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Meta sta testando Forum, app separata dedicata ai gruppi Facebook e alle discussioni. L’obiettivo è chiaro: entrare nel territorio di Reddit.

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Meta ha lanciato senza annunci Forum, un'app iPhone che separa i gruppi Facebook in uno spazio per discussioni simile a Reddit.

L'app importa gruppi e attività dall'account Facebook e punta su conversazioni profonde, senza post di amici o Reels.

Forum offre funzioni AI come 'Ask' e assistenza per amministratori, ed è in test pubblico con distribuzione limitata.

Meta ha lanciato senza annunci ufficiali una nuova applicazione chiamata Forum, attualmente disponibile su iPhone tramite App Store. Il progetto ruota attorno ai gruppi Facebook e prova a trasformarli in uno spazio separato dedicato a discussioni e domande tra utenti, con un’impostazione che ricorda da vicino Reddit.

L’app è comparsa online nei giorni scorsi ed è stata individuata inizialmente dal consulente social Matt Navarra. Da parte di Meta non ci sono stati eventi di presentazione o comunicati dedicati, ma alcuni portavoce dell’azienda hanno confermato che si tratta di un test pubblico pensato per valutare l’interesse degli utenti verso nuove esperienze social basate sulle community.

Cos’è Forum di Meta?

Forum è, di fatto, una versione autonoma dei Facebook Groups. Dopo l’accesso con il proprio account Facebook, l’app importa automaticamente gruppi e attività dell’utente, creando un feed composto esclusivamente dalle conversazioni delle community a cui si partecipa.

Meta descrive Forum come uno spazio pensato per “discussioni più profonde” e “risposte reali”, con un forte accento sul valore delle conversazioni tra persone rispetto ai contenuti suggeriti dagli algoritmi o ai trend del momento.

A differenza del feed tradizionale di Facebook, qui non trovano spazio post di amici o Reels. L’interfaccia punta invece sulle discussioni tematiche e sulle interazioni interne ai gruppi, avvicinandosi molto al funzionamento di Reddit e, in parte, anche a servizi come Quora.

Non si tratta però di un ambiente anonimo come Reddit. Per utilizzare Forum serve comunque un account Facebook e i contenuti pubblicati restano sincronizzati con i gruppi presenti sul social network principale. Meta consente comunque di utilizzare nickname, anche se gli amministratori possono visualizzare l’identità reale degli utenti.

Come funziona Forum, il concorrente di Reddit?

L’elemento centrale dell’app è il feed dedicato ai gruppi. Gli utenti possono leggere discussioni, pubblicare messaggi, cercare nuove community in base ai propri interessi e riprendere facilmente conversazioni lasciate in sospeso.

La funzione più interessante è però “Ask”, uno strumento basato sull’intelligenza artificiale. Gli utenti possono fare una domanda e ottenere una risposta costruita utilizzando discussioni e commenti provenienti dai vari gruppi Facebook.

L’app include inoltre un assistente AI dedicato agli amministratori dei gruppi. In questo caso, il sistema dovrebbe supportare la moderazione dei contenuti e la gestione delle community.

Quando sarà disponibile Forum?

Per il momento, Forum è disponibile soltanto su iPhone e non risulta ancora distribuito in tutti i mercati. Meta ha parlato apertamente di una fase di test pubblico, spiegando di voler capire quali prodotti risultino davvero utili o interessanti per gli utenti.

Non è la prima volta che l’azienda prova a separare i gruppi Facebook in un’app dedicata. Un progetto simile era stato lanciato già nel 2014, ma venne chiuso nel 2017.

Le azioni di Reddit dopo l’annuncio di Meta

L’arrivo di Forum ha avuto effetti immediati anche sul mercato finanziario. Dopo le prime notizie sull’app, le azioni di Reddit hanno registrato un calo di circa il 5-6%, complice il timore che Meta possa costruire un’alternativa credibile nel settore delle community online.

Secondo alcuni analisti, Forum potrebbe rappresentare soprattutto una minaccia per gli utenti occasionali di Reddit, cioè quelli che utilizzano la piattaforma principalmente per cercare risposte rapide e opinioni su argomenti specifici.