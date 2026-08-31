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MACOM Just Kitchen 884 Professional Pizza Oven, forno pizza compatto da 1700W con pietra refrattaria da 32 cm e cottura in 2 minuti è in sconto del 44%.

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Stanco di pizze surgelate o consegne a domicilio che arrivano fredde e gommose? Con uno strumento dedicato puoi preparare a casa una pizza croccante fuori e morbida dentro, in pochi minuti e senza complicarti la vita. Il MACOM Just Kitchen 884 Professional Pizza Oven è in offerta con uno sconto del 44%, un’occasione interessante per chi vuole un forno pizza compatto ma dalle prestazioni professionali.

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Questo modello unisce funzionalità, prestazioni elevate e design compatto. Raggiunge rapidamente temperature molto alte per cuocere in modo uniforme la base e il cornicione, mentre il piano in pietra refrattaria aiuta a mantenere il calore più a lungo, migliorando la consistenza dell’impasto. La possibilità di gestire separatamente le resistenze superiore e inferiore e il timer programmabile rendono la cottura più precisa e adatta a diversi tipi di impasto e farciture.

MACOM Just Kitchen 884 Professional Pizza Oven in offerta: sconto del 44%

Il forno pizza professionale MACOM Just Kitchen 884 è proposto a 144,40€ grazie allo sconto del 44% sul prezzo di listino. Considerando la presenza di una vera pietra refrattaria da 32×32 cm e una potenza di 1700W, si posiziona in modo competitivo rispetto ad altri forni pizza domestici di fascia simile, offrendo caratteristiche tipiche di modelli più costosi.

La capacità di raggiungere fino a 450°C permette di cuocere pizze fresche fatte in casa in circa 2 minuti, ideale per chi vuole risultati rapidi ma di qualità. In una fascia di prezzo come questa, non è scontato trovare un prodotto con gestione separata delle resistenze e un piano in pietra così spesso, pensato per trattenere il calore e migliorare la cottura.

Se stai cercando un forno compatto per l’uso domestico, il MACOM Just Kitchen 884 Professional Pizza Oven è disponibile con uno sconto del 44%, una soluzione interessante per avvicinarsi alla pizza in stile pizzeria senza dover investire in attrezzature ingombranti.

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Il forno pizza Macom con la pietra refrattaria da 32 cm e la cottura in 2 minuti

Se ami la pizza fatta in casa ma ti manca uno strumento davvero efficace, questo forno nasce proprio per risolvere il problema di cotture lente e risultati deludenti rispetto alla pizzeria.

Potenza di 1700W e temperatura fino a 450°C : permette di raggiungere rapidamente il calore necessario per una pizza ben cotta, così riduci i tempi di attesa e ottieni un impasto più simile a quello della pizzeria.

: permette di raggiungere rapidamente il calore necessario per una pizza ben cotta, così riduci i tempi di attesa e ottieni un impasto più simile a quello della pizzeria. Piano cottura in pietra refrattaria da 32×32 cm rimovibile : lo spessore di 1,2 cm aiuta a mantenere il calore in modo uniforme, migliorando la croccantezza della base e la morbidezza interna dell’impasto.

: lo spessore di 1,2 cm aiuta a mantenere il calore in modo uniforme, migliorando la croccantezza della base e la morbidezza interna dell’impasto. Altezza interna di 7,4 cm tra pietra e resistenza superiore : consente di cuocere pizze con bordi ben lievitati e condimenti generosi senza rischio di contatto eccessivo con la resistenza.

: consente di cuocere pizze con bordi ben lievitati e condimenti generosi senza rischio di contatto eccessivo con la resistenza. Selezione separata delle resistenze superiore e inferiore : puoi adattare la cottura a impasti diversi, controllando meglio la doratura del cornicione e del fondo per evitare bruciature o parti crude.

: puoi adattare la cottura a impasti diversi, controllando meglio la doratura del cornicione e del fondo per evitare bruciature o parti crude. Timer programmabile : ti aiuta a gestire i tempi di cottura con più precisione, riducendo il rischio di cuocere troppo la pizza quando stai gestendo più preparazioni in cucina.

: ti aiuta a gestire i tempi di cottura con più precisione, riducendo il rischio di cuocere troppo la pizza quando stai gestendo più preparazioni in cucina. Pala in alluminio in dotazione : rende più facile infornare e sfornare le pizze, migliorando la praticità d’uso anche per chi è alle prime armi.

: rende più facile infornare e sfornare le pizze, migliorando la praticità d’uso anche per chi è alle prime armi. Capacità di 13 litri: sufficiente per ospitare pizze di dimensioni generose, mantenendo comunque il forno compatto e adatto alla maggior parte dei piani cucina domestici.

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FAQ Quanto impiega il forno pizza Macom a cuocere una pizza fresca? Il forno pizza Macom è in grado di cuocere pizze fresche fatte in casa in circa 2 minuti. A quale temperatura massima arriva il forno pizza Macom Just Kitchen 884? La temperatura massima dichiarata è di 450°C, ideale per una cottura rapida e intensa della pizza. Che dimensioni ha la pietra refrattaria del forno pizza Macom? La pietra refrattaria ha dimensioni di 32x32 cm, con uno spessore di 1,2 cm per trattenere meglio il calore. È possibile regolare separatamente le resistenze del forno pizza Macom? Sì, puoi selezionare la temperatura delle resistenze superiore e inferiore e usare il timer programmabile per una cottura più precisa.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.