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DJI Osmo Pocket 3, la fotocamera compatta per vlog con sensore CMOS da 1'', video 4K/120 fps e stabilizzazione a 3 assi è scontata del 36%.

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Realizzare vlog e riprese in movimento senza ottenere video mossi può essere complicato, soprattutto quando si viaggia o si vuole filmare senza attrezzatura ingombrante. La DJI Osmo Pocket 3 è ora disponibile con uno sconto del 36%.

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Questa fotocamera tascabile per vlog combina un sensore CMOS da 1 pollice con la registrazione in 4K a 120 fps. Il touchscreen ruotabile da 2 pollici aiuta a comporre l’inquadratura sia in orizzontale sia in verticale, mentre la stabilizzazione meccanica a 3 assi è pensata per riprese fluide anche durante le attività in movimento. ActiveTrack 6.0 mantiene il soggetto al centro dell’inquadratura e la messa a fuoco rapida aiuta a catturare scene nitide.

DJI Osmo Pocket 3 in offerta: sconto del 36%

Se cerchi una videocamera compatta per vlog, la DJI Osmo Pocket 3 a 280 euro è proposta con uno sconto del 36%. Il prezzo indicato permette di valutare una soluzione portatile con registrazione 4K e stabilizzazione meccanica, utile per riprendere viaggi, momenti in famiglia e contenuti da condividere. Il tool non riporta informazioni su pagamento a rate, coupon, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi per il reso.

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La fotocamera DJI con video 4K/120 fps e stabilizzazione a 3 assi

Per chi vuole registrare contenuti senza portare con sé una videocamera ingombrante, questo modello riunisce diverse funzioni pensate per semplificare le riprese:

Sensore CMOS da 1 pollice e video 4K a 120 fps : consentono di catturare filmati dettagliati e scene d’azione con un’elevata frequenza di fotogrammi. La fotocamera è indicata anche per riprendere panorami notturni e tramonti.

: consentono di catturare filmati dettagliati e scene d’azione con un’elevata frequenza di fotogrammi. La fotocamera è indicata anche per riprendere panorami notturni e tramonti. Touchscreen ruotabile da 2 pollici : permette di orientare lo schermo per comporre con più facilità riprese orizzontali o verticali, a seconda del contenuto che vuoi realizzare.

: permette di orientare lo schermo per comporre con più facilità riprese orizzontali o verticali, a seconda del contenuto che vuoi realizzare. Stabilizzazione meccanica a 3 assi : aiuta a ottenere filmati più fluidi mentre cammini, fai un’escursione o riprendi momenti dinamici.

: aiuta a ottenere filmati più fluidi mentre cammini, fai un’escursione o riprendi momenti dinamici. ActiveTrack 6.0 e messa a fuoco rapida : aiutano a mantenere il soggetto nell’inquadratura e a ottenere riprese nitide, anche quando la scena cambia.

: aiutano a mantenere il soggetto nell’inquadratura e a ottenere riprese nitide, anche quando la scena cambia. D-Log M e profondità colore a 10 bit : offrono fino a un miliardo di colori e maggiori possibilità di lavorare sulla resa cromatica in post-produzione.

: offrono fino a un miliardo di colori e maggiori possibilità di lavorare sulla resa cromatica in post-produzione. Audio stereo e collegamento a trasmettitori DJI Mic 2/Mic Mini : permettono di registrare il suono e, collegando i trasmettitori compatibili, di realizzare vlog, interviste e dirette streaming.

: permettono di registrare il suono e, collegando i trasmettitori compatibili, di realizzare vlog, interviste e dirette streaming. Formato tascabile e accessori inclusi: la confezione comprende una custodia protettiva, un cinturino da polso e un manico con filettatura da 1/4 di pollice.

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Approfitta ora dello sconto del 36% sulla DJI Osmo Pocket 3.

FAQ La DJI Osmo Pocket 3 registra video in 4K? Sì, registra video in 4K fino a 120 fps. La DJI Osmo Pocket 3 ha uno schermo ruotabile? Sì, dispone di un touchscreen ruotabile da 2 pollici, utilizzabile per riprese orizzontali e verticali. La DJI Osmo Pocket 3 stabilizza le riprese? Sì, utilizza una stabilizzazione meccanica a 3 assi. Quali accessori sono inclusi? Sono inclusi una custodia protettiva, un cinturino da polso e un manico con filettatura da 1/4 di pollice.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.