legato alla fotografia, questo modello combina la costruzione con elementi ispirati a una fotocamera vintage. Ecco cosa caratterizza il set:

516 pezzi da assemblare : la costruzione offre un’attività da seguire passo dopo passo, grazie alle istruzioni illustrate incluse e disponibili anche nell’app LEGO Builder.

: la costruzione offre un’attività da seguire passo dopo passo, grazie alle istruzioni illustrate incluse e disponibili anche nell’app LEGO Builder. Dettagli ispirati alla Polaroid OneStep SX-70 : mirino, striscia colorata, manopola della sensibilità alla luce e adesivi permettono di ricreare l’aspetto riconoscibile della fotocamera.

: mirino, striscia colorata, manopola della sensibilità alla luce e adesivi permettono di ricreare l’aspetto riconoscibile della fotocamera. Tre foto illustrate : la confezione comprende immagini dedicate a Edwin H. Land, alla LEGO House e alla sorella del fan designer che ha ispirato il progetto. Si possono scegliere e caricare nel modello.

: la confezione comprende immagini dedicate a Edwin H. Land, alla LEGO House e alla sorella del fan designer che ha ispirato il progetto. Si possono scegliere e caricare nel modello. Pulsante rosso e foto estraibili : premendo il pulsante dopo aver inserito un’immagine, si simula la stampa, aggiungendo un elemento interattivo all’esposizione del modello.

: premendo il pulsante dopo aver inserito un’immagine, si simula la stampa, aggiungendo un elemento interattivo all’esposizione del modello. Formato compatto: una volta assemblata, la fotocamera misura 9 cm di altezza, 9 cm di larghezza e 15 cm di profondità, così da poter essere collocata su una mensola o una scrivania.

Il set è indicato come regalo per appassionati di fotografia e come modello da collezione per adulti. La confezione include inoltre un libretto illustrato con interviste ai fan designer e ai designer LEGO.

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FAQ Quanti pezzi contiene il set LEGO Polaroid OneStep SX-70? Il set contiene 516 pezzi. Quali dimensioni ha la fotocamera LEGO una volta assemblata? Misura 9 cm di altezza, 9 cm di larghezza e 15 cm di profondità. Le foto illustrate sono incluse nella confezione? Sì, sono incluse tre foto illustrate da caricare nel modello.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.