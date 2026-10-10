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L’interesse dei collezionisti privati per i resti fossili dei dinosauri continua a crescere a ritmi sostenuti. Quello che per decenni è stato un settore riservato quasi esclusivamente alla ricerca scientifica e ai musei pubblici si è trasformato nell’ultimo decennio in un vero e proprio mercato di beni di lusso, trainato da cifre da record e dall’attenzione di grandi patrimoni internazionali.

A tal proposito si registra l’annuncio della casa d’aste Sotheby’s che si prepara a un nuovo importante evento, annunciando la vendita a New York di un altro reperto di grande valore paleontologico. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito alla vendita che potrebbe registrare una valutazione da record.

Un mercato che attira i collezionisti

I resti fossili dei dinosauri sono molto richiesti dai collezionisti e, in passato, più volte si sono registrati acquisti “importanti” che, a poco a poco, hanno trasformato il settore in un vero e proprio mercato di beni di lusso e non più solo in qualcosa che può interessare la sola ricerca scientifica.

L’ultimo episodio di rilievo risale al 2024, quando il miliardario Ken Griffin ha acquistato un raro scheletro di Stegosauro per 44,6 milioni di dollari, destinandolo all’esposizione presso l’American Museum of Natural History di New York. A confermare la solidità di questo mercato è arrivato, a breve distanza, un altro risultato record: la vendita all’asta di un esemplare di Tyrannosaurus rex per 50,1 milioni di dollari.

Casi come questi confermano il grande interesse verso i fossili che stanno diventando un vero e proprio prodotto di investimento e non solo un oggetto da collezione. Ricordiamo che di recente è stato scoperto il più grande cimitero dei dinosauri.

Una nuova vendita all’asta

Il protagonista della prossima asta è un esemplare di Nanotyrannus battezzato amichevolmente “Jodi“. Si tratta di un reperto di straordinaria importanza per la comunità scientifica: al mondo ne sono noti soltanto tre esemplari.

I resti fossili di Jodi sono stati individuati nel 2019 in Montana da un’agricoltrice locale all’interno di un terreno privato. La vendita è stata fissata per la fine di ottobre presso la sede newyorkese di Sotheby’s, dove l’esemplare sarà esposto prima dell’apertura formale delle offerte.

Le valutazioni sono davvero importanti: secondo le stime preliminari degli esperti di Sotheby’s, infatti, il prezzo di Jodi potrebbe oscillare tra i 6 e i 9 milioni di dollari. Si tratta, però, di una cifra solo indicativa. Durante l’asta, infatti, potrebbe essere possibile superare, anche di molto, questa cifra.

Cassandra Hatton, vicepresidente di Sotheby’s e responsabile globale per la scienza e la storia naturale, in una dichiarazione riportata da Financial Times, ha sottolineato: