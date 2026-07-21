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Polaroid Now, fotocamera istantanea analogica Gen2 blu con messa a fuoco automatica, flash dedicato e doppia esposizione è in sconto del 41%.

Amazon

Ti piacerebbe dare una forma fisica ai ricordi, senza lasciarli sepolti nella galleria dello smartphone? Oggi puoi farlo in modo semplice e divertente con la Polaroid Now, fotocamera istantanea analogica che su Amazon è proposta con uno sconto del 41% sul prezzo di listino: un’occasione interessante per chi vuole iniziare o rinnovare la propria esperienza con la pellicola istantanea.

Polaroid Now 76,51 € -41% 129,99 € Risparmi 53,48 € Acquista su Amazon

Questa versione di Polaroid Now appartiene alla nuova Generation 2: combina il fascino analogico con una gestione più pratica grazie alla batteria interna ricaricabile via USB-C e a un design pensato per l’uso quotidiano. Il sistema a doppia lente con messa a fuoco automatica semplifica lo scatto anche ai meno esperti, mentre il flash ottimizzato aiuta a ottenere colori più equilibrati e volti ben illuminati. Funzioni creative come la doppia esposizione e l’autoscatto permettono di sperimentare e creare immagini dal sapore artistico senza bisogno di impostazioni complicate.

Polaroid Now in offerta: sconto del 41% per la fotocamera istantanea blu

In questo momento la Polaroid Now blu di Generation 2 è proposta a 76,51€, con un taglio di prezzo del 41% rispetto al listino ufficiale. Un importo che rende questa fotocamera istantanea particolarmente appetibile nella fascia delle analogiche per uso quotidiano, soprattutto se cerchi un modello già pronto all’uso con batteria agli ioni di litio integrata e ricarica tramite USB-C. Considerando le funzioni creative integrate e la compatibilità con le pellicole i-Type e 600 (vendute separatamente), il rapporto qualità/prezzo risulta competitivo per chi vuole iniziare a stampare scatti immediati senza passare dal digitale.

La fotocamera Polaroid con la doppia esposizione e la messa a fuoco automatica

Se il tuo problema è trasformare momenti improvvisati in ricordi tangibili senza doverti perdere in menu complicati, questa fotocamera istantanea nasce proprio per semplificare l’esperienza di scatto, aggiungendo comunque spazio alla creatività.

Sistema di messa a fuoco automatica a doppia lente : ti consente di ottenere immagini più nitide senza dover regolare manualmente la distanza, ideale quando scatti al volo tra amici, in viaggio o durante una festa.

: ti consente di ottenere immagini più nitide senza dover regolare manualmente la distanza, ideale quando scatti al volo tra amici, in viaggio o durante una festa. Flash ottimizzato "a misura d’uomo" : lavora per restituire volti meglio illuminati e colori più naturali, così le foto di interni o serali risultano più equilibrate anche per chi non ha esperienza con la pellicola.

: lavora per restituire volti meglio illuminati e colori più naturali, così le foto di interni o serali risultano più equilibrate anche per chi non ha esperienza con la pellicola. Modalità doppia esposizione : permette di combinare due momenti in un’unica immagine, perfetta per sperimentare sovrapposizioni creative, silhouette e giochi di luce senza software di editing.

: permette di combinare due momenti in un’unica immagine, perfetta per sperimentare sovrapposizioni creative, silhouette e giochi di luce senza software di editing. Autoscatto integrato : rende semplici gli scatti di gruppo o i self-portrait, così compari anche tu nei ricordi stampati senza dover chiedere aiuto a qualcuno.

: rende semplici gli scatti di gruppo o i self-portrait, così compari anche tu nei ricordi stampati senza dover chiedere aiuto a qualcuno. Batteria interna agli ioni di litio con ricarica USB-C : la ricarichi facilmente con il cavo incluso, senza pile usa e getta, ed è più comoda da portare in viaggio o in uscita.

: la ricarichi facilmente con il cavo incluso, senza pile usa e getta, ed è più comoda da portare in viaggio o in uscita. Compatibilità con pellicole i-Type e 600 : offre maggiore flessibilità nella scelta delle cartucce, permettendoti di adattare l’esperienza di scatto ai diversi look delle pellicole Polaroid.

: offre maggiore flessibilità nella scelta delle cartucce, permettendoti di adattare l’esperienza di scatto ai diversi look delle pellicole Polaroid. Design colorato Generation 2 con tracolla inclusa: il colore blu la rende riconoscibile e divertente, mentre la tracolla ti aiuta a portarla sempre con te, pronta per cogliere qualsiasi momento.

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Polaroid Now, approfitta subito dell’offerta lampo al 41% di sconto prima che le scorte si esauriscano.

FAQ Con quali pellicole è compatibile la Polaroid Now Generation 2? La Polaroid Now Generation 2 è compatibile con le pellicole i-Type e 600, vendute separatamente. La Polaroid Now ha la messa a fuoco automatica? Sì, utilizza un sistema di messa a fuoco automatica a doppia lente che aiuta a ottenere immagini più nitide. Come si ricarica la batteria della Polaroid Now? La fotocamera integra una batteria agli ioni di litio che si ricarica tramite porta USB-C con il cavo incluso. La Polaroid Now permette di scattare in doppia esposizione? Sì, include una modalità di doppia esposizione per combinare due immagini in un singolo scatto creativo.