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Fotocamera digitale HERBYD 64MP, macchina compatta per bambini e principianti con zoom 18X e video 4K è in offerta con sconto del 53%.

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Vuoi iniziare a scattare foto e video decenti in vacanza, alle feste o in famiglia senza spendere per una reflex costosa e complicata? In questo momento la fotocamera digitale HERBYD è proposta con uno sconto del 53%, così porti a casa una macchina completa di scheda di memoria e accessori a un prezzo contenuto.

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Questa fotocamera compatta è pensata per chi muove i primi passi nella fotografia: è leggera, semplice da usare e subito pronta grazie alla scheda da 32GB inclusa. Lo zoom digitale 18X ti permette di avvicinare soggetti lontani, il display IPS da 2,8 pollici rende immediato rivedere gli scatti, mentre la stabilizzazione aiuta a ridurre il mosso, dettaglio importante per bambini e principianti. Le molte funzioni creative, dai filtri allo scatto continuo fino alla possibilità di usarla come webcam, la rendono un dispositivo versatile per gioco, studio e contenuti social.

Fotocamera digitale HERBYD in offerta: sconto del 53%, scende a 47,49 euro

Parliamo della promo: oggi la fotocamera digitale HERBYD è proposta a 47,49€ grazie allo sconto del 53% sul prezzo di listino, una cifra decisamente aggressiva per una compatta con sensore da 64MP, zoom 18X e scheda da 32GB inclusa. Risulta una soluzione interessante per chi vuole qualcosa in più dello smartphone senza salire nella fascia di prezzo delle mirrorless. L’acquisto è idoneo ad Amazon Prime con consegna rapida e tutti i vantaggi collegati al reso. Se stai valutando una camera economica per ragazzi o come seconda macchina da portare ovunque, il Fotocamera Digitale HERBYD è disponibile con uno sconto del 53%.

La fotocamera compatta con il sensore da 64MP e lo zoom digitale 18X

Se il tuo problema è immortalare viaggi, feste o sport dei figli con immagini decenti e senza la complessità di una macchina professionale, questa compatta prova a mettere ordine con un set di funzioni bilanciate pensate per l’uso quotidiano.

Risoluzione 64MP e video 4K : i tanti megapixel aiutano a ottenere foto più dettagliate e a ritagliare le immagini senza perdere troppo in qualità, mentre il video in alta definizione è adatto a vlog, ricordi di vacanza e contenuti social.

: i tanti megapixel aiutano a ottenere foto più dettagliate e a ritagliare le immagini senza perdere troppo in qualità, mentre il video in alta definizione è adatto a vlog, ricordi di vacanza e contenuti social. Zoom digitale 18X : permette di ingrandire soggetti lontani come animali, sport o spettacoli, utile quando non puoi avvicinarti fisicamente alla scena ma vuoi comunque un’inquadratura ravvicinata.

: permette di ingrandire soggetti lontani come animali, sport o spettacoli, utile quando non puoi avvicinarti fisicamente alla scena ma vuoi comunque un’inquadratura ravvicinata. Display IPS da 2,8 pollici : lo schermo ampio rende più facile inquadrare e rivedere gli scatti al volo, mostrando subito se una foto è venuta bene o se va rifatta.

: lo schermo ampio rende più facile inquadrare e rivedere gli scatti al volo, mostrando subito se una foto è venuta bene o se va rifatta. Batteria da 2000mAh : l’autonomia dichiarata è pensata per coprire lunghe sessioni, così puoi portarla a una gita o a una festa senza dover cercare continuamente una presa di corrente.

: l’autonomia dichiarata è pensata per coprire lunghe sessioni, così puoi portarla a una gita o a una festa senza dover cercare continuamente una presa di corrente. Scheda da 32GB inclusa e supporto fino a 512GB : lo spazio di base consente di iniziare subito a scattare, mentre l’espansione fino a 512GB apre a migliaia di foto e ore di video per chi vuole archiviare senza pensieri.

: lo spazio di base consente di iniziare subito a scattare, mentre l’espansione fino a 512GB apre a migliaia di foto e ore di video per chi vuole archiviare senza pensieri. Filtri, time-lapse e stabilizzazione : le funzioni creative permettono di sperimentare con effetti particolari e sequenze accelerate, mentre la stabilizzazione aiuta a ridurre il mosso, specialmente con mani inesperte.

: le funzioni creative permettono di sperimentare con effetti particolari e sequenze accelerate, mentre la stabilizzazione aiuta a ridurre il mosso, specialmente con mani inesperte. Uso come webcam via USB-C: collegandola al computer può trasformarsi in una webcam dedicata per call, didattica a distanza o streaming, migliorando la qualità rispetto a molte camere integrate nei portatili.

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FAQ La fotocamera digitale HERBYD è adatta ai bambini e ai principianti? Sì, è pensata per bambini, adolescenti e chi inizia: è leggera, compatta e facile da usare, con molte funzioni automatiche. Quanta memoria è inclusa con la fotocamera digitale HERBYD? Nella confezione è inclusa una scheda da 32GB e la fotocamera supporta micro-SD fino a 512GB. Quanto dura la batteria della fotocamera digitale HERBYD? La batteria da 2000mAh è pensata per durare diverse ore, sufficiente per gite, feste e uscite di un’intera giornata. Posso usare la fotocamera digitale HERBYD come webcam per il PC? Sì, collegandola al computer tramite USB-C può essere utilizzata come webcam per videochiamate e streaming.