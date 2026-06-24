Amazon Prime Days, in sconto la fotocamera Polaroid Now+ Generation 2
Polaroid Now+ Generation 2, fotocamera istantanea con app Bluetooth, doppiobiettivo, filtri creativi e pellicola inclusa è in sconto del 35%.
Vuoi stampare subito i tuoi ricordi senza perderli in mezzo alle mille foto sullo smartphone? Oggi la Polaroid Now+ Generation 2 è proposta con uno sconto del 35%, in un bundle che include anche pellicole già pronte all’uso.
Questa fotocamera istantanea analogica unisce il fascino delle Polaroid classiche con il controllo creativo tramite app: puoi giocare con modalità avanzate, sfruttare i filtri per l’obiettivo e avere sempre scatti pronti da condividere e appendere, grazie anche al pacchetto di film a colori incluso.
Polaroid Now+ Generation 2 in offerta su Amazon con il 35% di sconto
La promo attuale porta il bundle Polaroid Now+ Generation 2 con film inclusi a 109,99€, con uno sconto del 35% rispetto al prezzo pieno. Considerando che nella confezione trovi già 16 foto a colori pronte da scattare, si tratta di un prezzo molto competitivo per chi vuole entrare nel mondo delle istantanee senza ulteriori spese iniziali.
La fotocamera Polaroid con il doppio obiettivo e il controllo da app
Questa soluzione è pensata per chi ama la fotografia creativa e vuole qualcosa in più della semplice istantanea automatica: la combinazione tra obiettivo a doppia zona e controllo via Bluetooth offre molte possibilità in un corpo dal design classico.
- Sistema a doppia lente con messa a fuoco a zone: la fotocamera sceglie automaticamente tra distanza ravvicinata e standard, così hai scatti più nitidi senza perdere tempo con regolazioni manuali.
- Controllo tramite app Bluetooth per iOS e Android: puoi attivare funzioni avanzate come esposizioni particolari o controlli manuali direttamente dallo smartphone, ideale per chi vuole sperimentare.
- Kit di 5 filtri per lente in dotazione: filtri come Starburst e le varianti colorate permettono di dare un look distintivo alle foto, perfetto per feste, viaggi e scatti creativi.
- Batteria ricaricabile via USB‑C: niente pile usa e getta, ricarichi la fotocamera come uno smartphone e sei pronto a portarla sempre con te.
- Compatibilità con pellicole i-Type e 600: puoi scegliere fra diverse tipologie di film nel formato quadrato originale Polaroid, ampliando la libertà creativa nel tempo.
- Bundle con 16 foto a colori incluse: nella confezione è presente un doppio pacco di pellicole a colori con cornice bianca, così puoi iniziare a scattare immediatamente appena estrai la fotocamera dalla scatola.
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Polaroid Now+ Generation 2, approfitta dell’offerta lampo con il 35% di sconto fino a esaurimento scorte.
FAQ
Nel bundle sono incluse pellicole a colori per un totale di 16 fotografie istantanee.
È compatibile con pellicole Polaroid i-Type e con pellicola 600 nel formato quadrato originale.
No, la fotocamera ha una batteria interna ricaricabile tramite cavo USB‑C.
Sì, grazie alla connessione Bluetooth puoi usare l’app Polaroid su iOS e Android per funzioni creative avanzate.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.