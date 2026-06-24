Libero
OFFERTE

Amazon Prime Days, in sconto la fotocamera Polaroid Now+ Generation 2

Polaroid Now+ Generation 2, fotocamera istantanea con app Bluetooth, doppiobiettivo, filtri creativi e pellicola inclusa è in sconto del 35%.

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Fotocamera istantanea Polaroid Now+ Generation 2 bianca con pellicola Amazon

Vuoi stampare subito i tuoi ricordi senza perderli in mezzo alle mille foto sullo smartphone? Oggi la Polaroid Now+ Generation 2 è proposta con uno sconto del 35%, in un bundle che include anche pellicole già pronte all’uso.

Questa fotocamera istantanea analogica unisce il fascino delle Polaroid classiche con il controllo creativo tramite app: puoi giocare con modalità avanzate, sfruttare i filtri per l’obiettivo e avere sempre scatti pronti da condividere e appendere, grazie anche al pacchetto di film a colori incluso.

Scopri le nostre offerte su Telegram

Polaroid Now+ Generation 2 in offerta su Amazon con il 35% di sconto

La promo attuale porta il bundle Polaroid Now+ Generation 2 con film inclusi a 109,99€, con uno sconto del 35% rispetto al prezzo pieno. Considerando che nella confezione trovi già 16 foto a colori pronte da scattare, si tratta di un prezzo molto competitivo per chi vuole entrare nel mondo delle istantanee senza ulteriori spese iniziali.

La fotocamera Polaroid con il doppio obiettivo e il controllo da app

Questa soluzione è pensata per chi ama la fotografia creativa e vuole qualcosa in più della semplice istantanea automatica: la combinazione tra obiettivo a doppia zona e controllo via Bluetooth offre molte possibilità in un corpo dal design classico.

  • Sistema a doppia lente con messa a fuoco a zone: la fotocamera sceglie automaticamente tra distanza ravvicinata e standard, così hai scatti più nitidi senza perdere tempo con regolazioni manuali.
  • Controllo tramite app Bluetooth per iOS e Android: puoi attivare funzioni avanzate come esposizioni particolari o controlli manuali direttamente dallo smartphone, ideale per chi vuole sperimentare.
  • Kit di 5 filtri per lente in dotazione: filtri come Starburst e le varianti colorate permettono di dare un look distintivo alle foto, perfetto per feste, viaggi e scatti creativi.
  • Batteria ricaricabile via USB‑C: niente pile usa e getta, ricarichi la fotocamera come uno smartphone e sei pronto a portarla sempre con te.
  • Compatibilità con pellicole i-Type e 600: puoi scegliere fra diverse tipologie di film nel formato quadrato originale Polaroid, ampliando la libertà creativa nel tempo.
  • Bundle con 16 foto a colori incluse: nella confezione è presente un doppio pacco di pellicole a colori con cornice bianca, così puoi iniziare a scattare immediatamente appena estrai la fotocamera dalla scatola.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Polaroid Now+ Generation 2, approfitta dell’offerta lampo con il 35% di sconto fino a esaurimento scorte.

FAQ

Quante foto posso scattare subito con la Polaroid Now+ Generation 2?

Nel bundle sono incluse pellicole a colori per un totale di 16 fotografie istantanee.

La Polaroid Now+ Generation 2 funziona con quale tipo di pellicole?

È compatibile con pellicole Polaroid i-Type e con pellicola 600 nel formato quadrato originale.

Serve usare le batterie per la Polaroid Now+ Generation 2?

No, la fotocamera ha una batteria interna ricaricabile tramite cavo USB‑C.

Posso controllare la Polaroid Now+ Generation 2 dallo smartphone?

Sì, grazie alla connessione Bluetooth puoi usare l’app Polaroid su iOS e Android per funzioni creative avanzate.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

Ferrara Summer Festival

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963