Giornalista, content editor e seo copywriter: per lavoro scrive e ottimizza i contenuti per i motori di ricerca. Dal 2022 collabora con Libero Tecnologia per la sezione Scienza.

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Amazon ha scalzato Walmart nella classifica Fortune Global 500 grazie a ricavi oltre 700 miliardi e una crescita trainata da AWS, advertising e AI.

Le Big Tech consolidano il loro peso con 38 aziende, ricavi aggregati vicino a 4.000 miliardi e utili in forte aumento nel 2025.

Gli Stati Uniti dominano la lista con 141 società e ricavi totali elevati, seguiti dalla Greater China con 122 aziende presenti.

Intelligenza artificiale prima di ogni cosa, poi cloud e piattaforme digitali. La ricchezza delle grandi aziende passa ormai dai data center e dalla capacità di calcolo, un’infrastruttura che oggi serve anche ai settori più insospettabili, dall’energia alla grande distribuzione.

A dirlo è la Fortune Global 500, la classifica che ogni anno mette in fila le maggiori imprese del mondo in base ai ricavi generati. L’edizione 2026 incorona Amazon, che dopo dodici anni strappa il primo posto a Walmart grazie a un ecosistema fatto di AWS, advertising digitale e modelli di intelligenza artificiale.

La classifica di Fortune Global 500

Come dicevamo, Fortune Global 500 stila ogni anno una graduatoria delle cinquecento aziende più grandi del pianeta, ordinate secondo i ricavi dell’anno: l’edizione 2026 fotografa quindi i bilanci del 2025. Va precisato che il criterio resta il fatturato, quindi la classifica premia i volumi più delle marginalità, ma la top ten è davvero interessantissima:

Amazon (Stati Uniti) – eCommerce, cloud e advertising Walmart (Stati Uniti) – grande distribuzione State Grid (Cina) – energia elettrica UnitedHealth Group (Stati Uniti) – sanità e assicurazioni Saudi Aramco (Arabia Saudita) – petrolio e gas Apple (Stati Uniti) – hardware e servizi digitali McKesson (Stati Uniti) – distribuzione farmaceutica Alphabet (Stati Uniti) – ricerca, advertising e intelligenza artificiale CVS Health (Stati Uniti) – sanità e farmacie China National Petroleum (Cina) – petrolio e gas

A prima vista, possiamo notare che a convivere insieme sono energia, sanità e distribuzione, settori che sulla carta vivono di infrastrutture fisiche. La differenza, però, la fanno le aziende che hanno affiancato a quelle strutture una piattaforma tecnologica: Amazon arriva al primo posto proprio perché ai magazzini ha aggiunto AWS e la vendita di spazi pubblicitari, e Alphabet entra in top ten senza vendere quasi nulla di materiale.

La spinta dell’AI e le Big Tech

Cerchiamo di guardare con occhi più curiosi (e da tech-addicted) la classifiche, per una riflessione che parte da un dato ovvio: l’intelligenza artificiale ha smesso da tempo di essere una voce sperimentale nei bilanci ed è diventata uno dei motori principali della crescita. Gli investimenti in infrastrutture di calcolo, modelli proprietari e servizi digitali hanno iniziato a produrre ritorni misurabili, e la classifica di Fortune non fa altro che certificarli.

Il segnale più forte, ovviamente, arriva dal comparto tecnologico nel suo insieme: le aziende tech presenti nella Global 500 salgono a 38, con ricavi complessivi intorno ai 4.000 miliardi di dollari e una crescita superiore al 20%. Sul fronte della redditività il salto è ancora più evidente, con profitti in aumento del 36% fino a circa 835 miliardi.

A guidare il gruppo ci sono cinque nomi prevedibili: Alphabet, Apple, Microsoft, Nvidia e Meta hanno chiuso il 2025 con 527 miliardi di dollari di utile netto messi insieme, una cifra che da sola supera il prodotto interno lordo di diversi paesi europei e che spiega perché il baricentro dell’economia globale continui a spostarsi verso pochi grandi ecosistemi.

Il caso più eloquente resta quello di Alphabet, ottava per ricavi e prima al mondo per profitti con 132 miliardi di dollari: la distanza tra le due posizioni misura la differenza tra chi muove volumi con margini compressi e chi vende capacità di calcolo, pubblicità e servizi digitali.

Un vantaggio che si allarga

Il vantaggio, per queste aziende, si autoalimenta. Ogni ciclo di investimenti in AI e cloud rafforza le piattaforme già dominanti, che integrano hardware, software, advertising e servizi usati quotidianamente da miliardi di persone, rendendo sempre più difficile per chiunque altro rimettersi in corsa.

Il punto interessante riguarda meno la vetta e più la direzione: aziende nate per vendere libri o motori di ricerca oggi guadagnano soprattutto vendendo infrastruttura digitale ad altre aziende, che a loro volta la usano per restare competitive. Un circolo vizioso, che potrebbe non interrompersi mai.